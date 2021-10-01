Инфекционист заявил, что текущая волна коронавируса станет для России самой тяжёлой

Текущая волна пандемии COVID-19 в России будет самой тяжёлой, стабилизируется ситуация только к середине декабря. Следующие волны пройдут легче, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача центра "Лидер-медицина", педиатра-инфекциониста Евгения Тимакова.

Согласно прогнозу эксперта, третья волна коронавируса растянется на шесть месяцев – до декабря. Снижение числа заболевших начнётся в ноябре, а затем стабилизируется с декабря до весны.

По мнению Тимакова, четвёртая или пятая волна COVID-19 случатся в любом случае, однако пройдут в более лёгкой форме. Инфекционист связывает это с уменьшением количества тяжёлых случаев.

На 1 октября в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 511 026 случаев заражения, выздоровели 6 672 767 человек, умерли 207 255. 29 сентября в стране обновился рекорд по смертям от COVID-19 за сутки – 857 летальных случаев.