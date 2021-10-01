Жители Алтайского края задолжали более 2 млрд рублей за услуги ЖКХ

Долг жителей Алтайского края за тепло, водоснабжение и водоотведение в 2021 году превысил 2 млрд рублей, а с прошлого года сумма выросла на 10%. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Минстроя региона Иван Гилев.

Министр подчеркнул, что в отличие от рядовых граждан бюджетники и коммерческие организации, наоборот, снизили суммы своих долгов ресурсовикам за предоставляемые услуги. По словам Гилева, наибольшую роль сыграла пандемия.

"Проблема есть. Она создаёт определённые сложности для работы муниципалитетов, которые независимо от текущей ситуации обязаны оказывать услуги по тепло- и водоснабжению", – подчеркнул глава ведомства.

Касательно финансовых сложностей предприятий ЖКХ, то их, как отметил Гилев, нужно решать за счёт повышения внутренней эффективности и увеличения тарифов до уровня экономически обоснованных, но в рамках разумного.

При этом в сфере наблюдается положительная динамика – за прошлый год задолженность предприятий снизилась на 150 млн рублей, или 10%. Всего сейчас организации ЖКХ должны 800 млн рублей за уголь, 200 млн рублей – за газ и 330 млн рублей – за электричество.