Ветеран Великой Отечественной войны лишилась квартиры и вынуждена жить у внука в Барнауле

96-летняя жительница Барнаула, ветеран Великой Отечественной войны, осталась без недвижимости. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Уже почти полгода женщина живёт у своего внука. Единственный родственник забрал её к себе из города Камышина Волгоградской области, после того как она осталась без жилья.
Комнату в бараке, где проживала пенсионерка, купили мошенники. После этого год она прожила в однокомнатной квартире, предоставленной по договору социального найма.
Сейчас вопрос с жильём для ветерана решают в Барнауле. Дважды обращались в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству. Дважды получали отказ, аргументированный тем, что женщина сама продала злоумышленникам свою квартиру.
Пенсионерка и её внук написали заявление в прокуратуру, в надежде на то, что статус "ветеран Великой Отечественной войны" поможет женщине обрести новый дом.
Комментарии
Сейчас вопрос с жильём для ветерана решают в Барнауле.
Хочется спросить у мэра, а сколько вы этот вопрос решать планируйте? Год, два, три, пять?
А были ли мошенники???
Может быть внук таким образом решил улучшить свои жилищные условия???
А мошенники друзья внука, и еще пару квартир можно выпросить в разных городах, давя на жалость.
Бабушке в 96 пансионат нужен,а не квартира.
Для 96-летнего человека жить под присмотром внука — оптимальный вариант. Лучше, чем одной или в казённом доме
Для 96-летнего человека жить под присмотром внука — оптимальный вариант.
Социальное жильё старушке,но без всяких прав на проживание и наследование внучеку.(после ухода старушки) Так будет справедливо.
Безотносительно к этой бабушке:в Томске живёт мужичок- уже в трёх городах квартиру как участник получил. А в соседнем доме живёт участник войны,родившийся после её окончания.
Чудны дела.
Она за вас воевала.. Не?
Думаю, 96-летняя бабушка просто не может жить одна. Соответственно при получении квартиры внук будет жить с ней? Что изменится? Внук получит новое наследство?
Почему не очень верится в эти душещипательные истории, в том числе в то, что до сих пор ВОВ жила в комнате в бараке?
Не, не за нас, там всех насильно в войну втянули, патриотизм это сказки.
Это где это так квартиры ветераны вов получают, да ещё три? В Барнауле дают денежный сертификат например, ровно половина однокомнатной квартиры, хочешь добавляй ещё столько либо он сгорает через несколько месяцев, поэтому опять же без помощи родственников квартиру все равно не получают
30.09.2021 16:07
Наивный юноша, наверное зомбоящик смотришь.
30.09.2021 16:07
- гость -
Не, не за нас, там всех насильно в войну втянули, патриотизм это сказки.
Рассуждения современной школоты. Скажи ещё, что Зоя Космодемьянская и Вера Волошина по принуждению жизнью рисковали и на пытки с мученической смертью пошли. Большинство молодых парней и девушек тех лет были совершенно другими людьми. Для них общественное в виде справедливого коммунистического общества было несравнимо выше личного "моё-мне", какое сейчас является основой жизненной позиции. Школоте этого не понять.
16.07.
А вот Зою сдали немцам вроде таких как ты.
0.09.2021 15:55
Дядька
Она за вас воевала.. Не?
На каком фронте?
В новостях по ТВ вчера показываали сюжет про данную бабушку и сказали что у данной бабушки нет статуса ветерана ВОВ, а только инвалидность. Кто-то пытается квартиру пользуясь бабулей получить ?
30.09.2021 16:10
Гость
Это где это так квартиры ветераны вов получают, да ещё три
В Барнауле один ветеран всех детей и внуков квартирами обеспечил (получал как ветеран) с начала 90-х по середину 2000-х тысячных.
30.09.2021 16:32
- гость -
16.07.
А вот Зою сдали немцам вроде таких как ты.
А у тебя бы при минус 40 дом сожгли, ты бы кричал, молодец Зоя, жги еще!
Нам с начала 90 какую то Оку то не дали, сказали если бы у дедушки рук и ног не было тогда дали, а так ветерану вов и инвалиду не положено
Почему потомки погибших должны ?
до сих пор ВОВ жила в комнате в бараке?
Комнату в бараке, где проживала пенсионерка, купили мошенники. После этого год она прожила в однокомнатной квартире, предоставленной по договору социального найма.
Куда эта однокомнатная делась?
- гость -
Почему потомки погибших должны ?
Точно, мои обе бабушки-вдовы и их дети ничего не получили.
В конце 90-х или в начале нулевых проходил мимо драмтеатра, и перед ним стояла целая шеренга новеньких Ок, готовых к вручению. Неужели каждая из них была предназначена только для тяжелораненого?
Ой, да дайте им уже денег, жалко что-ли. Не из вашего же кармана лично, а бюджетные
Читайте новость выше.
там женщине с четырьмя детьми и инвалидностью банк должен был простить ипотечный кредит. Так нет же, злодеи пытаются дом отжать!!!
Здесь бабушка у которой было жилье должны еще жилье, только потому что ее кто-то обманул...
Вам все должны, Вы-никому, ХОРОШО устроились!
Бабушка 1919 года - кто изучал войну хоть маленько поймет, это вам не в комментах срать, озлоблено...
30.09.2021 16:38
- гость -
Статуса может и нет, есть Орден Отечественной войны II степени, да дан в 1985 ... ну и что?
30.09.2021 16:06
- гость -
Думаю, 96-летняя бабушка просто не может жить одна.
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Это смотря какая бабушка. Наша бабушка до 99 лет жила одна, сама в магазины ходила, готовкой, уборкой, стиркой сама занималась. Здоровье и рассудок позволяли. Раз в год пролечивалась в госпитале для ветеранов. Только последний месяц перед смертью ей понадобился уход.
30.09.2021 16:10
Гость
Это где это так квартиры ветераны вов получают, да ещё три?
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В Барнауле было такое ранее. Как в последние годы, не знаю. А так и бабушка, и дедушка (ветераны ВОВ) получили квартиры в Барнауле.
Даже Оку получить было ох как не просто