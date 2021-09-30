Водоканал перенёс сроки отключения воды в Барнауле

Барнаульский водоканал перенёс дату отключения воды в Барнауле с 1 на 3 октября. График решили скорректировать, чтобы не парализовать работу школ, детских садов и поликлиник, которые в воскресенье не работают, сообщает пресс-служба предприятия.

"Работы по замене двух задвижек диаметром 500 и 800 мм на сетях водоснабжения в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской пройдут с 08:00 третьего октября до 08:00 четвёртого октября", – рассказал директор по производству водоканала Дмитрий Власов.

Как ранее сообщал amic.ru, из-за ремонта около половины города временно окажутся без воды. Её подача будет приостановлена потребителям, проживающим в границах следующих улиц: Павловский тракт (от ул. Бабуркина до пр. Строителей), ул. Фурманова, ул. Власихинская (от ул. Фурманова до ул. Приветной), ул. Челюскинцев (от пр. Строителей до проезда Магистрального), пр. Строителей (от Павловского тракта до пр. Ленина), пер. Революционный, ул. Песчаная (от пер. Сейфуллинского до пр. Социалистического), ул. Ядринцева (от ул. Песчаной до пр. Строителей), пр. Красноармейский (от пр. Строителей до ул. Песчаной), пр. Социалистический (от пр. Строителей до ул. Чкалова), пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Чкалова), ул. Молодёжная (вся), ул. Димитрова (вся), Чкалова (от пр. Ленина до ул. Промышленной), ВРЗ, пос. Восточный, пр. Калинина (от пр. Строителей до ул. Северо-Западной), ул. Северо-Западная (от пр. Калинина до Транзитной), ул. Гущина (от Северо-Западной до бульвара Медиков), 2-я Северо-Западная (от Гущина до ул. Транзитной).

"Росводоканал Барнаул" приносит извинения за вынужденные неудобства и просит жителей отключаемых домов сделать запас воды. Принятые меры позволят в будущем при проведении работ на сетях или устранении повреждений существенно минимизировать зоны отключений, отметили на предприятии.