Министр рассказал, как алтайские сироты будут получать жильё по сертификатам

Депутаты АКЗС переработают законопроект по выдаче жилищных сертификатов детям-сиротам, поскольку жилья на всех не хватает. В случае принятия изменений сертификаты получат далеко не все, сообщил глава Минстроя региона Иван Гилев во время пресс-конференции.

По словам министра, ещё в июле 2021 года было понятно, что обеспечить жильём всех не получится. В августе был подготовлен новый законопроект, согласно которому сертификаты выдадут только сиротам, не имеющим решения суда о предоставлении жилья. Из-за затянувшихся судебных тяжб и выборов рассмотрение инициативы в АКЗС было отложено на октябрь.

Гилев отмечает, что дети-сироты, заявившие о желании воспользоваться сертификатами, не потеряют мест в очереди на жильё. Однако ждать им придётся долго – сейчас в списке числится более шести тысяч льготников, и очередь постоянно пополняется. За последние пять лет же выдано около 2,4 тыс. мест для жительства.

По словам министра, число новых льготников превышает возможности муниципалитетов, а ситуацию осложняет дефицит помещений, которые соответствуют законодательству.

"Предоставление жилья не позволяет полноценно решить проблему. Ежегодно в Алтайском крае строится 8-9 тыс. новых квартир. Из них однокомнатных – не более 3 тыс. Если учесть ограничения по предоставлению жилья в одном доме, которое составляет 25%, то количество помещений снижается до 2 тыс. К тому же такое жильё выкупается не только для детей-сирот, но и для других льготных категорий граждан. На рынке просто нет столько необходимой недвижимости", – рассказал министр.