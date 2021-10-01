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Минфин спрогнозировал шестикратное снижение спроса на нефть к 2050 году

, ИА "Амител"
Всему виной проблема парниковых газов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Министерство финансов РФ прогнозирует многократное снижение спроса на нефть во всём мире. Причиной может стать западный договор о декарбонизации. Об этом говорится в опубликованном 1 октября докладе ведомства "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов".

По предварительным прогнозам, спрос на нефть в 2050 году может снизиться в четыре-шесть раз по сравнению с показателями 2019 года. В докладе приводятся оценки Международного энергетического агентства, согласно которым цены нефть упадут к 2030 году до 35 долларов за баррель, а к 2050-му – до 25 долларов.

"Долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся всё более негативными. Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае – к 2060 году) обретут законодательный статус и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически", – сказано в документе.

Отмечается, что уже сейчас международные инвестиционные фонды сокращают инвестиции в нефть из-за экологических рисков. По мнению специалистов Минфина, в отдельных случаях решения инвестфондов могут привести к региональному дефициту предложения нефти в мире.

Декарбонизация – это переход на низкоуглеродную экономику, благодаря которому сокращаются выбросы парниковых газов в атмосферу. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

1.10.2021 10:01
- гость -

Напоминает притчу про осла и шаха. К этому времени помрёт шах или осёл. И кто через 30 лет вспомнит про предсказания аналитиков минфина РФ))) Интересно какую зарплату получают за свои предсказания?

1.10.2021 10:03
Год 2008

Владимир Путин в феврале заявил, что выбора нет - "придется становиться великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь и от конкурентных сырьевых преимуществ". Для осуществления такого сценария концепция предусматривает использование Резервного фонда "в условиях последовательного сокращения нефтегазовых доходов". Преобразования пройдут в три этапа: 2008-2012 годы - подготовка к прорыву, 2013-2017 годы - прорыв, с 2018 года предполагается начать закрепление достигнутого. В частности, на первом этапе предлагается "расширять глобальные конкурентные преимущества в традиционных сферах - энергетика, транспорт, переработка природных ресурсов". Второй этап в минэкономразвития рассматривают как "рывок в повышении глобальной конкурентоспособности экономики на основе ее перехода на новую технологическую базу" - информационные, био- и нанотехнологии. На третьем этапе, с 2017 до 2020 года, предусматривается "закрепление лидирующих позиций России в мировом хозяйстве".

Поскольку стратегическим объектом инвестиций становится человек, концепция предполагает высокие стандарты жизни населения. В частности, траты государства на образование и здравоохранение достигнут уровня развитых стран. Поликлиники и больницы начнут конкурировать за пациентов, приоритетом медицины станет профилактика. При этом государство будет стимулировать развитие добровольного медицинского страхования (ДМС), включая создание возможности объединения взносов, уплачиваемых в рамках обязательного страхования. Предполагается, что смертность сократится в 1,5-2 раза, а доступность высокотехнологичной медпомощи возрастет с 10-20% до 70-80%.

В образовательной сфере вырастет роль техникумов. На их базе будут созданы программы подготовки бакалавров. Но при этом в России планируется построить пятнадцать университетских кампусов.

Уже к 2015 году в стране "будет решена в основном проблема беспризорности": упростятся усыновление и прием детей в семьи. А к 2020 году облегчится жизнь одиноких пенсионеров: они будут полностью обеспечены уходо

1.10.2021 10:20
- гость -

10-03

вот и стал ты иноагентом

1.10.2021 10:24
- гость -

Не очень понимаю российских деятелей, которые "задрав штаны" бегут за уничтожением нашего конкурентного преимущества.На мой взгляд вся эта декарбонизация - очень большая афера, что и показывает взрывной рост цены на газ. Лично я даже близко не задумываюсь о покупке электромобиля.

1.10.2021 10:28
- гость -

вот и стал ты иноагентом

А если я припомню, что дедушка говорил о пенсионном возрасте и о президенских сроках, то меня в одну камеру с Навальным посадят?

1.10.2021 10:32
- гость -

Лично я даже близко не задумываюсь о покупке электромобиля.

Учитывая отрицательный рост экономики нашей страны, уничтожении производств и разрыв связей с цивилизованным миром, пора бы задуматься о покупки лошади и книги "Как сделать телегу за три дня" к 2050 году.

