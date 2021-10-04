Удивлять нечем. Почему туристы обходят алтайскую столицу стороной

Туристическое будущее Барнаула находится под угрозой: попытки придать ему облик исторического города проваливаются, а число гостей, которые прилетают в краевую столицу, сокращается. Об этом сообщила президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Александра Томашевич во время круглого стола, посвящённого судьбе Речного вокзала и исторического наследия. По её словам, большинство отдыхающих теперь летят прямыми рейсами в Республику Алтай, из-за чего Барнаул теряет даже статус "города-транзита".
"Магниты" и драйверы
Столица Алтайского края никогда не могла похвастаться большим количеством туристов: они прилетают в Барнаул, проводят день-два и уезжают в Республику Алтай. Агентства, которые организовывают туры в алтайские горы, по словам Томашевич, не могут завлечь туристов в Барнаул: удивлять гостей тут нечем.
"В городе есть всего два объекта, в которые мы старались свозить туристов: Музей камня и Горная аптека. Больше туристам показывать нечего, нет достойных достопримечательностей. Но сейчас эта проблема стала ещё острее. Горно-Алтайск стал полётным "хабом" (аэропорт, использующийся авиакомпаниями как пункт пересадки пассажиров с одного рейса на другой, – прим. ред.). Аэропорт республики взял на себя субсидированную перевозку из Центральной России*, и рейсов из Москвы в Барнаул стало в разы меньше. Поэтому Барнаул начал терять даже статус транзитного города", – отмечает эксперт.
Представитель туротрасли уверена: у Барнаула большой потенциал. Для этого нужно развивать и продвигать "объекты-магниты", вокруг которых будут сосредотачиваться туристические потоки. Один из таких комплексов – Барнаульский сереброплавильный завод. Однако доступа на его территорию у организаторов туров нет. Поэтому показать гостям уникальное историческое наследие агентства не могут.
"Сереброплавильный завод – уникальный объект, который расположен на берегу реки и находится в хорошем состоянии. Как круто было бы сделать архитектурно-общественное пространство. Помимо того, что у него есть комфортное для нас будущее, это магнит, драйвер. Но мы не можем проводить экскурсии, потому что существуют ограничения на вход на Сереброплавильный завод. Нам не разрешили пригласить гостей", – говорит Александра Томашевич.
Она считает, если не развивать в Барнауле исторические маршруты, то город навсегда останется в "углу" туристической карты России.
"Мы сами [турфирмы] здесь находимся, нам проще здесь туристов встречать, зачем мы их будем отдавать в соседние регионы? Если они прилетают в республику, они там и остаются и сюда уже не едут", – отмечает Томашевич.
*Авиарейс Москва – Горно-Алтайск – Москва является субсидированным у многих авиакомпаний. Также в аэропорт Горно-Алтайска по льготной цене можно улететь из Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Красноярска, Тюмени.
Летом 2021 года аэропорт Республики Алтай ежедневно принимал до восьми рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 150-180 пассажиров каждый, сообщает "Российская газета". В общей сложности в пиковые дни аэропорт принимает до 2,5-3 тысячи пассажиров в день.
Туристические перспективы
Более десяти лет назад в Барнауле родилась идея создать туристический кластер, который, по задумке, сможет привлекать в алтайскую столицу гостей. Его решили сформировать в историческом центре. В 2013 году утвердили концепцию кластера "Барнаул – горнозаводской город".
Проект реализовывали в течение трёх лет, и за это время сделали Нагорный парк (террасирование склонов, благоустройство парка и лестницы), набережную Оби, реставрацию Демидовской площади, реконструировали два моста через Барнаулку, построили Арбат (пешеходную зону на ул. Мало-Тобольской).
Сереброплавильный завод (принадлежит компании "Матч", связанной с предпринимателями Евгением Ракшиным и Нодаром Шонией) планировали включить в структуру кластера и восстановить. Но до момента реконструкции памятника архитектуры власти города планировали создать на территории бывшего Сереброплавильного завода музей под открытым небом. Однако его так и не построили.
Сереброплавильный завод начали строить в 1739 году на берегу реки Барнаулки. Объект, который признан памятником истории и архитектуры, неоднократно менял собственников. В 2017 году с торгов за 180 млн рублей его выкупила компания "Матч". В том же году барнаульский архитектор Александр Деринг показал проект реновации завода. Но к работам так и не приступили из-за юридических проблем. Так, у объекта отсутствовал проект охранных зон: документ регламентировал, какие здания можно строить рядом с памятником, на каком расстоянии, как реставрировать существующие постройки и т.д. Проект приняли лишь в 2020 году, а в начале 2021 года Евгений Ракшин сообщил журналу "Свободный курс", что планирует весной начать восстановление завода. Но до сих пор к работам так и не приступили.
