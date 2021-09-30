Пляж в Бийске оказался погребён под грудами мусора после закрытия купального сезона

Центральный пляж Бийска спустя месяц после закрытия купального сезона оказался завален мусором. На песке можно увидеть не только бытовые отходы, но и мебель, сообщает "Бийский рабочий".

Жители города рассказывают, что во время прогулок наталкиваются на мусор, вываливающийся из пакетов и разлетающийся по песку. Гуляющие находят остатки упаковки, пластиковые и стеклянные бутылки, обломанную мебель. В конце сентября рядом со свалкой на пляже находился сетчатый контейнер. Однако его увезли, а мусор остался.

Редакция "Бийского телевидения" обратилась в Управление жилищно-коммунального хозяйства города. Там пояснили, что в ближайшее время весь мусор будет вывезен.