1.10.2021 10:34
- гость -

Ту 10:20
Если установят, что тебя финансируют из зарубежного источника, то и ты получишь статус иноагента. Таков закон. Кстати, в США аналогичный закон принят в 1932 году.
И более того, никто иноагентам не запрещает работать - например Дождь выходит в эфир с этим напоминанием, и ничего страшного)
Просто люди в России должны знать, что слушают/читают/смотрят информацию подготовленную за зарубежные деньги.

1.10.2021 10:39
- гость -

10:28
Если ты на условном сроке не будешь отмечаться в отделе полиции, то и тебя посадят в зону. Кстати, Анальный не в камере, он в бараке чалится.
В прошлом году за нарушение условного срока сели 11 тысяч человек, в 2019 - 15 тысяч.

1.10.2021 10:51
- гость -

Для 10:32
Да ты такой инклюзивный весь, общечеловеческий ценитель цивилизованного мира)
А ты в курсе, что покупки электромобилей в России выросли в мае 2021 к маю 2020 в 10 раз? А ты в курсе, что при покупке электромобиля, сделанного в России даётся скидка в 25% к розничной цене?
сейчас уже производятся электроверсии Газелей и Форд Транзит, сертифицируются Хендэ Ионик5, Кадиллак Лирик, БМВ iX, Мини Купер СЕ, электрический Хаммер.

А конкретно ты покупай себе кобылу, тебе оно в самый раз.

1.10.2021 11:07
- гость -

Многократное снижение?
Да ладно.
Нефть это не только бензин и дизель.
Это нефтехимия, пластики, резина, полимеры.
И количество транспорта будет только расти.
Так что в разы снижения точно не будет, готов поспорить на ящик доброго коньяка.
Те кто топит за электромобили и молится на них - просто знайте, чтобы изготовить батареи, надо добыть литий и вложить столько энергии, что глобально экономии энергии с учетом цикла производства не будет никакого.
И пока еще не решен вопрос утилизации литиевых батарей вообще никак. Зеленые топят за экологичность, но высокоактивное химическое дeрьмо не придумали как утилизировать.

1.10.2021 11:22
Лола

Причиной может стать западный договорсговор о декарбонизации.

Все просто : нефть не устраивает, газ при горении создает углекислый газ.
океаны загадили нефтью, парники. Покупаем чистую воду в бутылках!
будем топить водородом
Собрались сделать: Газ (метан формула СН4) обрабатывать горячим паром Н20
получаем СН4+2Н20 = СО2 + 8Н
да получаем водород и тот же углекислый газ в промышленных масштабах, но уже не просто горением а с высокими затратами на производство.
А дальше ??? утилизация углекислого в подземные хранилища - ну ооочень дорого,
и загрязнение атмосферы : покупаем кислород в балонах, недостаток воды в мире.

Ура!!! Декарбонизация.

1.10.2021 11:24
гость

многократное снижение спроса на нефть

То есть автомобиль году в 2045 надо продавать. А с электромобилем тоже проблемы, на чем произвести столько электроэнергии, чтобы миллиарды машин заряжать, одни реки с этим не справятся. Да и строить еще дополнительные электростанции на реках тоже вред экологии. Тут то на то и получается

1.10.2021 11:27
гость

Атомные электростанции тоже опасно, да и не все страны их умеют строить, значит они на бензине будут ездить. И чем заменят пластик, если это продукт нефти. И колеса на машинах продукт нефти. Там как бы спрос на нефть еще не увеличился из-за ее дефицита

1.10.2021 11:27
Лола

Тому, кто нарисует эту тему интересней, чем я, кумлю шампанское))

1.10.2021 11:45
гость

СН4+2Н20 = СО2 + 8Н

А точно только так водород получить? Может есть способ без участия углерода?

1.10.2021 11:45
- гость -

1.10.2021 10:32
- гость -
Учитывая отрицательный рост экономики нашей страны, уничтожении производств и разрыв связей с цивилизованным миром, пора бы задуматься о покупки лошади и книги "Как сделать телегу за три дня" к 2050 году.

вам украм по другому и не получится.

1.10.2021 11:47
- гость -

1.10.2021 11:45
гость
А точно только так водород получить? Может есть способ без участия углерода?

напишите

1.10.2021 11:56
- гость -

Все в мире переменно, графики, прогнозы, колебания цены на нефть. Только один график уже многие десятки лет остается линейно растущим. Это ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕФТИ В МИРЕ! ))))

Декарбонизация – это облапошивание мировой экономики. Умные "ребяточки" придумали идею, и с ней заработают свои проценты отжав от существующей экономики изрядный кусок. Это простой передел глобальных рынков, не более того.

