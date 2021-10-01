Пятница, 1 Октябрь, 20:51

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,92
€ 84,46
7°


6312185 +23508
Обь
16см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Новости

Инфекционист заявил, что текущая волна коронавируса станет для России самой тяжёлой

, ИА "Амител"
До зимы стабилизации можно не ждать
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Текущая волна пандемии COVID-19 в России будет самой тяжёлой, стабилизируется ситуация только к середине декабря. Следующие волны пройдут легче, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача центра "Лидер-медицина", педиатра-инфекциониста Евгения Тимакова.

Согласно прогнозу эксперта, третья волна коронавируса растянется на шесть месяцев – до декабря. Снижение числа заболевших начнётся в ноябре, а затем стабилизируется с декабря до весны. 

По мнению Тимакова, четвёртая или пятая волна COVID-19 случатся в любом случае, однако пройдут в более лёгкой форме. Инфекционист связывает это с уменьшением количества тяжёлых случаев. 

На 1 октября в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 511 026 случаев заражения, выздоровели 6 672 767 человек, умерли 207 255. 29 сентября в стране обновился рекорд по смертям от COVID-19 за сутки – 857 летальных случаев. 

Материалы по теме

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

1.10.2021 13:05
- гость -

А как-же прививки и маски???? Неужели всё зря???

1.10.2021 13:06
- гость -

1.10.2021 13:05
- гость -
А как-же прививки и маски???? Неужели всё зря???

Ничего не зря - вон как действует, как и задумано!

1.10.2021 13:13
- гость -

1.10.2021 13:05
- гость -
А как-же прививки и маски???? Неужели всё зря???
-------
А ты привился и носишь маски? Или только языком чешешь?

1.10.2021 13:14
- гость -

а можно сразу узнать, сколько там волн запланировано?Эта понятно- послевыборная, а следующая какая по расписанию?

1.10.2021 13:14
krash

ну похоже поняли, что народу уже повфиг. уже не знают как еще закошмарить, чтоб люди от самовнушения быстрей заражались

1.10.2021 13:15
- гость -

1.10.2021 13:06
- гость -

А как-же прививки и маски???? Неужели

Ничего не зря - вон как действует, как и задумано!
-------
Идиoт. Вы же, слабоумные, ни маски не носите, ни вакцинируетесь. Как это будет действовать, если ничего не делать?

1.10.2021 13:16
- гость -

Пора бы уже привыктуть, что начало зимы пик для орз, гриппа и коронавируса. Так будет каждый год.

1.10.2021 13:17
- гость -

1.10.2021 13:14
- гость -
а можно сразу узнать, сколько там волн запланировано?Эта понятно- послевыборная, а следующая какая по расписанию?
------
Ещё один слабоумный.

1.10.2021 13:17
- гость -

1.10.2021 13:14
krash

Я вам больше скажу, от самовнушения даже мрут

1.10.2021 13:20
- гость -

Ещё один слабоумный.

Ну вы то, о умнейший гость, если бы вам власть дали, то начали бы расстреливать не вакцинированных и антимасочников.

1.10.2021 13:24
- гость -

Для дурачков, скорее парамедиков, а не настоящих медиков: ОРВИ — группа клинически и морфологически ПОДОБНЫХ острых воспалительных заболеваний органов дыхания, возбудителями которых обычно являются вирусы, тропные к респираторному эпителию. Является самой распространённой в мире группой заболеваний, объединяющей грипп, респираторно-синцитиальную, риновирусную, КОРОНАВИРУСНУЮ, аденовирусную и другие инфекции, вызывающие катаральные воспаления дыхательных путей. ОРВИ вызываются вирусами более 200 видов. ОРВИ включают в себя простуду, грипп и бронхиолит. Простудой принято обозначать ОРВИ лёгкого течения, затрагивающие преимущественно носовые ходы.
Понятно что болеть этим вирусом всю жизнь будем как и болели. И нечего панику разводить.

1.10.2021 13:26
- гость -


1.10.2021 13:14
- гость -

а можно сразу узнать, сколько там волн запланировано?Эта понятно- послевыборная, а следующая какая по расписанию?

В октябре перепись рабов намечается.

1.10.2021 13:31
- гость -

А я рада, пусть еще волны объявляют, хоть еще денег подзаработаю. После ковидника не хочу работать на приеме за копейки.

1.10.2021 13:31
- гость -

Ну станет и что? Дальше то что делать? Обожаю таких умников, которые фразу брякнут а что делать, как избежать или уменьшить они понятия не имеют.

1.10.2021 13:32
- гость -

1.10.2021 13:20
- гость -
Ещё один слабоумный.

Ну вы то, о умнейший гость, если бы вам власть дали, то начали бы расстреливать не вакцинированных и антимасочников.
----------
Зачем расстреливать? Достаточно штрафовать регулярно и не только на бумаге. А на выручку вас же, слабоумненьких, потом лечить от ковида.

