Инфекционист заявил, что текущая волна коронавируса станет для России самой тяжёлой

Текущая волна пандемии COVID-19 в России будет самой тяжёлой, стабилизируется ситуация только к середине декабря. Следующие волны пройдут легче, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача центра "Лидер-медицина", педиатра-инфекциониста Евгения Тимакова.
Согласно прогнозу эксперта, третья волна коронавируса растянется на шесть месяцев – до декабря. Снижение числа заболевших начнётся в ноябре, а затем стабилизируется с декабря до весны.
По мнению Тимакова, четвёртая или пятая волна COVID-19 случатся в любом случае, однако пройдут в более лёгкой форме. Инфекционист связывает это с уменьшением количества тяжёлых случаев.
На 1 октября в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 511 026 случаев заражения, выздоровели 6 672 767 человек, умерли 207 255. 29 сентября в стране обновился рекорд по смертям от COVID-19 за сутки – 857 летальных случаев.
Комментарии
А как-же прививки и маски???? Неужели всё зря???
1.10.2021 13:05
- гость -
А как-же прививки и маски???? Неужели всё зря???
Ничего не зря - вон как действует, как и задумано!
1.10.2021 13:05
- гость -
А как-же прививки и маски???? Неужели всё зря???
-------
А ты привился и носишь маски? Или только языком чешешь?
а можно сразу узнать, сколько там волн запланировано?Эта понятно- послевыборная, а следующая какая по расписанию?
ну похоже поняли, что народу уже повфиг. уже не знают как еще закошмарить, чтоб люди от самовнушения быстрей заражались
1.10.2021 13:06
- гость -
А как-же прививки и маски???? Неужели
Ничего не зря - вон как действует, как и задумано!
-------
Идиoт. Вы же, слабоумные, ни маски не носите, ни вакцинируетесь. Как это будет действовать, если ничего не делать?
Пора бы уже привыктуть, что начало зимы пик для орз, гриппа и коронавируса. Так будет каждый год.
1.10.2021 13:14
- гость -
а можно сразу узнать, сколько там волн запланировано?Эта понятно- послевыборная, а следующая какая по расписанию?
------
Ещё один слабоумный.
1.10.2021 13:14
krash
Я вам больше скажу, от самовнушения даже мрут
Ещё один слабоумный.
Ну вы то, о умнейший гость, если бы вам власть дали, то начали бы расстреливать не вакцинированных и антимасочников.
Для дурачков, скорее парамедиков, а не настоящих медиков: ОРВИ — группа клинически и морфологически ПОДОБНЫХ острых воспалительных заболеваний органов дыхания, возбудителями которых обычно являются вирусы, тропные к респираторному эпителию. Является самой распространённой в мире группой заболеваний, объединяющей грипп, респираторно-синцитиальную, риновирусную, КОРОНАВИРУСНУЮ, аденовирусную и другие инфекции, вызывающие катаральные воспаления дыхательных путей. ОРВИ вызываются вирусами более 200 видов. ОРВИ включают в себя простуду, грипп и бронхиолит. Простудой принято обозначать ОРВИ лёгкого течения, затрагивающие преимущественно носовые ходы.
Понятно что болеть этим вирусом всю жизнь будем как и болели. И нечего панику разводить.
1.10.2021 13:14
- гость -
а можно сразу узнать, сколько там волн запланировано?Эта понятно- послевыборная, а следующая какая по расписанию?
В октябре перепись рабов намечается.
А я рада, пусть еще волны объявляют, хоть еще денег подзаработаю. После ковидника не хочу работать на приеме за копейки.
Ну станет и что? Дальше то что делать? Обожаю таких умников, которые фразу брякнут а что делать, как избежать или уменьшить они понятия не имеют.
1.10.2021 13:20
- гость -
Ещё один слабоумный.
Ну вы то, о умнейший гость, если бы вам власть дали, то начали бы расстреливать не вакцинированных и антимасочников.
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Зачем расстреливать? Достаточно штрафовать регулярно и не только на бумаге. А на выручку вас же, слабоумненьких, потом лечить от ковида.