Между тем ещё летом 2018 года мэрия сообщала со ссылкой на данные туроператоров, что Барнаул стал пользоваться популярностью у иностранных путешественников. Летом 2018 года в столице края побывали организованные группы туристов из Китая, Японии, Польши, Германии, Израиля. Также в нашем городе побывали путешественники из США, Англии, Италии, Канады, Венгрии и Хорватии, отмечали в администрации города.
Комментарии
Ну из тех, кто прилетает в Крым, в Симферополе тоже немногие задерживаются. А вот почему Барнаул перестаёт выполнять роль "алтайского Симферополя" — перечислено в материале...
Не умеют власти комплексно развивать территорию страны. Развивая одно непродуманно, губят другое.
Туркластер развивать...кому вообще пришла эта мысль??? Вот когда она пришла, чем привлекать то хотели туриста???
Если бы думали как реально повысить туристическую привлекательность, а не как деньги отмыть, то думаю, было бы куда интересней в Барнауле. А так... Выделили 300 млн рублей на набережную, из них 150 млн украли
реально что у нас смотреть то?
Набережные в стране в каждом городе, чуть лучше, чуть хуже, этим не удивить.
Вчера пошли туда прогуляться, а вода от дождя не уходит в сливы, стоит. Плитка провалиться начала.
4.10.2021 08:59
- гость -
Если человек москвич, или живёт, например, в Тамбове, и часто ездит в Москву, то он даже не покидая Москвы, может посмотреть и старинные здания в большом количестве, и как выглядела практически любая отрасль несколько веков назад, и произведения искусства любой эпохи, и парки разных типов. А ещё есть огромное количество туристических мест типа городов Золотого кольца, Кижей, Дербента, Калининграда. Туда люди специально прибывают на день-другой, чтобы ходить и разглядывать. Чем Барнаул может их затмить?
Было ясно с самого начала, что после реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске, никому не будут интересны никакие барнаульские туркластеры. Если этого не понимали люди, затевавшие всю эту пургу, их нужно увольнять и не допускать к государственным деньгам никогда. Но боюсь, что они всё это прекрасно понимали и просто грели руки на сожжёных госсредствах.
Какой туркластер,если в историческом центре Барнаула высотки строят?
Вот это открытие!!!
Оказывается у нас смотреть нечего.
Когда всё это затеивали всем было понятно, что идея бредовая и перспектив не имеет.
Однако красивые слова типа "кластер" и бешеные бабки окружили головы таким людям как Химочка тот-же. Кторый убеждал Московское начальство, что люди поедут на лестницу любоваться, так-как таких видов больше нет ни где.
А сейчас они рассасались, вместе с деньгами.
И тяжело надеяться, что тот-же Химочка в промышленности понимает больше чем в туризме.
Все то вы знаете. Все то умеете. Везде то вы бывали. А у себя под носом ничего не видите. Вы забыли какой гадюшник был на Старом базаре. ? Не помните как засрали Центральный и Нагорный парки? Всех опрашивали о будущем старой части города и учли пожелания жителей. Но вы как всегда все пропустили.
начать надо с того, что турхлястик начал проталкивать АБыКак.
4.10.2021 09:24
Умникам
Туристам чудесное преображение нашего Старого Базара неинтересно
Барнаул должен зарабатывать производством.
Город трудовой славы, говорите? (мне не нравится слово "доблести"
4.10.2021 09:25
- гость -
начать надо с того, что турхлястик начал проталкивать АБыКак.
Все верно имена в студию Карлин, Химочко, Бессарабов
4.10.2021 09:24
Умникам
То-есть то что хоть что-то в городе превратили из свинарника в приличное место, должно привлечь толпы туристов?
Почему в том же парке и на базаре срач был?
Денег не было?
4.10.2021 09:24
Умникам
А без "туркластера" просто убрать то,что вы засрали нельзя было?
Умникам. Это всё правильно ни кто с Вами не спорит. Вот просто наводить порядок на городских объектах чья работа?!. Так я вам напомню , что для этого и есть Администрация города. Выполнять эту Работу нужно регулярно и ни как в барнауле сначала всё запустили а за тем Подвиг. Каким боком сказанное об ЭТИХ МЕСТАХ Вами стало для туристов интересным. Однако ВЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ?
Из аэропорта Барнаула ушли крупные авиа-перевозчики, потому что аэропорт устарел. Вместо реконструкции аэропорта хотят застроить приаэродромную территорию 25-этажными домами. У Барнаула скоро не будет ни речного вокзала, ни аэропорта. Туристы смогут приехать только по Ж/д или на автобусе. Только вот захотят ли?