1.10.2021 13:33
- гость -

1.10.2021 13:31
- гость -
А я рада, пусть еще волны объявляют, хоть еще денег подзаработаю. После ковидника не хочу работать на приеме за копейки.
--------------
Врёшь ты, как сивая кобыла. Не работала ты в ковиднике, иначе не было бы у тебя времени на комменты на амике.

1.10.2021 13:35
- гость -

1.10.2021 13:13
- гость -
1.10.2021 13:05
- гость -
А как-же прививки и маски???? Неужели всё зря???
-------
А ты привился и носишь маски? Или только языком чешешь?

Смысл носить маски какой? А прививки это не про моё благополучие, сам понимаешь раз такое дело.

1.10.2021 13:40
- гость -

1.10.2021 13:35
- гость -

Смысл носить маски какой? А прививки это не про моё благополучие, сам понимаешь раз такое дело.
------------------
Смысл тебе объяснять про смысл носить маски? Метать бисер перед свиньями? Так уже намётано много. Толку - ноль. Вот и мрёте пачками. И разводите руками - как так?

1.10.2021 13:40
- гость -

1.10.2021 13:33
- гость -
вариант, что сегодня-завтра не на смене не рассматривали?

1.10.2021 13:41
- гость -


1.10.2021 13:14

- гость -


а можно сразу узнать, сколько там волн запланировано?Эта понятно- послевыборная, а следующая какая по расписанию?

К весне волна я устал я ухожу, и дальше волна шойгувыборы

1.10.2021 13:43
- гость -

Зачем расстреливать? Достаточно штрафовать регулярно и не только на бумаге.

Эх весёлые вы путинойды ребята! Лишь бы деньги содрать. Не на маски, так на штрафы. Не пора бы уж налог на воздух?

1.10.2021 13:45
- гость -

1.10.2021 13:15
- гость -
-------
Идиoт. Вы же, слабоумные, ни маски не носите, ни вакцинируетесь.

Умненький наш, поведай нам какой толк от маски, только не свои бредни или чьито, а ссылки на то, что производитель заявил и что в результате обязательной сертификации подтверждено?
Также наш умненький расскажи нам с какого фига нужно ставить себе неизвестную хрень про действие которой всё старательно шифруется и замалчивается, а только обещается её чудодейственное воздействие? Причём перед укольчиком которой даже вообще не разбираются на предмет совместимости её с поциентом и не поплохеет ли ему в результате?

1.10.2021 13:45
- гость -

Вроде уже не 3 я волна, а 4 или 5. Как-то все со счета сбились.

1.10.2021 13:48
- гость -

какого фига нужно ставить себе неизвестную хрень

Ну это же очевидно. Там обязательно должен быть человек кто хорошо на производстве вакцин "заработал".

1.10.2021 13:58
- гость -

1.10.2021 13:40
- гость -

Смысл тебе объяснять про смысл носить маски? Метать бисер перед свиньями? Так уже намётано много. Толку - ноль. Вот и мрёте пачками. И разводите руками - как так?

А тебе нечем это объяснить кроме бредней чьихто или собственных!!!!
Главное - производитель этих масок даже не говорит о том, что они от вируса защищают, откуда вы то это всё надумываете или у вас цель мозги запудрить другим? Может у вас цель, что-бы как можно больше заболевших было?

1.10.2021 13:59
- гость -

Вы же, слабоумные, ни маски не носите, ни вакцинируетесь.

Ну вот вы, умные (вроде), и маски носите, и вакцинировались, а тоже чего то болеете!

1.10.2021 14:05
- гость -

1.10.2021 13:59
- гость -
Вы же, слабоумные, ни маски не носите, ни вакцинируетесь.

Ну вот вы, умные (вроде), и маски носите, и вакцинировались, а тоже чего то болеете!

А они это скорее всего те участвует в постройке нового дивного мира без лишних и готовятся к пришествию мoшиаха.

1.10.2021 14:06
- гость -

Интересно: здесь одни пенсионеры сидят, которым просто время убить надо, или все же бездельники и лоботрясы? Склоняюсь ко второму варианту, ИМХО.

1.10.2021 14:39
- гость -


1.10.2021 14:06
- гость -

А сам-то пенсионер?

1.10.2021 14:45
- гость -

1.10.2021 14:39
- гость -
Я -да, а вы?)

1.10.2021 15:18
Лесопатологи бьют в набат

А нельзя объявить локдаун, не дожидаясь какого-то критического количества заболевших?

1.10.2021 19:20
Пионер

А нельзя объявить локдаун, не дожидаясь какого-то критического количества заболевших?

