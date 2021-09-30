Ветеран Великой Отечественной войны лишилась квартиры и вынуждена жить у внука в Барнауле

96-летняя жительница Барнаула, ветеран Великой Отечественной войны, осталась без недвижимости. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Уже почти полгода женщина живёт у своего внука. Единственный родственник забрал её к себе из города Камышина Волгоградской области, после того как она осталась без жилья.

Комнату в бараке, где проживала пенсионерка, купили мошенники. После этого год она прожила в однокомнатной квартире, предоставленной по договору социального найма.

Сейчас вопрос с жильём для ветерана решают в Барнауле. Дважды обращались в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству. Дважды получали отказ, аргументированный тем, что женщина сама продала злоумышленникам свою квартиру.

Пенсионерка и её внук написали заявление в прокуратуру, в надежде на то, что статус "ветеран Великой Отечественной войны" поможет женщине обрести новый дом.