Барнаулец Александр Соболев помог "Спартаку" обыграть лидера чемпионата Италии

Московский "Спартак" в гостевом матче Лиги Европы победил лидера чемпионата Италии "Наполи" со счётом 3:2. Москвичи забили победные голы в концовке встречи.

Матч начался для спартаковцев катастрофически: они пропустили уже на 13-й секунде после ошибки вратаря Александра Максименко, который выронил мяч точно на ногу полузащитнику Элифу Элмазу. Вскоре москвичам стало легче – на 30-й минуте за подкат с высоко поднятой ногой был удалён защитник "Наполи" Мариу Руй. Уже в конце игры составы уравнялись – на 82-й минуте защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие получил красную карточку.

Реализовать большинство спартаковцы смогли только во втором тайме: на 55-й и 90-й минутах забил Квинси Промес, на 80-й – Михаил Игнатов. На 4-й добавленной минуте нападающий "Наполи" Виктор Осимхен сократил отставание, однако сравнять счёт неаполитанцы не успели. Отметим, что победный третий мяч Квинси Промес забил с передачи уроженца Барнаула Александра Соболева, который появился на поле после перерыва.

Впервые при тренере Руе Витории, который руководит командой с лета, "Спартак" выиграл два матча подряд. Ранее в матче РПЛ "красно-белые" обыграли "Уфу" 2:0.

После двух туров "Спартак" набрал три очка и занимает второе место в группе С. С шестью очками лидирует польская "Легия", обыгравшая "Спартак" 1:0 в первом туре. "Наполи" идёт третьим, английский "Лестер" занимает последнее место. У обеих команд по одному баллу.

В другом матче дня "Локомотив" в гостях проиграл римскому "Лацио" 0:2. Железнодорожники с одним очком идут на последнем месте в группе. Команда не побеждают в еврокубках уже 13 игр подряд.