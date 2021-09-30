Четверг, 30 Сентябрь, 22:58

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,66
€ 84,31
7°


6312185 +23508
Обь
19см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Новости

Водоканал перенёс сроки отключения воды в Барнауле

, ИА "Амител"
По уточнённой информации, ремонтные работы проведут 3 октября
Кран / Фото: pexels.com

Кран / Фото: pexels.com

Барнаульский водоканал перенёс дату отключения воды в Барнауле с 1 на 3 октября. График решили скорректировать, чтобы не парализовать работу школ, детских садов и поликлиник, которые в воскресенье не работают, сообщает пресс-служба предприятия.

"Работы по замене двух задвижек диаметром 500 и 800 мм на сетях водоснабжения в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской пройдут с 08:00 третьего октября до 08:00 четвёртого октября", – рассказал директор по производству водоканала Дмитрий Власов.

Как ранее сообщал amic.ru, из-за ремонта около половины города временно окажутся без воды. Её подача будет приостановлена потребителям, проживающим в границах следующих улиц: Павловский тракт (от ул. Бабуркина до пр. Строителей), ул. Фурманова, ул. Власихинская (от ул. Фурманова до ул. Приветной), ул. Челюскинцев (от пр. Строителей до проезда Магистрального), пр. Строителей (от Павловского тракта до пр. Ленина), пер. Революционный, ул. Песчаная (от пер. Сейфуллинского до пр. Социалистического), ул. Ядринцева (от ул. Песчаной до пр. Строителей), пр. Красноармейский (от пр. Строителей до ул. Песчаной), пр. Социалистический (от пр. Строителей до ул. Чкалова), пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Чкалова), ул. Молодёжная (вся), ул. Димитрова (вся), Чкалова (от пр. Ленина до ул. Промышленной), ВРЗ, пос. Восточный, пр. Калинина (от пр. Строителей до ул. Северо-Западной), ул. Северо-Западная (от пр. Калинина до Транзитной), ул. Гущина (от Северо-Западной до бульвара Медиков), 2-я Северо-Западная (от Гущина до ул. Транзитной).

"Росводоканал Барнаул" приносит извинения за вынужденные неудобства и просит жителей отключаемых домов сделать запас воды. Принятые меры позволят в будущем при проведении работ на сетях или устранении повреждений существенно минимизировать зоны отключений, отметили на предприятии.

Материалы по теме

 

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.09.2021 14:22
Лесопатологи бьют в набат

"Чтобы не парализовать работу школ, детских садов и поликлиник" решили перенести на воскресенье, когда все дома...

30.09.2021 14:24
- гость -

30.09.2021 14:22
Лесопатологи бьют в набат
А лучше, если не будут работать садики и школы? Ребенка с собой на работу тащить, или как? Или вы мечтаете провести день на работе с неработающим туалетом?

30.09.2021 14:34
Гость

Грязными на работу в понедельник? Я вообще то душ 2 раза в день принимаю.

30.09.2021 14:44
- гость -

понедельник объявляется днем вонючих офисных работничков)))

30.09.2021 14:54
Гость

Нашим людям всё не угодить.Водоканал, зря стараешься!

30.09.2021 14:56
- гость -

Лично я считаю, что если водоканал не в состоянии поменять задвижку за ночь, то пора выбрать другую компанию для обслуживания городских сетей.

30.09.2021 15:10
- гость -

А если в понедельник не успеют закончить ремонт, будут утром распускать детей по домам?

30.09.2021 15:11
Майк

Гость 14.56. Сам поменяй, умник. Сам то поди и кран поменять не в состоянии

30.09.2021 15:12
читатель

недовольных многовато. соберитесь и сами идите менять всё что надо . хоть за час. А мы порадуемся- какие вы умелые...

30.09.2021 15:20
Лесопатологи бьют в набат

30.09.2021 14:34
Гость

Надо вымыться в субботу,
А в воскресенье — не потеть!

30.09.2021 15:23
- гость -

Вы путинойды странные люди. Почему вы считаете, что каждый должен уметь менять задвижки и садить картошку? Разделение труда придумали вовсе не сегодня, и стоит уже принять, что врач должен лечить, а слесарь чинить.

30.09.2021 16:14
- гость -

приведем детей в садик утром 3го, а там всё закрыто - столовая не варит, клозеты не работают - и поведем детей назад.
молодцы!
хотели как лучше, а получилось как всегда!

30.09.2021 16:15
- гость -

т.е. 4го

30.09.2021 16:32
Лесопатологи бьют в набат

30.09.2021 16:14
- гость -

Позвоните в детский сад перед выходом из дома

30.09.2021 16:34
- гость -

Охренеть! Делайте запас воды. А как насчет подвоза воды? Совсем оборзели?

30.09.2021 16:49
- гость -

30.09.2021 15:11
Майк
Гость 14.56. Сам поменяй, умник. Сам то поди и кран поменять не в состоянии

Ты наверное сам все делаешь, от интернета до трусов. Умелец комнатный.

