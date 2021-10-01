Пятница, 1 Октябрь, 20:51

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,92
€ 84,46
7°


6312185 +23508
Обь
16см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Новости

На Алтае мужчина отравился заражённым шашлыком с улицы

, ИА "Амител"
Уничтожить опасное мясо пока не удалось
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Республике Алтай мужчина заболел трихинеллёзом из-за шашлыка, сообщает региональный Роспотребнадзор. По словам мужчины, он часто покупал мясо в местах уличной торговли.

Ветеринарные специалисты при обнаружении личинок трихинелл утилизируют или сжигают мясо. В этот раз изъять шашлык или даже найти торговую точку не получилось – она была временной. Сколько человек успели заразиться, неизвестно.

Как сообщает Роспотребнадзор, в Республике Алтай трихинеллёз обычно связан с употреблением мяса диких животных, чаще всего – мяса медведей. По словам специалистов, болезнь у людей протекает до 3-5 недель, осложняясь кардиологическими проблемами, поскольку личинки оседают у человека в мышцах сердца. У заражённых повышается температура тела до 39-40 градусов, появляются боли в мышцах, отекает лицо в области глаз. В отдельных случаях трихинеллёз приводит к смерти.

"Людей часто вводит в заблуждение то, что мясо выглядит здоровым, ведь личинки трихинелл видны только под микроскопом. Трихинеллы очень устойчивы к факторам внешней среды: их не уничтожить заморозкой, СВЧ-излучением, они прекрасно сохраняются при приготовлении котлет, пельменей, копчёного мяса", – рассказали в Роспотребнадзоре. 

Материалы по теме

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

1.10.2021 13:16
- гость -

страшное заболевание, не кушайте шашлык уличный

1.10.2021 13:24
- гость -

У меня родственники несколько раз травились уличным шашлыком, пирожками с вокзала, и всё неймётся.

1.10.2021 13:30
- гость -

В этот раз изъять шашлык или даже найти торговую точку не получилось.

ЧТО ЗНАЧИТ,НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ???????????????
ДА НАДО ВСЕ СИЛЫ ПОДКЛЮЧИТЬ? А ЕСЛИ ОНИ СДАДУТ МЯСО НА ПЕРЕРАБОТКУ?
КТО БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

1.10.2021 13:32
- гость -


1.10.2021 13:30
- гость -

Ну не получилось у них, ничего не поделаешь. Никто ответственность нести не будет.

1.10.2021 13:35
- гость -

Что значит,отравился. Он заразился страшным заболеванием,которое может закончится летальным исходом.
А самое страшное,что источник не нашли!
Амик ,опубликуйте ,чем закончатся поиски источника заражения. Дело ведь очень серьезное.

1.10.2021 13:37
- гость -

человечек заболевший не помнит где кушал???
а местные покрывают своего, не понимают что это смертельная торговля?

1.10.2021 13:40
- гость -

1.10.2021 13:37
- гость -
человечек заболевший не помнит где кушал???
а местные покрывают своего, не понимают что это смертельная торговля?

А если сдадут в переработку?А если переработанное мясо поступит в какие-нибудь учреждения?

1.10.2021 13:44
- гость -

человечек заболевший не помнит где кушал???

а ничего что это скорее всего был простой шатер и стоящий рядом мангал со столиком. собрались и уехали.
найти торговую точку не получилось – она была временной

1.10.2021 13:51
- гость -

1.10.2021 13:44
- гость -
а ничего что это скорее всего был простой шатер и стоящий рядом мангал со столиком. собрались и уехали.
найти торговую точку не получилось – она была временной

Ну не пять же минут шатер стоял?Ну не в безлюдной же местности?И что ,никто не помнит продавцов,машину,на которой привезли мясо,столики,мангал,шатер ?

1.10.2021 13:51
- гость -

>найти торговую точку не получилось
все, решили проблему, называется. галочку поставили в отчете и довольны - работы выполнена.

1.10.2021 14:02
- гость -

Я вот не понимаю путин что-ли за вами следить должен, чтобы вы всякую хрень не жрали? К примеру, у нас по городу полно всяких "шаурмячных и дымков" у которых нет водопровода и люди сидят жрут. Думать не хотят где повара руки моют и куда ходят в туалет.

1.10.2021 14:02
- гость -

Ну не пять же минут шатер стоял?Ну не в безлюдной же местности?И что ,никто не помнит продавцов,машину,на которой привезли мясо,столики,мангал,шатер ?

как вариант. шатер стоял на въезде/выезде в/из села. даже если он стоял в 20 метрах от ближайшего торговца, то вероятность запомнить машину близка к нулю. вы помните какая машина стояла возле входа в ваш любимый магазин 3 дня назад? т.б. прочувствовал мясоед на себе результаты точно не в тот же день.

1.10.2021 14:38
- гость -


1.10.2021 14:02
- гость -

Я вот не понимаю путин что-ли за вами следить должен, чтобы вы всякую хрень не жрали? К примеру, у нас по городу полно всяких "шаурмячных и дымков" у которых нет водопровода и люди сидят жрут. Думать не хотят где повара руки моют и куда ходят в туалет.

Если ума нет, то это на всю жизнь.

1.10.2021 14:40
- гость -

1.10.2021 13:44
- гость
а ничего что это скорее всего был простой шатер и стоящий рядом мангал

смотря где в горном, там где туристы ездят, много с видеорегистраторами, было бы желание, нашли бы.

1.10.2021 14:45
- гость -

1.10.2021 14:02
- гость -
как вариант. шатер стоял на въезде/выезде в/из села.

