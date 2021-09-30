Водоканал перенёс сроки отключения воды в Барнауле

Барнаульский водоканал перенёс дату отключения воды в Барнауле с 1 на 3 октября. График решили скорректировать, чтобы не парализовать работу школ, детских садов и поликлиник, которые в воскресенье не работают, сообщает пресс-служба предприятия.
"Работы по замене двух задвижек диаметром 500 и 800 мм на сетях водоснабжения в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской пройдут с 08:00 третьего октября до 08:00 четвёртого октября", – рассказал директор по производству водоканала Дмитрий Власов.
Как ранее сообщал amic.ru, из-за ремонта около половины города временно окажутся без воды. Её подача будет приостановлена потребителям, проживающим в границах следующих улиц: Павловский тракт (от ул. Бабуркина до пр. Строителей), ул. Фурманова, ул. Власихинская (от ул. Фурманова до ул. Приветной), ул. Челюскинцев (от пр. Строителей до проезда Магистрального), пр. Строителей (от Павловского тракта до пр. Ленина), пер. Революционный, ул. Песчаная (от пер. Сейфуллинского до пр. Социалистического), ул. Ядринцева (от ул. Песчаной до пр. Строителей), пр. Красноармейский (от пр. Строителей до ул. Песчаной), пр. Социалистический (от пр. Строителей до ул. Чкалова), пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Чкалова), ул. Молодёжная (вся), ул. Димитрова (вся), Чкалова (от пр. Ленина до ул. Промышленной), ВРЗ, пос. Восточный, пр. Калинина (от пр. Строителей до ул. Северо-Западной), ул. Северо-Западная (от пр. Калинина до Транзитной), ул. Гущина (от Северо-Западной до бульвара Медиков), 2-я Северо-Западная (от Гущина до ул. Транзитной).
"Росводоканал Барнаул" приносит извинения за вынужденные неудобства и просит жителей отключаемых домов сделать запас воды. Принятые меры позволят в будущем при проведении работ на сетях или устранении повреждений существенно минимизировать зоны отключений, отметили на предприятии.
Комментарии
"Чтобы не парализовать работу школ, детских садов и поликлиник" решили перенести на воскресенье, когда все дома...
30.09.2021 14:22
Лесопатологи бьют в набат
А лучше, если не будут работать садики и школы? Ребенка с собой на работу тащить, или как? Или вы мечтаете провести день на работе с неработающим туалетом?
Грязными на работу в понедельник? Я вообще то душ 2 раза в день принимаю.
понедельник объявляется днем вонючих офисных работничков)))
Нашим людям всё не угодить.Водоканал, зря стараешься!
Лично я считаю, что если водоканал не в состоянии поменять задвижку за ночь, то пора выбрать другую компанию для обслуживания городских сетей.
А если в понедельник не успеют закончить ремонт, будут утром распускать детей по домам?
Гость 14.56. Сам поменяй, умник. Сам то поди и кран поменять не в состоянии
недовольных многовато. соберитесь и сами идите менять всё что надо . хоть за час. А мы порадуемся- какие вы умелые...
30.09.2021 14:34
Гость
Надо вымыться в субботу,
А в воскресенье — не потеть!
Вы путинойды странные люди. Почему вы считаете, что каждый должен уметь менять задвижки и садить картошку? Разделение труда придумали вовсе не сегодня, и стоит уже принять, что врач должен лечить, а слесарь чинить.
приведем детей в садик утром 3го, а там всё закрыто - столовая не варит, клозеты не работают - и поведем детей назад.
молодцы!
хотели как лучше, а получилось как всегда!
т.е. 4го
30.09.2021 16:14
- гость -
Позвоните в детский сад перед выходом из дома
Охренеть! Делайте запас воды. А как насчет подвоза воды? Совсем оборзели?
30.09.2021 15:11
Майк
Гость 14.56. Сам поменяй, умник. Сам то поди и кран поменять не в состоянии
Ты наверное сам все делаешь, от интернета до трусов. Умелец комнатный.
воды набрал . мыться не моюсь воняю