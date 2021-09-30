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Ветеран Великой Отечественной войны лишилась квартиры и вынуждена жить у внука в Барнауле

, ИА "Амител"
96-летняя женщина просит помощи у властей
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

96-летняя жительница Барнаула, ветеран Великой Отечественной войны, осталась без недвижимости. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Уже почти полгода женщина живёт у своего внука. Единственный родственник забрал её к себе из города Камышина Волгоградской области, после того как она осталась без жилья.

Комнату в бараке, где проживала пенсионерка, купили мошенники. После этого год она прожила в однокомнатной квартире, предоставленной по договору социального найма.

Сейчас вопрос с жильём для ветерана решают в Барнауле. Дважды обращались в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству. Дважды получали отказ, аргументированный тем, что женщина сама продала злоумышленникам свою квартиру.

Пенсионерка и её внук написали заявление в прокуратуру, в надежде на то, что  статус "ветеран Великой Отечественной войны" поможет женщине обрести новый дом.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.09.2021 15:31
- гость -

Сейчас вопрос с жильём для ветерана решают в Барнауле.

Хочется спросить у мэра, а сколько вы этот вопрос решать планируйте? Год, два, три, пять?

30.09.2021 15:33
горожанка

А были ли мошенники???

Может быть внук таким образом решил улучшить свои жилищные условия???

30.09.2021 15:34
- гость -

А мошенники друзья внука, и еще пару квартир можно выпросить в разных городах, давя на жалость.

30.09.2021 15:35
Гость

Бабушке в 96 пансионат нужен,а не квартира.

30.09.2021 15:41
Лесопатологи бьют в набат

Для 96-летнего человека жить под присмотром внука — оптимальный вариант. Лучше, чем одной или в казённом доме

30.09.2021 15:48
Гость

Для 96-летнего человека жить под присмотром внука — оптимальный вариант.

Социальное жильё старушке,но без всяких прав на проживание и наследование внучеку.(после ухода старушки) Так будет справедливо.

30.09.2021 15:54
Гость

Безотносительно к этой бабушке:в Томске живёт мужичок- уже в трёх городах квартиру как участник получил. А в соседнем доме живёт участник войны,родившийся после её окончания.
Чудны дела.

30.09.2021 15:55
Дядька

Она за вас воевала.. Не?

30.09.2021 16:06
- гость -

Думаю, 96-летняя бабушка просто не может жить одна. Соответственно при получении квартиры внук будет жить с ней? Что изменится? Внук получит новое наследство?
Почему не очень верится в эти душещипательные истории, в том числе в то, что до сих пор ВОВ жила в комнате в бараке?

30.09.2021 16:07
- гость -

Не, не за нас, там всех насильно в войну втянули, патриотизм это сказки.

30.09.2021 16:10
Гость

Это где это так квартиры ветераны вов получают, да ещё три? В Барнауле дают денежный сертификат например, ровно половина однокомнатной квартиры, хочешь добавляй ещё столько либо он сгорает через несколько месяцев, поэтому опять же без помощи родственников квартиру все равно не получают

30.09.2021 16:11
- гость -

30.09.2021 16:07
Наивный юноша, наверное зомбоящик смотришь.

30.09.2021 16:22
гость

30.09.2021 16:07
- гость -
Не, не за нас, там всех насильно в войну втянули, патриотизм это сказки.

Рассуждения современной школоты. Скажи ещё, что Зоя Космодемьянская и Вера Волошина по принуждению жизнью рисковали и на пытки с мученической смертью пошли. Большинство молодых парней и девушек тех лет были совершенно другими людьми. Для них общественное в виде справедливого коммунистического общества было несравнимо выше личного "моё-мне", какое сейчас является основой жизненной позиции. Школоте этого не понять.

30.09.2021 16:32
- гость -

16.07.

А вот Зою сдали немцам вроде таких как ты.

30.09.2021 16:37
- гость -

0.09.2021 15:55
Дядька
Она за вас воевала.. Не?

На каком фронте?

30.09.2021 16:38
- гость -

В новостях по ТВ вчера показываали сюжет про данную бабушку и сказали что у данной бабушки нет статуса ветерана ВОВ, а только инвалидность. Кто-то пытается квартиру пользуясь бабулей получить ?

30.09.2021 16:39
- гость -

30.09.2021 16:10
Гость
Это где это так квартиры ветераны вов получают, да ещё три

В Барнауле один ветеран всех детей и внуков квартирами обеспечил (получал как ветеран) с начала 90-х по середину 2000-х тысячных.

30.09.2021 16:42
- гость -

30.09.2021 16:32
- гость -
16.07.

А вот Зою сдали немцам вроде таких как ты.


А у тебя бы при минус 40 дом сожгли, ты бы кричал, молодец Зоя, жги еще!

30.09.2021 16:53
Гость

Нам с начала 90 какую то Оку то не дали, сказали если бы у дедушки рук и ног не было тогда дали, а так ветерану вов и инвалиду не положено

30.09.2021 17:08
- гость -

Почему потомки погибших должны ?

30.09.2021 17:14
- гость -

до сих пор ВОВ жила в комнате в бараке?
Комнату в бараке, где проживала пенсионерка, купили мошенники. После этого год она прожила в однокомнатной квартире, предоставленной по договору социального найма.

Куда эта однокомнатная делась?

30.09.2021 17:15
- гость -

- гость -
Почему потомки погибших должны ?

Точно, мои обе бабушки-вдовы и их дети ничего не получили.

30.09.2021 17:28
Лесопатологи бьют в набат

В конце 90-х или в начале нулевых проходил мимо драмтеатра, и перед ним стояла целая шеренга новеньких Ок, готовых к вручению. Неужели каждая из них была предназначена только для тяжелораненого?

30.09.2021 17:39
Вогнутый Дядька

Ой, да дайте им уже денег, жалко что-ли. Не из вашего же кармана лично, а бюджетные

30.09.2021 17:45
гость

Читайте новость выше.
там женщине с четырьмя детьми и инвалидностью банк должен был простить ипотечный кредит. Так нет же, злодеи пытаются дом отжать!!!
Здесь бабушка у которой было жилье должны еще жилье, только потому что ее кто-то обманул...

Вам все должны, Вы-никому, ХОРОШО устроились!

30.09.2021 18:00
- гость -

Бабушка 1919 года - кто изучал войну хоть маленько поймет, это вам не в комментах срать, озлоблено...

30.09.2021 18:03
- гость -

30.09.2021 16:38
- гость -
Статуса может и нет, есть Орден Отечественной войны II степени, да дан в 1985 ... ну и что?

30.09.2021 19:04
South

30.09.2021 16:06
- гость -
Думаю, 96-летняя бабушка просто не может жить одна.
--------------
Это смотря какая бабушка. Наша бабушка до 99 лет жила одна, сама в магазины ходила, готовкой, уборкой, стиркой сама занималась. Здоровье и рассудок позволяли. Раз в год пролечивалась в госпитале для ветеранов. Только последний месяц перед смертью ей понадобился уход.

30.09.2021 19:09
South

30.09.2021 16:10
Гость
Это где это так квартиры ветераны вов получают, да ещё три?
-------------
В Барнауле было такое ранее. Как в последние годы, не знаю. А так и бабушка, и дедушка (ветераны ВОВ) получили квартиры в Барнауле.

30.09.2021 20:25
Гость

Даже Оку получить было ох как не просто

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