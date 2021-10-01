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Новости

ФСБ утвердила список данных, за передачу которых можно стать иноагентом

, ИА "Амител"
Перечень состоит из 60 пунктов
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

ФСБ утвердила список сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, не относящихся к гостайне, при передаче которых за рубеж можно получить статус иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

В перечень из 60 пунктов попали сведения об оценках и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки; информация о дислокации Вооружённых сил РФ и подразделений силовых структур; данные о морально-психологическом климате в российской армии; сведения о методах боевой подготовки военнослужащих, а также ряд других данных.

Отмечается, что большая часть перечня касается Роскосмоса.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

1.10.2021 13:00
- гость -

данные о морально-психологическом климате в российской армии

Вот это да! Получается если процитировать новость:

Военный следственный отдел СК РФ по Уссурийскому гарнизону 21 сентября возбудил уголовное дело в отношении двух офицеров — командира 78-й отдельной роты специального назначения (орСпН) спецназа 14 бригады Главного управления генштаба майора Олега Панова и его заместителя капитана Александра Ерушевича.
Следствие также установило, что в августе 2020-го Панов, проводя воспитательную беседу с другими рядовым и ефрейтором, также угрожал насильственными действиями сексуального характера с использованиям швабры — введением черенка, на котором была медицинская перчатка, в анальное отверстие потерпевших.

И при этом окажется, что сервер Амик на котором публикуются коментарии, стоит за бугром, то можно стать инагентом?

1.10.2021 13:02
- гость -

сведения о методах боевой подготовки военнослужащих

1.10.2021 13:05
Митенька ржевский

Эй, а при чём тут виниловые пластинки из иллюстрации к новости?
Винил что, только Мелодия и Балкантон теперь слушать можно?

1.10.2021 13:23
- гость -


1.10.2021 13:00
- гость -

Если покопать, то Амик столько новостей опубликовал, что не только на иноагента хватит, но и колонии лет на 10 уже.

1.10.2021 13:36
- гость -

Газету "Аргументы недели" и "Версию" можно сразу закрывать. Там постоянный разнос барахления дел в оборонке. Особенно достается авиационному комплексу.

1.10.2021 13:39
- гость -

Винил что, только Мелодия и Балкантон теперь слушать можно?

Да и то не каждый. А то вдруг там у вас на виниле Моргенштерн

1.10.2021 13:39
- гость -

Военные перекрывают трассу - это передача данных противнику?

1.10.2021 13:42
- гость -

В общем , говорить ни о чем нельзя.
Вот написал и думаю, не попадаю ли теперь в инагенты?

1.10.2021 13:43
- гость -

А пункт 61 в этом списке имеет гриф "Секретно". Интересно,что там?

1.10.2021 14:13
Fkt

Теперь новость о 9 млрд рублей полковника Захарченко будет разглашением морально-психологическом климате спец служб?

1.10.2021 15:45
- гость -

одним словом те, кто будет выносить сор из избы

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