30.09.2021 17:58
средний ЧЭК

воды набрал . мыться не моюсь воняю

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
22:33
МРОТ в России с 2022 года вырастет до 13 617 рублей 0
21:58
Попова: заболеваемость коронавирусом выросла в 56 регионах 0
21:34
В серьёзном пожаре в пригороде Барнаула есть пострадавшие 0
20:56
Экс-президент Франции Николя Саркози получил год тюрьмы 0
20:26
Серьёзный пожар произошёл в частном доме в пригороде Барнаула 0
19:37
На алтайской дороге сняли гуляющего верблюда 0
19:09
Суд признал виновными всех обвиняемых по делу "Зимней вишни" 0
18:47
Неизвестный зарезал и попытался сжечь трёх студенток под Оренбургом 1
18:14
Минсоцзащиты помогает ветерану ВОВ, которая переехала в Барнаул после потери жилья 2
17:51
Уроженка Алтайского края Марина Ракова скрылась от следствия 6
17:42
СГК запустила карту общественного контроля теплоснабжения в Барнауле 2
17:26
Пляж в Бийске оказался погребён под грудами мусора после закрытия купального сезона 2
17:11
За неуплату электроэнергии в Алтайском крае отключили четыре котельные 0
16:57
Не справившуюся с ипотекой барнаульскую семью с кулаками попытались выгнать из дома 21
16:40
Запомните эти лица. Фоторепортаж с первого собрания нового созыва АКЗС 17
16:21
Пять человек эвакуировали из-за пожара в барнаульской многоэтажке 0
16:09
Активисты очистили водопад на реке Пивоварке от мусора 0
15:58
Кредиторы объединились, чтобы вновь попытаться обанкротить "Барнаулкапстрой" 0
15:44
"Зенит" одержал крупнейшую в своей истории победу в Лиге чемпионов 0
15:22
Ветеран Великой Отечественной войны лишилась квартиры и вынуждена жить у внука в Барнауле 30
15:05
Тест: смогли бы вы обеспечить весь Алтай хорошей мобильной связью и быстрым интернетом? 3
14:52
254 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае 11
14:30
Засмотрись кино и сериалами: "Дом.ру" сделал "царское" предложение на интернет и ТВ 4
14:15
Водоканал перенёс сроки отключения воды в Барнауле 17
14:09
В МВД рассказали, как изменятся правила выезда детей за границу 0
13:55
16 парламентариев из всех фракций. Депутаты АКЗС избрали оргкомитет первой сессии 0
13:45
Алтайского дорожника осудят за хищение денег, выделенных на реализацию нацпроекта 8
13:23
Европеец пытался провезти в Барнаул наркотики под видом кофе 6
13:11
Триллер, драма и "кино для взрослых": какие премьеры представит видеосервис Wink в октябре 0
12:54
Поток, центр, окраины: власти Барнаула рассказали о планах застройки и реновации города 6
12:42
Американский суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки 0
12:27
Лучший блюзовый музыкант России даст большой концерт в Барнауле 13
12:03
Водоканал просит барнаульцев сообщать о фактах незаконного слива отходов 0
11:52
Как хотят изменить условия использования материнского капитала в России? 2
11:39
Барнаулец оформил кредит на дорогую иномарку при помощи поддельных документов 2
11:24
Сел в машину и сгорел. Под Новосибирском мужчина погиб из-за непотушенной сигареты 9
11:08
В Алтайском селе ввели карантин после нападения бешеной лисы 6
10:53
В ВОЗ Россию назвали примером для подражания в борьбе с алкоголизмом и курением 18
10:39
Счётная палата предложила снять ограничения по использованию маткапитала после родов 7
10:18
Стало известно, когда суд рассмотрит дело экс-главы алтайского Минтранса Дементьева 3
10:03
Рекордная автономность. Чем интересен новый смартфон Tecno Pova 2 и где его купить 5
09:51
"Противоядие – чистый спирт". Эксперт о том, как избежать смерти от контрафактного алкоголя 17
09:36
Коттедж с комнатой рыболова-охотника и местом под кинотеатр продают в Барнауле 22
09:20
В Алтайском крае пациенту с COVID-19 отказали в бесплатных лекарствах 5
09:03
АлтГПУ подписал соглашение о сотрудничестве с мультимедийным парком "Россия – моя история" 0
08:34
Диетолог назвал продукты, которые помогают от головной боли 2
08:17
Прокуратура помогла работникам племзавода-банкрота с Алтая получить 3 млн рублей зарплаты 2
08:01
Первые шаги. Психолог рассказал, зачем детям заниматься рисованием 2
07:51
Окончание бондианы, вселенная червей и "Веном-2". Самые ожидаемые премьеры этой осени 6
07:33
"Москву и Север кормим". Почему картофель на Алтае подорожал вдвое и что будет дальше 148
07:19
День мурлыканья и потягивания. Беззаботные коты, которым не надо идти на работу 0
07:03
Технологии будущего: учёные АГАУ представили свои разработки на биотехнологическом форуме 0
06:50
Доктор Мясников раскрыл фатальную ошибку при инфаркте 0
06:37
Прекрасная Дева. Как выглядит дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя 13
06:19
Правда ли, что студенты смогут учиться на бюджете сразу в двух вузах? 5

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.