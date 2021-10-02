Новый ведущий "Битвы экстрасенсов" на ТНТ Ларионов – о Рубцовске, мистике и хайпе на шоу

На телеканале ТНТ стартовал очередной сезон шоу "Битва экстрасенсов". В первом выпуске зрителей ждали не только новые участники, но и новый скептик – известный иллюзионист, менталист, "король внимания" родом из Алтайского края Илья Ларионов. Мы обсудили с ним его профессию, веру в мистику и хайп на шоу.

– Расскажите о вашей основной профессии, как долго вы в ней шли и как начинался ваш путь.

– Мой путь начался с грандиозного провала, который произошёл в Барнауле. А сейчас я являюсь успешным, востребованным и высокооплачиваемым иллюзионистом в России. Думаю, результат хороший, но путь продолжается. Всё началось, когда я увидел, что простой фокус может легко переместить человека в сторону удивления из любого эмоционального состояния. Помню, когда умерла моя бабушка, и меня из моего тогдашнего состояния большого горя мой дед переместил в восторг с помощью фокуса. Я осознал в тот момент, что если так просто можно изменить состояние человека из одного на другое, то этим определённо нужно заниматься. Тогда я и стал волшебником.

– Расскажите о вашем родном городе? Какой он, и какие у вас о нём воспоминания?

– Мы всегда стремимся туда, где нас любят и ждут. Для меня мой родной город – Рубцовск. Это место, куда я могу вернуться и где меня встретят мои родственники. Место энергетической подпитки. Несмотря на то, что он такой небольшой и простой, я отношусь к нему как к самому родному месту.

– Как вы стали новым ведущим шоу "Битва экстрасенсов"?

– Как говорят мои близкие: "Давно пора было". А вообще так сошлись звёзды. Была череда удивительных совпадений, которые свели меня и "Битву экстрасенсов".

– Вы верите в мистику? Почему?

– Хочу ответить цитатой из Шекспира: "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам". Считаю, что глупо не верить. Допускаю, что можно не верить, если не сталкивался с этим, но в детстве я ощущал полтергейст у моего брата в квартире. Когда я ночевал у него, на кухне постоянно гремела посуда. Было очень страшно. Всё прекратилось, когда они переехали. Это был мой первый опыт столкновения с непознанным. Это стало причиной моего изучения мистики. Мне стало интересно, почему меня это так завораживает. Наверное, по этой причине я выбрал для жизни Санкт-Петербург, потому что это самый мистический город в нашей стране. У меня даже книга была "Санкт-Петербург мистический". Я читал многое про НЛО, лох-несское чудовище, йети и так далее. Уверен, что мы ограничены в полноценном восприятии нашего мира. Например, муравей, который не понимает, что видит человека, потому что ограничено его восприятие, так и мы многое не видим, но считаем это мистикой.

– Вы смотрели прошлые сезоны битвы? Кто из участников вам наиболее запомнился и чем?

– Да. Имена называть не буду. Но отмечу, что мне импонируют экстрасенсы, которые не просто выявляют проблему, но и предлагают пути её решения.

– В Алтайском крае много мистических историй, в какие из них вы верите?

– Я знаю, что в Республике Алтай есть пространственно-временные коридоры, в которые иногда попадают люди, сами того не понимая. Это возможно понять только при помощи других людей. С моим очень близким другом произошла такая история: он собрался с приятелями в Горный Алтай, они разбили там небольшой палаточный лагерь, затем друг пошёл исследовать окрестности и наткнулся на какой-то водопад, от вида которого просто обомлел. Но было кое-что необычное. В одной определённой точке этого места водопад было видно, но совсем не было слышно! Когда он находился в этой точке, стояла такая тишина, что можно было услышать звук падающей булавки. Но сделав шаг с этого места, всё как будто бы становилось на свои места и снова можно было слышать шум водопада. Он лишь помочил ноги в озерце, куда стекал водопад, так как вода была ледяной, и вернулся к друзьям. Их фраза удивила его. Они спросили, где он пропадал целых два часа, и сказали, что искали его повсюду. Сначала он подумал, что это розыгрыш и посмеялся. Приехав домой в Барнаул, мой друг обнаружил, что время на наручных и настенных часах отличалось на два с небольшим часа. Наручные отставали. Со мной тоже случалось немало интересных и необъяснимых историй, но их я пока оставлю в тайне.

– Наверняка кто-то из экстрасенсов уже доказал лично вам свои способности? Как это было?

– "Битву" я сравниваю со спортом. Например, есть специалист, "заточенный" под одну область, и он в ней силён. Но вот в другом испытании он покажет слабый результат. Но это не значит, что он не экстрасенс. Мы же не заставляем легкоатлета тягать штангу. От того, что он не сможет её поднять, не будет значить, что он не спортсмен. Так и здесь. Экстрасенс может специализироваться на какой-то определённой области, поэтому не берусь судить по провалам, которые периодически у них возникают. У каждого должна быть своя категория экспертности. Кто-то – хороший поисковик, кто-то – целитель, кто-то чувствует, что у человека случалось в прошлом и так далее.

– Много ли на съёмочной площадке людей, которые идут на шоу ради хайпа? Как их можно вычислить?

– У меня такое мнение сложилось: допустим, пришёл человек без способностей, но при этом где-то у себя активно ведёт приёмы эзотерического плана. Для таких шоу будет антихайпом. Они банально докажут свою несостоятельность в экстрасенсорике. Разумнее было бы идти, чтобы пиарить какую-то смежную область.

– По вашему мнению, экстрасенсами рождаются или всё же становятся?

– Мне кажется, что такая постановка вопроса – о том, есть ли экстрасенсы или нет, – в корне неверна. Рассуждать следует с той позиции, что сможет дать или как сможет помочь тот или иной человек? Допустим, вы никогда не видели человека, который поёт, и будете также задаваться вопросом, а существует ли поющий человек. Зачем? Можно же просто слушать его песни. Становится или рождается? Думаю, у любого человека с чистым разумом есть способность видеть будущее любого из людей. Простой пример: вижу я наркомана. Я точно знаю, что его ждёт через один или два года. Судьбу человека можно понять и по его характеру. Также любой врач может посмотреть на человека и понять, что у него болит, и сказать, к чему это может привести, если не предпринять попытки лечения. Многие врачи даже просто для вида слушают, просто чтобы успокоить человека. Хотя знают всё уже, как только пациент пришёл к ним. Поэтому, я считаю, что определённый дар дан каждому человеку. Просто свои способности нужно развивать.

Например, я как иллюзионист имею некую способность совмещать свои трюки так, чтобы они производили максимальный эффект на зрителя. Простому обывателю тоже покажется, что я экстрасенс, но я просто развил свой талант. Другое дело, когда дар открывается внезапно. Я знаю случай с одним сантехником, который внезапно начал видеть больше, чем обычные люди. Он очень переживал из-за этого и в итоге утопил свой талант в алкоголе.

Смотри новый выпуск шоу "Битва экстрасенсов" с участием скептика из Алтайского края в эту субботу, 2 октября, в 19:30 на телеканале ТНТ.