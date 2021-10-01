Пятница, 1 Октябрь, 15:24

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,66
€ 84,31
9°


6312185 +23508
Обь
16см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Новости

Жители Алтайского края задолжали более 2 млрд рублей за услуги ЖКХ

, ИА "Амител"
В отличие от рядовых граждан, МУП и коммерческие организации, наоборот, снижают задолженность
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Долг жителей Алтайского края за тепло, водоснабжение и водоотведение в 2021 году превысил 2 млрд рублей, а с прошлого года сумма выросла на 10%. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Минстроя региона Иван Гилев.

Министр подчеркнул, что в отличие от рядовых граждан бюджетники и коммерческие организации, наоборот, снизили суммы своих долгов ресурсовикам за предоставляемые услуги. По словам Гилева, наибольшую роль сыграла пандемия.

"Проблема есть. Она создаёт определённые сложности для работы муниципалитетов, которые независимо от текущей ситуации обязаны оказывать услуги по тепло- и водоснабжению", – подчеркнул глава ведомства.

Касательно финансовых сложностей предприятий ЖКХ, то их, как отметил Гилев, нужно решать за счёт повышения внутренней эффективности и увеличения тарифов до уровня экономически обоснованных, но в рамках разумного.

При этом в сфере наблюдается положительная динамика – за прошлый год задолженность предприятий снизилась на 150 млн рублей, или 10%. Всего сейчас организации ЖКХ должны 800 млн рублей за уголь, 200 млн рублей – за газ и 330 млн рублей – за электричество.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

1.10.2021 09:06
- гость -

У нас не платят богатые, а не бедные.

1.10.2021 09:13
Олег

Очень дорогие коммунальные платежи, в этом проблема

1.10.2021 09:16
- гость -

Надо им еще тарифы повысить - внепланово, аккурат с первого октября, то бишь - сегодня. А потом перекрыть нахрен краны и канализацию за неуплату - и вуаля! Да, и не забыть уличные колонки, где они еще сохранились, сделать "умными" - чтоб без денежки ни капли, ни-ни! А то народ в Алтайском крае больно наглый - сидит на мешках с деньгами, а за коммуналку платить не хочет.

1.10.2021 09:41
- гость -

увеличения тарифов до уровня экономически обоснованных, но в рамках разумного.

Люди и по этим тарифам не все в состоянии платить!

1.10.2021 10:29
- гость -

В рамках разумного - это как? Если зарплата простых людей, коих большинство, уже и существующие тарифы не позволяет оплачивать, то давайте мы еще тарифы повысим - авось начнут платить? Тут, извините, Кащенко пахнет, а не разумом!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
15:21
Власти Барнаула обсудили подготовку школ и больниц к массовому отключению воды 0
15:09
Что делать и куда обращаться, если в вашем доме холодные батареи? 11
14:52
Росздравнадзор не нашёл дырявых перчаток в бийской больнице 0
14:33
Какой кофе выбрать, чтобы сохранить бодрость и внимание в дороге? Инфографика 0
14:24
Барнаульский перевозчик купил 10 б/y автобусов с кондиционерами 5
14:10
Врачи рассказали, как коронавирус маскируется под грипп при помощи новых симптомов 20
13:54
Сбербанк повысил ставки по ипотеке с 1 октября 1
13:37
Пропали 50 млн. Что известно по делу Марины Раковой и в чём её подозревают? 15
13:22
Следователи изучают инцидент с сожжением полицейского автомобиля в Чарышском районе 5
13:09
На Алтае мужчина отравился заражённым шашлыком с улицы 18
12:58
Инфекционист заявил, что текущая волна коронавируса станет для России самой тяжёлой 31
12:45
ФСБ утвердила список данных, за передачу которых можно стать иноагентом 10
12:23
В Барнауле сотрудники ГИБДД и приставы ловят должников на дорогах 5
12:08
Директор алтайской школы украла 60 тыс. рублей из зарплаты учителей 25
11:57
СМИ: знакомый помог уроженке Алтайского края Марине Раковой скрыться от следствия 24
11:42
Барнаулец Александр Соболев помог "Спартаку" обыграть лидера чемпионата Италии 2
11:26
АЗПИ отсудил более шести миллионов рублей у Челябинского тракторного завода 1
11:11
"Намерены стать лидерами": МегаФон выходит на рынок Узбекистана 1
10:58
Многострадальный ЖК "Парковый" в Барнауле готовят к сдаче 3
10:44
Потребители в Барнаульской зоне заплатят за мусор по-новому 12
10:30
Логистика экспорта: центр "Мой бизнес" проведёт бесплатный семинар для предпринимателей 8
10:11
Около восьми миллионов направили на оборудование стрелкового тира в Бийске 0
09:52
Минфин спрогнозировал шестикратное снижение спроса на нефть к 2050 году 34
09:29
Тарифы на электричество в России будут расти на 5% в год до 2024 7
09:15
Барнаульские активисты в октябре ликвидируют более 20 свалок и уберут скверы 1
08:58
Министр рассказал, как алтайские сироты будут получать жильё по сертификатам 0
08:43
Мини-город на 18 кварталов и с промзоной предлагают построить у ТРЦ "Арена" в Барнауле 24
08:35
Успеть за неделю. После "разбора полётов" с Мурашко на Алтае изменят работу реанимаций 24
08:19
Правительство решило ещё на год отодвинуть компенсацию дореформенных вкладов времён СССР 8
08:02
Три района Алтайского края не смогли сформировать нормативный запас угля 1
07:53
Единороссы согласились отдать оппозиции несколько портфелей и платных ставок в АКЗС 22
07:35
Жители Алтайского края задолжали более 2 млрд рублей за услуги ЖКХ 5
07:22
Диетолог объяснила, почему не стоит отказываться от картофеля 0
07:03
В Омск и Норильск. Авиакомпания NordStar запускает новые рейсы из Барнаула 0
06:51
Военным – деньги, остальным – прививки. Что изменится в жизни россиян в октябре 2021 года? 4
06:34
Самые сексуальные спортсменки России по версии журнала Maxim 5
06:21
Будут бояться мусорить. Экоталисман Калужской области Хохуля стал новым героем соцсетей 1
06:02
Дожди и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 1 октября 0
23:58
Такой день. Отключение четырёх котельных и первое собрание нового созыва АКЗС 1
23:29
Житель Алтая отомстил за оскорбление жены похищением и избиением 0
22:58
Голый мужчина напал на охранника железнодорожного вокзала в Барнауле 5
22:33
МРОТ в России с 2022 года вырастет до 13 617 рублей 0
21:58
Попова: заболеваемость коронавирусом выросла в 56 регионах 0
21:34
В серьёзном пожаре в пригороде Барнаула есть пострадавшие 0
20:56
Экс-президент Франции Николя Саркози получил год тюрьмы 12
20:26
Серьёзный пожар произошёл в частном доме в пригороде Барнаула 0
19:37
На алтайской дороге сняли гуляющего верблюда 1
19:09
Суд признал виновными всех обвиняемых по делу "Зимней вишни" 1
18:47
Неизвестный зарезал и попытался сжечь трёх студенток под Оренбургом 5
18:14
Минсоцзащиты помогает ветерану ВОВ, которая переехала в Барнаул после потери жилья 3

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.