1.10.2021 13:31
- гость -
А я рада, пусть еще волны объявляют, хоть еще денег подзаработаю. После ковидника не хочу работать на приеме за копейки.
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Врёшь ты, как сивая кобыла. Не работала ты в ковиднике, иначе не было бы у тебя времени на комменты на амике.
1.10.2021 13:13
- гость -
1.10.2021 13:05
- гость -
А как-же прививки и маски???? Неужели всё зря???
-------
А ты привился и носишь маски? Или только языком чешешь?
Смысл носить маски какой? А прививки это не про моё благополучие, сам понимаешь раз такое дело.
1.10.2021 13:35
- гость -
Смысл носить маски какой? А прививки это не про моё благополучие, сам понимаешь раз такое дело.
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Смысл тебе объяснять про смысл носить маски? Метать бисер перед свиньями? Так уже намётано много. Толку - ноль. Вот и мрёте пачками. И разводите руками - как так?
1.10.2021 13:33
- гость -
вариант, что сегодня-завтра не на смене не рассматривали?
1.10.2021 13:14
- гость -
а можно сразу узнать, сколько там волн запланировано?Эта понятно- послевыборная, а следующая какая по расписанию?
К весне волна я устал я ухожу, и дальше волна шойгувыборы
Зачем расстреливать? Достаточно штрафовать регулярно и не только на бумаге.
Эх весёлые вы путинойды ребята! Лишь бы деньги содрать. Не на маски, так на штрафы. Не пора бы уж налог на воздух?
1.10.2021 13:15
- гость -
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Идиoт. Вы же, слабоумные, ни маски не носите, ни вакцинируетесь.
Умненький наш, поведай нам какой толк от маски, только не свои бредни или чьито, а ссылки на то, что производитель заявил и что в результате обязательной сертификации подтверждено?
Также наш умненький расскажи нам с какого фига нужно ставить себе неизвестную хрень про действие которой всё старательно шифруется и замалчивается, а только обещается её чудодейственное воздействие? Причём перед укольчиком которой даже вообще не разбираются на предмет совместимости её с поциентом и не поплохеет ли ему в результате?
Вроде уже не 3 я волна, а 4 или 5. Как-то все со счета сбились.
какого фига нужно ставить себе неизвестную хрень
Ну это же очевидно. Там обязательно должен быть человек кто хорошо на производстве вакцин "заработал".
1.10.2021 13:40
- гость -
Смысл тебе объяснять про смысл носить маски? Метать бисер перед свиньями? Так уже намётано много. Толку - ноль. Вот и мрёте пачками. И разводите руками - как так?
А тебе нечем это объяснить кроме бредней чьихто или собственных!!!!
Главное - производитель этих масок даже не говорит о том, что они от вируса защищают, откуда вы то это всё надумываете или у вас цель мозги запудрить другим? Может у вас цель, что-бы как можно больше заболевших было?
Вы же, слабоумные, ни маски не носите, ни вакцинируетесь.
Ну вот вы, умные (вроде), и маски носите, и вакцинировались, а тоже чего то болеете!
1.10.2021 13:59
- гость -
Вы же, слабоумные, ни маски не носите, ни вакцинируетесь.
Ну вот вы, умные (вроде), и маски носите, и вакцинировались, а тоже чего то болеете!
А они это скорее всего те участвует в постройке нового дивного мира без лишних и готовятся к пришествию мoшиаха.
Интересно: здесь одни пенсионеры сидят, которым просто время убить надо, или все же бездельники и лоботрясы? Склоняюсь ко второму варианту, ИМХО.
1.10.2021 14:06
- гость -
А сам-то пенсионер?
1.10.2021 14:39
- гость -
Я -да, а вы?)
А нельзя объявить локдаун, не дожидаясь какого-то критического количества заболевших?
А нельзя объявить локдаун, не дожидаясь какого-то критического количества заболевших?
Где-то помогло? Борьба с короной - комплекс мер. А у нас то ленинский опрыскивают, то автобусы битком. Был недавно в детском фильтре с сыном - 20 взрослых с детьми на территории 3 на 3 метра. Все стоят - сесть некуда. Абсолютно глупо надеяться на намордники и прививки, если это единственное, что предлагается.