"Представитель туротрасли уверена: у Барнаула большой потенциал."
Приезжает этот представитель в Хабаровск, Челябинск, Норильск, Астрахань и говорит ровно то же самое. Работа такая говорить это. Ответственности никакой, говори, да говори. Но игнорирование реальности возможно лишь временно. Барнаул - столица деревень, аграрная житница Сибири и ДВ. Это нужно развивать и этим нужно гордиться, может там и агротуризму место найдется (москвичи любят это дело). Но Барнаул и туризм - это оксюморон. Барнаул - столица аграрного края. И точка
В Алтайском крае вообще смотреть нечего кроме Змеиногорска. Там и шахты времен Екатерины и музей горного дела и исторический центр безумно красивый и природа отпад.
Но местным чиновникам ничего не надо.
Ой . Господи вот опять. Вспомнили А.Б.Как. хорошо хоть не к ночи. А ведь по сути это с его подачи всё началось. А ещё "Диснейленд" в районе Тальменки. Ну по чудачили мужики ,ну попили , покурили .Нужно понимать всё это шло им в стаж и рейтинг. А окружение а что они же подневольные жаль , что до сих пор не врубились , что это был бред.
Красивые девушки - единственная достопримечательность Барнаула.
Потому что у нас тут дара а что смотреть в дыре?
Новейший туалет построенный на пл Спартака и то закрыт уже сколько лет, какие туристы
На москвичей зря недеетесь, откроют европу - понесутся туда ракетой и пфайзером ширнутся без проблем.
Ваш барнаул им по барабану, они сюда ехали когда ковида испугались, а в крае не было инфекции. Почему не было все забыли???С одной стороны это дало отсрочку властям для подготовки к борьбе, с другой стороны массовый приезд сюда - навезли заразы.
Красивые девушки - единственная достопримечательность Барнаула
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последняя уже в Москву уехала недавно. да и то уже у нее, как утверждают, были кривые ноги
Сейчас на месте Речного высотки поставят и будет центр притяжения! Отбиваться от туристов замучаетесь
Ну вот если из Серебреплавильного сделать что-то типа Новой Голландии из Питера, то может и будет толк, но все равно в нашем городе Б больше 1-2 суток делать нечего, только если ты к родственникам приехал
В России все областные города за редким исключением,однотипны,смотреть нечего.А москвичи в ГА едут за другим - чистый воздух,красивая природа и отдых.Пошляться по турместам им в других местах есть куда.
4.10.2021 10:12
Туалет не работает из стратегических соображений
Во-первых задачи , чтоб он функционировал и не было.
Построили, отчитались, закрыли.
Во-вторых если его открыть, в него местные ходить будут. Туристов ведь нет, а строили для них.
Да и вообще, не много ли мы хотим? Туалет в 2021 году, а дальше что? Телефоны будут у каждого, видео по воздуху передавать?
Нужно жить в реальности, пописал в кустах , оплатил штраф и всем хорошо
Удивляются очевидному.
Массовый туризм и Барнаул - эти слова даже рядом ставить странно и бесперспективно ближайшие сто лет. Хоть два сереброплавильных завода ставь бутербродом.
Прямые рейсы в Горный без Барнаула - это очевидно было, когда аэропорт был еще не реконструирован там. Что это будет и Брн останется не при делах.
Скоро зиме будут так же удивляться.
не надо метать бисер перед "москвичами". я несколько лет на радио слушал выступление какого-то руководителя кружка туристов из Москвы. он возмущался, что на Камчатку дорогие билеты - 100 тыс рублей. мол, билет должен стоить 20 тыр, чтобы развивать туризм.... если он не готов платить столько за билет (и не понимает, почему он столько стоит), то пусть ездит туда, где дешево, не стоит субсидировать его отдых. пусть спасибо скажет, что ему не надо предварительно лететь в Москву из регионов, чтобы отдохнуть где-нибудь в Европе - для него все близко и дешево
* несколько лет назад)
Кто в курсе,что с инсталляцией "Руки",что ваяли за мостом через Барнаулку на Соце? Красива? Жива?
Барнаул город молодой!
Привлекать туристов можно историческими зданиями, но они постемпенно "сгорают", а на их месте появляются современные дома.
Парк и базар - всё не то, нужна изюминка..
чтобы выделится можно легализовать публичные дома - поток "туристов" пойдёт!
можно организовать экскурсии по коридорам НКВД
можно исотриков привлечь, а то они лишь "герб меняют"
То что в городе немного разобрали помойку в центре хорошо в первую очередь для жителей города. Хоть и сделано это за федераьные деньги и под другим предлогом.