Холодильники все более и более эфективные, электроплиты индукционные эффективные, аквопоты мало потребляют электроэнергии относительно чайников, лампочки в 10 раз стали меньше потреблять электроэнергию. Вот задача, а потребление в мире электроэнергии все равно растет и растет))).

Если бы заботились об экологии ограничили бы потребление, возведя в культ повторное потребление существующих бу товаров, качество производства которых пришлось бы изначально поднять! Но это другая история.

1.10.2021 12:00
- гость -

Давно уже придумана энергитическая концепция к 2050 году. В одной большой стране набитой путриотами к 2050 запасы нефти сократатся как и доходы. Чтобы хоть как-то зарабатывать этой стране придётся строить АЭС, энергию которых будут продавать в ЕС Ну а в ЕС обычным электролизом будут получать из воды и энергии кислород и водород.

1.10.2021 12:05
Лола

1.10.2021 12:00
- гость -
Давно уже придумана энергитическая концепция к 2050 году. В одной большой стране набитой путриотами к 2050 запасы нефти сократатся как и доходы. Чтобы хоть как-то зарабатывать этой стране придётся строить АЭС, энергию которых будут продавать в ЕС Ну а в ЕС обычным электролизом будут получать из воды и энергии кислород и водород.

Обычным элкетролизом платиновыми катодами(неужто платине применение найдется) разделять воду на кислород и водород - метод старый, только вот воду опреснять придется, а пресной воды уже сегодня мало.
это тоже вариант. Но есть другой попроще и поэкономней.

1.10.2021 12:09
- гость -

1.10.2021 12:00
- гость -

ну если в ЕС все так хорошо, обычный электролиз , мы за них рады))

1.10.2021 12:11
- гость -

Самые большие запасы пресной воды - Байкал и Телецкое.
Может не случайна такая политика - выживания молодежи отсюда в европейскую часть россии, кто то хочет лапы наложить на сибирь?

1.10.2021 12:21
- гость -

в ЕС обычным электролизом будут получать из воды и энергии
кислород и водород.

какой энергии , простите не понял, электрической?
электростанции в европе на газе рассейском работают

1.10.2021 12:21
- гость -

Из Байкала уже сегодня качают воду в Китай. Русские готовы хоть пятую точку за доллар продать

1.10.2021 12:23
- гость -

12:21, в 2050 году газа будет мало. Электрическая энергия будет генерироваться АЭС в России.

1.10.2021 12:32
- гость -

Кстати, Лукашенко давно уже понял, что можно заработать на продаже электрической энергии, построив АЭС. Однако, в ЕС хотели бы чтобы АЭС размещались на Урале, а не у себя под носом.

1.10.2021 12:34
- гость -

1.10.2021 12:23
- гость -
12:21, в 2050 году газа будет мало. Электрическая энергия будет генерироваться АЭС в России.

вы правы газа и нефти уже сегодня мало, и как же так получилось что цены на него опустили до отрицательных значений???? ОГО!!!!
кому то хотелось контрактов на нефть и газ по ОООчень низким ценам????
кто бы это мог быть?

1.10.2021 12:41
- гость -

12:21
Пруфы дай. Какую воду? В какой Китай? Ты башкой ударился?

1.10.2021 12:46
- гость -

1.10.2021 12:41
- гость -
производство бутилированной воды для китая там местные чиновки налаживали, была инфа.

1.10.2021 12:54
гость

Электрическая энергия будет генерироваться АЭС в России

В 2050 мы будем монополистами по поставкам в Европу электроэнергии? Электропром России, мечты сбываются?

1.10.2021 12:54
гость

А машины будут ездить на колесах из чего? Из дерева?

1.10.2021 12:57
гость

к 2050 запасы нефти сократятся как и доходы

Бедный Навальный, наверное территорией будет торговать, чтобы бюджет удержать

1.10.2021 12:59
гость

Бедный Навальный, наверное территорией будет торговать, чтобы бюджет удержать

Не путай, если Навальный придет к власти, спрос на нефть не упадет. Это будет демократическая нефть, она экологию портить не будет

1.10.2021 13:08
- гость -

если Навальный придет к власти

Куда он придёт? Он к 2050 ещё из тюрьмы не выйдет!

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