На Алтае мужчина отравился заражённым шашлыком с улицы

В Республике Алтай мужчина заболел трихинеллёзом из-за шашлыка, сообщает региональный Роспотребнадзор. По словам мужчины, он часто покупал мясо в местах уличной торговли.

Ветеринарные специалисты при обнаружении личинок трихинелл утилизируют или сжигают мясо. В этот раз изъять шашлык или даже найти торговую точку не получилось – она была временной. Сколько человек успели заразиться, неизвестно.

Как сообщает Роспотребнадзор, в Республике Алтай трихинеллёз обычно связан с употреблением мяса диких животных, чаще всего – мяса медведей. По словам специалистов, болезнь у людей протекает до 3-5 недель, осложняясь кардиологическими проблемами, поскольку личинки оседают у человека в мышцах сердца. У заражённых повышается температура тела до 39-40 градусов, появляются боли в мышцах, отекает лицо в области глаз. В отдельных случаях трихинеллёз приводит к смерти.

"Людей часто вводит в заблуждение то, что мясо выглядит здоровым, ведь личинки трихинелл видны только под микроскопом. Трихинеллы очень устойчивы к факторам внешней среды: их не уничтожить заморозкой, СВЧ-излучением, они прекрасно сохраняются при приготовлении котлет, пельменей, копчёного мяса", – рассказали в Роспотребнадзоре.