Если при въезде из села будет стоять шатер,машина и мангал,запомнят ВСЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА.

1.10.2021 14:47
- гость -

Если при въезде из села будет стоять шатер,машина и мангал,запомнят ВСЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА.


повторю вопрос. какая машина стояла перед входом в ваш любимый магазин 3 дня назад?

1.10.2021 14:51
- гость -

1.10.2021 14:47
- гость -

Ты не путай магазин в городе и село, где каждая собака друг друга знает.

1.10.2021 14:59
- гость -


1.10.2021 14:51
- гость -


да я уже понял, что если у тебя паранойя, то это не значит, что за тобой не следят.

1.10.2021 17:58
гiсть

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился (с)

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20:31
Смертность от коронавируса в России бьет рекорд четвертый день подряд 0
19:54
Мужчина упал с общего балкона барнаульской многоэтажки и разбился 0
19:10
Беспроигрышная ставка: как прогнозисту получить выигрыш без вложений 0
18:52
Водитель иномарки сбил пешехода напротив онкологического центра в Барнауле 0
18:10
Платежом не красен: как стать банкротом и гарантированно списать долги 0
17:55
Голикова заявила, что в России не будет нового локдауна 1
17:41
"Прощай, моя Танюша". В США умерла жена российского певца Прохора Шаляпина 3
17:25
Расходится по швам. Родители алтайских дошкольников возмутились состоянием детсада 1
17:08
172 привитых россиянина уже получили деньги за победу в лотерее 4
16:56
Администрация Бийска прокомментировала возвращение лужи на отремонтированную дорогу 1
16:44
260 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за прошедшие сутки 4
16:23
Испанская организация извинилась за социальную рекламу с "русскими девственницами" 2
16:09
Снег и на дорогах гололедица. Какая погода будет в первые выходные октября на Алтае? 0
15:56
Правительство решило снова заморозить накопительную часть пенсии 7
15:42
"Как из пушки". Попов объяснил причину взрывного роста "сверхсмертности" на Алтае 13
15:21
Школы и больницы в Барнауле подготовили к массовому отключению воды 4
15:09
Что делать и куда обращаться, если в вашем доме холодные батареи? 3
14:52
Росздравнадзор не нашёл дырявых перчаток в бийской больнице 1
14:33
Какой кофе выбрать, чтобы сохранить бодрость и внимание в дороге? Инфографика 0
14:24
Барнаульский перевозчик купил 10 б/y автобусов с кондиционерами 11
14:10
Врачи рассказали, как коронавирус маскируется под грипп при помощи новых симптомов 23
13:54
Сбербанк повысил ставки по ипотеке с 1 октября 2
13:37
Пропали 50 млн. Что известно по делу Марины Раковой и в чём её подозревают? 27
13:22
Следователи изучают инцидент с сожжением полицейского автомобиля в Чарышском районе 6
13:09
На Алтае мужчина отравился заражённым шашлыком с улицы 19
12:58
Инфекционист заявил, что текущая волна коронавируса станет для России самой тяжёлой 32
12:45
ФСБ утвердила список данных, за передачу которых можно стать иноагентом 11
12:23
В Барнауле сотрудники ГИБДД и приставы ловят должников на дорогах 5
12:08
Директор алтайской школы украла 60 тыс. рублей из зарплаты учителей 25
11:57
СМИ: знакомый помог уроженке Алтайского края Марине Раковой скрыться от следствия 26
11:42
Барнаулец Александр Соболев помог "Спартаку" обыграть лидера чемпионата Италии 2
11:26
АЗПИ отсудил более шести миллионов рублей у Челябинского тракторного завода 2
11:11
"Намерены стать лидерами": МегаФон выходит на рынок Узбекистана 1
10:58
Многострадальный ЖК "Парковый" в Барнауле готовят к сдаче 3
10:44
Потребители в Барнаульской зоне заплатят за мусор по-новому 12
10:30
Логистика экспорта: центр "Мой бизнес" проведёт бесплатный семинар для предпринимателей 8
10:11
Около восьми миллионов направили на оборудование стрелкового тира в Бийске 0
09:52
Минфин спрогнозировал шестикратное снижение спроса на нефть к 2050 году 34
09:29
Тарифы на электричество в России будут расти на 5% в год до 2024 8
09:15
Барнаульские активисты в октябре ликвидируют более 20 свалок и уберут скверы 1
08:58
Министр рассказал, как алтайские сироты будут получать жильё по сертификатам 0
08:43
Мини-город на 18 кварталов и с промзоной предлагают построить у ТРЦ "Арена" в Барнауле 25
08:35
Успеть за неделю. После "разбора полётов" с Мурашко на Алтае изменят работу реанимаций 25
08:19
Правительство решило ещё на год отодвинуть компенсацию дореформенных вкладов времён СССР 8
08:02
Три района Алтайского края не смогли сформировать нормативный запас угля 1
07:53
Единороссы согласились отдать оппозиции несколько портфелей и платных ставок в АКЗС 23
07:35
Жители Алтайского края задолжали более 2 млрд рублей за услуги ЖКХ 5
07:22
Диетолог объяснила, почему не стоит отказываться от картофеля 0
07:03
В Омск и Норильск. Авиакомпания NordStar запускает новые рейсы из Барнаула 0
06:51
Военным – деньги, остальным – прививки. Что изменится в жизни россиян в октябре 2021 года? 5
06:34
Самые сексуальные спортсменки России по версии журнала Maxim 6
06:21
Будут бояться мусорить. Экоталисман Калужской области Хохуля стал новым героем соцсетей 1
06:02
Дожди и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 1 октября 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.