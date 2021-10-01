ФСБ утвердила список данных, за передачу которых можно стать иноагентом

ФСБ утвердила список сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, не относящихся к гостайне, при передаче которых за рубеж можно получить статус иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

В перечень из 60 пунктов попали сведения об оценках и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки; информация о дислокации Вооружённых сил РФ и подразделений силовых структур; данные о морально-психологическом климате в российской армии; сведения о методах боевой подготовки военнослужащих, а также ряд других данных.

Отмечается, что большая часть перечня касается Роскосмоса.