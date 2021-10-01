Минфин спрогнозировал шестикратное снижение спроса на нефть к 2050 году

Министерство финансов РФ прогнозирует многократное снижение спроса на нефть во всём мире. Причиной может стать западный договор о декарбонизации. Об этом говорится в опубликованном 1 октября докладе ведомства "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов".

По предварительным прогнозам, спрос на нефть в 2050 году может снизиться в четыре-шесть раз по сравнению с показателями 2019 года. В докладе приводятся оценки Международного энергетического агентства, согласно которым цены нефть упадут к 2030 году до 35 долларов за баррель, а к 2050-му – до 25 долларов.

"Долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся всё более негативными. Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае – к 2060 году) обретут законодательный статус и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически", – сказано в документе.

Отмечается, что уже сейчас международные инвестиционные фонды сокращают инвестиции в нефть из-за экологических рисков. По мнению специалистов Минфина, в отдельных случаях решения инвестфондов могут привести к региональному дефициту предложения нефти в мире.

Декарбонизация – это переход на низкоуглеродную экономику, благодаря которому сокращаются выбросы парниковых газов в атмосферу.