Где-то помогло? Борьба с короной - комплекс мер. А у нас то ленинский опрыскивают, то автобусы битком. Был недавно в детском фильтре с сыном - 20 взрослых с детьми на территории 3 на 3 метра. Все стоят - сесть некуда. Абсолютно глупо надеяться на намордники и прививки, если это единственное, что предлагается.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20:31
Смертность от коронавируса в России бьет рекорд четвертый день подряд 0
19:54
Мужчина упал с общего балкона барнаульской многоэтажки и разбился 0
19:10
Беспроигрышная ставка: как прогнозисту получить выигрыш без вложений 0
18:52
Водитель иномарки сбил пешехода напротив онкологического центра в Барнауле 0
18:10
Платежом не красен: как стать банкротом и гарантированно списать долги 0
17:55
Голикова заявила, что в России не будет нового локдауна 1
17:41
"Прощай, моя Танюша". В США умерла жена российского певца Прохора Шаляпина 3
17:25
Расходится по швам. Родители алтайских дошкольников возмутились состоянием детсада 1
17:08
172 привитых россиянина уже получили деньги за победу в лотерее 4
16:56
Администрация Бийска прокомментировала возвращение лужи на отремонтированную дорогу 1
16:44
260 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за прошедшие сутки 4
16:23
Испанская организация извинилась за социальную рекламу с "русскими девственницами" 2
16:09
Снег и на дорогах гололедица. Какая погода будет в первые выходные октября на Алтае? 0
15:56
Правительство решило снова заморозить накопительную часть пенсии 7
15:42
"Как из пушки". Попов объяснил причину взрывного роста "сверхсмертности" на Алтае 13
15:21
Школы и больницы в Барнауле подготовили к массовому отключению воды 4
15:09
Что делать и куда обращаться, если в вашем доме холодные батареи? 3
14:52
Росздравнадзор не нашёл дырявых перчаток в бийской больнице 1
14:33
Какой кофе выбрать, чтобы сохранить бодрость и внимание в дороге? Инфографика 0
14:24
Барнаульский перевозчик купил 10 б/y автобусов с кондиционерами 11
14:10
Врачи рассказали, как коронавирус маскируется под грипп при помощи новых симптомов 23
13:54
Сбербанк повысил ставки по ипотеке с 1 октября 2
13:37
Пропали 50 млн. Что известно по делу Марины Раковой и в чём её подозревают? 27
13:22
Следователи изучают инцидент с сожжением полицейского автомобиля в Чарышском районе 6
13:09
На Алтае мужчина отравился заражённым шашлыком с улицы 19
12:58
Инфекционист заявил, что текущая волна коронавируса станет для России самой тяжёлой 32
12:45
ФСБ утвердила список данных, за передачу которых можно стать иноагентом 11
12:23
В Барнауле сотрудники ГИБДД и приставы ловят должников на дорогах 5
12:08
Директор алтайской школы украла 60 тыс. рублей из зарплаты учителей 25
11:57
СМИ: знакомый помог уроженке Алтайского края Марине Раковой скрыться от следствия 26
11:42
Барнаулец Александр Соболев помог "Спартаку" обыграть лидера чемпионата Италии 2
11:26
АЗПИ отсудил более шести миллионов рублей у Челябинского тракторного завода 2
11:11
"Намерены стать лидерами": МегаФон выходит на рынок Узбекистана 1
10:58
Многострадальный ЖК "Парковый" в Барнауле готовят к сдаче 3
10:44
Потребители в Барнаульской зоне заплатят за мусор по-новому 12
10:30
Логистика экспорта: центр "Мой бизнес" проведёт бесплатный семинар для предпринимателей 8
10:11
Около восьми миллионов направили на оборудование стрелкового тира в Бийске 0
09:52
Минфин спрогнозировал шестикратное снижение спроса на нефть к 2050 году 34
09:29
Тарифы на электричество в России будут расти на 5% в год до 2024 8
09:15
Барнаульские активисты в октябре ликвидируют более 20 свалок и уберут скверы 1
08:58
Министр рассказал, как алтайские сироты будут получать жильё по сертификатам 0
08:43
Мини-город на 18 кварталов и с промзоной предлагают построить у ТРЦ "Арена" в Барнауле 25
08:35
Успеть за неделю. После "разбора полётов" с Мурашко на Алтае изменят работу реанимаций 25
08:19
Правительство решило ещё на год отодвинуть компенсацию дореформенных вкладов времён СССР 8
08:02
Три района Алтайского края не смогли сформировать нормативный запас угля 1
07:53
Единороссы согласились отдать оппозиции несколько портфелей и платных ставок в АКЗС 23
07:35
Жители Алтайского края задолжали более 2 млрд рублей за услуги ЖКХ 5
07:22
Диетолог объяснила, почему не стоит отказываться от картофеля 0
07:03
В Омск и Норильск. Авиакомпания NordStar запускает новые рейсы из Барнаула 0
06:51
Военным – деньги, остальным – прививки. Что изменится в жизни россиян в октябре 2021 года? 5
06:34
Самые сексуальные спортсменки России по версии журнала Maxim 6
06:21
Будут бояться мусорить. Экоталисман Калужской области Хохуля стал новым героем соцсетей 1
06:02
Дожди и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 1 октября 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.