Кто-то на этом погрел руки, кто-то свой имидж приподнял. Не без этого.
Что касается падения турпотока, то это прямое следствие перевода рейсов в ГА за счёт субсидий федеральных. Кончатся деньги, баланс опять сместится в сторону Брн. Возможно не до конца но тем не менее. Сейчас многие в Брн по делам летят через ГА, что бредово само по себе. А доля туристов в аваперевозках всё же меньше чем остальных категорий, и тут республика со своими 220 тыс человек не составит конкуренцию АК с 2,4 млн.
В целом можно сказать что Местом притяжения туристов Брн не станет, но если довести до ума все исторические объекты, то с отменой субсидий может стать местом остановки на 1-2 дня и просто приятным местом проживания. Так же как Краснодар например.
Какие туристы комаров кормить, оно им надо?
"Партия зеленых" сравнил Барнаул и Краснодар. Насмешил однако. Среднюю температуру января посмотри там и там
Почему не было все забыли???С одной стороны это дало отсрочку властям для подготовки к борьбе
Не забыли - тестов не делали, вот и не было заболевших.
-гость-
"Партия зеленых" сравнил Барнаул и Краснодар. Насмешил однако. Среднюю температуру января посмотри там и там
Так же, это не значит не хуже или полностью идентично.
Комары и холод никуда не денутся. Но Краснодар тоже не идеален. Из-за перенаселения серьёзный дифицит инфраструктуры в целом и жуткие пробки как частное явление.
Ну и летние +40 или дождь в январе не всем по душе.
В целом, то что город не исчерпал ресурсы по улучшению городской среды я думаю никто спорить не будет. И даже если тур кластером не станет, жители будут в выигрыше.
А на что у нас смотреть то ? На новостройки ? Даже речной вокзал скоро будет в новостройках, в горный люди едут на природу смотреть и у многих ограничения по времени ( отпуск).
4.10.2021 09:24
Умникам
Ну да, вот только после "реконструкции" тот Нагорный парк стал прилично меньше. Интересно, кому отошла часть парка и за какие заслуги?
Потенциал есть, мозгов и грамотного планирования не хватает.
Из местных 95% не знают истории города - поэтому и застройка такая, и планировка, т.к. единицы остались людей, кто может интересно рассказать про город и предложить перспективы развития этого направления
Изначально, было понятно, что ни какого туркластера не будет. Очередное отмывание денег. А все эти потуги только для отвода глаз.
Какая-то белиберда в статье. Какое падение перевозок в разы? Как летало три-четыре рейса в день, так и летает. Какие крупные авиакомпании ушли? Аэрофлот ушел? Ну Победа пришла. Еше 7-8 лет назад зимой в Барнаул было всего 2 рейса (оба из Мск). А вГ-Алтайск ни одного. Сегодняшнее расписание посмотрите. Н
Да уж, Нью-Васюков не получилось, и Междупланетного шахматного конгресса тоже при нынешней власти не дождаться.
4.10.2021 12:28
Местный
т.е. застройка такая точечная и ущербная (привет новому Шпилю) потому, что местные не знают истории? А местные это кто? Те кто подписывают разрешения на возведение домов без расширения дороги (Ядринцева, Партизанская и пр.)?
зачем Барнаулу становиться туристическим? Все "достопримечательности" высосаны из пальца. Ну кому может быть интересно прилетать за такие деньги для того, чтобы "осмотреть" даже с десяток или даже 20-30 старых зданий? Приезжают туристы туда, где есть что-то отличное от места постоянного проживания - другая атмосфера места (местная кухня+ местный жизненный уклад+ другая архитектура и т.п), или другой климат и природные ландшафты, или другие возможности для спортивных активностей (горнолыжы, паруса, и пр.) - ну это же легко понять. Кто поедет в Барнаул из других российских городов, которые на Барнаул похожи как близнецы-братья по многим параметрам...а из заграницы - так и поближе таких же городов полно.
Какая-то странная идея вообще... от безысходности что-ли? Другими путями городу зарабатывать совсем без шансов?
В районе Барнаулки у центрального парка и горы с лестницей стоит дикая хроническая вонища. О каком туркластере речь?? Чем достопримечательна гора? Фонарями? Ну бред же.
...или сплав по пивоварки!
дарю идею для организации экстремальных туров. назвать можно "проживи на среднюю ЗП". краткая суть. клиенту оставляют бабла в размере средней начисленной зп по краю. заселяют в стандартную квартиру и сразу же снимают деньги за месячную комуналку. на остаток он должен протянуть месяц не протянув ног. тот же федор конюхов должен приехать. он в таком экстриме еще не участвовал)))