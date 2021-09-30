254 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 254 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 77 672 человека, в том числе 5669 детей. Выздоровели 59 407 человек (+ 98). Всего умерли 5430 человек (+ 26).
По состоянию на 30 сентября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2902 человека, а также 437 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Количество тяжелобольных – 529, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 234.
Комментарии
уже как бытность смерти более 20 (даже официально)
печаль однако
врачей не хватает, ответы только отписки
и просвета не видно
Количество на ИВЛ выросло. Печально это всё.
30.09.2021 16:24
- гость -
Количество на ИВЛ выросло. Печально это всё.
Прививки?
30.09.2021 17:15
- гость -
Отсутствие прививок.
допрививались
дошлялись без масок в магазинах и ТЦ
30.09.2021 17:29
- гость -
Ну наивные))) Слов нет)
30.09.2021 17:45
- гость -
Это относится к вам! )))
30.09.2021 17:47
- гость -
Это относится к вам! )))
Неее... К вам! Кто верит в то чего нет!
30.09.2021 17:45
- гость -
30.09.2021 17:29
- гость -
Ну наивные))) Слов нет)
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Ты дурачок? Маски и прививки, чтобы не болеть.
30.09.2021 17:27
- гость -
допрививались
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Вот идиотус...