Удивлять нечем. Почему туристы обходят алтайскую столицу стороной

Туристическое будущее Барнаула находится под угрозой: попытки придать ему облик исторического города проваливаются, а число гостей, которые прилетают в краевую столицу, сокращается. Об этом сообщила президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Александра Томашевич во время круглого стола, посвящённого судьбе Речного вокзала и исторического наследия. По её словам, большинство отдыхающих теперь летят прямыми рейсами в Республику Алтай, из-за чего Барнаул теряет даже статус "города-транзита".

"Магниты" и драйверы

Столица Алтайского края никогда не могла похвастаться большим количеством туристов: они прилетают в Барнаул, проводят день-два и уезжают в Республику Алтай. Агентства, которые организовывают туры в алтайские горы, по словам Томашевич, не могут завлечь туристов в Барнаул: удивлять гостей тут нечем.

"В городе есть всего два объекта, в которые мы старались свозить туристов: Музей камня и Горная аптека. Больше туристам показывать нечего, нет достойных достопримечательностей. Но сейчас эта проблема стала ещё острее. Горно-Алтайск стал полётным "хабом" (аэропорт, использующийся авиакомпаниями как пункт пересадки пассажиров с одного рейса на другой, – прим. ред.). Аэропорт республики взял на себя субсидированную перевозку из Центральной России*, и рейсов из Москвы в Барнаул стало в разы меньше. Поэтому Барнаул начал терять даже статус транзитного города", – отмечает эксперт.

Представитель туротрасли уверена: у Барнаула большой потенциал. Для этого нужно развивать и продвигать "объекты-магниты", вокруг которых будут сосредотачиваться туристические потоки. Один из таких комплексов – Барнаульский сереброплавильный завод. Однако доступа на его территорию у организаторов туров нет. Поэтому показать гостям уникальное историческое наследие агентства не могут.

"Сереброплавильный завод – уникальный объект, который расположен на берегу реки и находится в хорошем состоянии. Как круто было бы сделать архитектурно-общественное пространство. Помимо того, что у него есть комфортное для нас будущее, это магнит, драйвер. Но мы не можем проводить экскурсии, потому что существуют ограничения на вход на Сереброплавильный завод. Нам не разрешили пригласить гостей", – говорит Александра Томашевич.

Она считает, если не развивать в Барнауле исторические маршруты, то город навсегда останется в "углу" туристической карты России.

"Мы сами [турфирмы] здесь находимся, нам проще здесь туристов встречать, зачем мы их будем отдавать в соседние регионы? Если они прилетают в республику, они там и остаются и сюда уже не едут", – отмечает Томашевич.



*Авиарейс Москва – Горно-Алтайск – Москва является субсидированным у многих авиакомпаний. Также в аэропорт Горно-Алтайска по льготной цене можно улететь из Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Красноярска, Тюмени.



Летом 2021 года аэропорт Республики Алтай ежедневно принимал до восьми рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 150-180 пассажиров каждый, сообщает "Российская газета". В общей сложности в пиковые дни аэропорт принимает до 2,5-3 тысячи пассажиров в день.

Туристические перспективы

Более десяти лет назад в Барнауле родилась идея создать туристический кластер, который, по задумке, сможет привлекать в алтайскую столицу гостей. Его решили сформировать в историческом центре. В 2013 году утвердили концепцию кластера "Барнаул – горнозаводской город".

Проект реализовывали в течение трёх лет, и за это время сделали Нагорный парк (террасирование склонов, благоустройство парка и лестницы), набережную Оби, реставрацию Демидовской площади, реконструировали два моста через Барнаулку, построили Арбат (пешеходную зону на ул. Мало-Тобольской).

Сереброплавильный завод (принадлежит компании "Матч", связанной с предпринимателями Евгением Ракшиным и Нодаром Шонией) планировали включить в структуру кластера и восстановить. Но до момента реконструкции памятника архитектуры власти города планировали создать на территории бывшего Сереброплавильного завода музей под открытым небом. Однако его так и не построили.

Сереброплавильный завод начали строить в 1739 году на берегу реки Барнаулки. Объект, который признан памятником истории и архитектуры, неоднократно менял собственников. В 2017 году с торгов за 180 млн рублей его выкупила компания "Матч". В том же году барнаульский архитектор Александр Деринг показал проект реновации завода. Но к работам так и не приступили из-за юридических проблем. Так, у объекта отсутствовал проект охранных зон: документ регламентировал, какие здания можно строить рядом с памятником, на каком расстоянии, как реставрировать существующие постройки и т.д. Проект приняли лишь в 2020 году, а в начале 2021 года Евгений Ракшин сообщил журналу "Свободный курс", что планирует весной начать восстановление завода. Но до сих пор к работам так и не приступили.

Между тем ещё летом 2018 года мэрия сообщала со ссылкой на данные туроператоров, что Барнаул стал пользоваться популярностью у иностранных путешественников. Летом 2018 года в столице края побывали организованные группы туристов из Китая, Японии, Польши, Германии, Израиля. Также в нашем городе побывали путешественники из США, Англии, Италии, Канады, Венгрии и Хорватии, отмечали в администрации города.