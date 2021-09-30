254 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 254 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 77 672 человека, в том числе 5669 детей. Выздоровели 59 407 человек (+ 98). Всего умерли 5430 человек (+ 26).

По состоянию на 30 сентября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2902 человека, а также 437 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 529, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 234.