На Алтае мужчина отравился заражённым шашлыком с улицы

В Республике Алтай мужчина заболел трихинеллёзом из-за шашлыка, сообщает региональный Роспотребнадзор. По словам мужчины, он часто покупал мясо в местах уличной торговли.
Ветеринарные специалисты при обнаружении личинок трихинелл утилизируют или сжигают мясо. В этот раз изъять шашлык или даже найти торговую точку не получилось – она была временной. Сколько человек успели заразиться, неизвестно.
Как сообщает Роспотребнадзор, в Республике Алтай трихинеллёз обычно связан с употреблением мяса диких животных, чаще всего – мяса медведей. По словам специалистов, болезнь у людей протекает до 3-5 недель, осложняясь кардиологическими проблемами, поскольку личинки оседают у человека в мышцах сердца. У заражённых повышается температура тела до 39-40 градусов, появляются боли в мышцах, отекает лицо в области глаз. В отдельных случаях трихинеллёз приводит к смерти.
"Людей часто вводит в заблуждение то, что мясо выглядит здоровым, ведь личинки трихинелл видны только под микроскопом. Трихинеллы очень устойчивы к факторам внешней среды: их не уничтожить заморозкой, СВЧ-излучением, они прекрасно сохраняются при приготовлении котлет, пельменей, копчёного мяса", – рассказали в Роспотребнадзоре.
Комментарии
страшное заболевание, не кушайте шашлык уличный
У меня родственники несколько раз травились уличным шашлыком, пирожками с вокзала, и всё неймётся.
В этот раз изъять шашлык или даже найти торговую точку не получилось.
ЧТО ЗНАЧИТ,НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ???????????????
ДА НАДО ВСЕ СИЛЫ ПОДКЛЮЧИТЬ? А ЕСЛИ ОНИ СДАДУТ МЯСО НА ПЕРЕРАБОТКУ?
КТО БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
1.10.2021 13:30
- гость -
Ну не получилось у них, ничего не поделаешь. Никто ответственность нести не будет.
Что значит,отравился. Он заразился страшным заболеванием,которое может закончится летальным исходом.
А самое страшное,что источник не нашли!
Амик ,опубликуйте ,чем закончатся поиски источника заражения. Дело ведь очень серьезное.
человечек заболевший не помнит где кушал???
а местные покрывают своего, не понимают что это смертельная торговля?
1.10.2021 13:37
- гость -
человечек заболевший не помнит где кушал???
а местные покрывают своего, не понимают что это смертельная торговля?
А если сдадут в переработку?А если переработанное мясо поступит в какие-нибудь учреждения?
человечек заболевший не помнит где кушал???
а ничего что это скорее всего был простой шатер и стоящий рядом мангал со столиком. собрались и уехали.
найти торговую точку не получилось – она была временной
1.10.2021 13:44
- гость -
а ничего что это скорее всего был простой шатер и стоящий рядом мангал со столиком. собрались и уехали.
найти торговую точку не получилось – она была временной
Ну не пять же минут шатер стоял?Ну не в безлюдной же местности?И что ,никто не помнит продавцов,машину,на которой привезли мясо,столики,мангал,шатер ?
>найти торговую точку не получилось
все, решили проблему, называется. галочку поставили в отчете и довольны - работы выполнена.
Я вот не понимаю путин что-ли за вами следить должен, чтобы вы всякую хрень не жрали? К примеру, у нас по городу полно всяких "шаурмячных и дымков" у которых нет водопровода и люди сидят жрут. Думать не хотят где повара руки моют и куда ходят в туалет.
Ну не пять же минут шатер стоял?Ну не в безлюдной же местности?И что ,никто не помнит продавцов,машину,на которой привезли мясо,столики,мангал,шатер ?
как вариант. шатер стоял на въезде/выезде в/из села. даже если он стоял в 20 метрах от ближайшего торговца, то вероятность запомнить машину близка к нулю. вы помните какая машина стояла возле входа в ваш любимый магазин 3 дня назад? т.б. прочувствовал мясоед на себе результаты точно не в тот же день.
1.10.2021 14:02
- гость -
Я вот не понимаю путин что-ли за вами следить должен, чтобы вы всякую хрень не жрали? К примеру, у нас по городу полно всяких "шаурмячных и дымков" у которых нет водопровода и люди сидят жрут. Думать не хотят где повара руки моют и куда ходят в туалет.
Если ума нет, то это на всю жизнь.
1.10.2021 13:44
- гость
а ничего что это скорее всего был простой шатер и стоящий рядом мангал
смотря где в горном, там где туристы ездят, много с видеорегистраторами, было бы желание, нашли бы.
1.10.2021 14:02
- гость -
как вариант. шатер стоял на въезде/выезде в/из села.
Если при въезде из села будет стоять шатер,машина и мангал,запомнят ВСЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА.
Если при въезде из села будет стоять шатер,машина и мангал,запомнят ВСЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА.
повторю вопрос. какая машина стояла перед входом в ваш любимый магазин 3 дня назад?
1.10.2021 14:47
- гость -
Ты не путай магазин в городе и село, где каждая собака друг друга знает.
1.10.2021 14:51
- гость -
да я уже понял, что если у тебя паранойя, то это не значит, что за тобой не следят.
Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился (с)