Как после войны. Попов о причинах "сверхсмертности" на Алтае и том, когда она закончится

Взрывной рост смертности в Алтайском крае в 2020 году вызван исключительно пандемией коронавируса. В этом уверен министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Остановка плановой медпомощи и другие факторы, по его словам, на статистику существенного влияния не оказали (но это только пока). Попов также рассказал, что уровень смертности на Алтае вызвал немало вопросов у министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во время его визита в Барнаул. В региональном ведомстве уверены, что в этом вопросе край смотрится ничуть не хуже (а местами и лучше) других субъектов РФ.
О том, от чего умирали в 2020 году в Алтайском крае, когда начнёт сказываться остановка плановой медпомощи и есть ли надежда, что по итогам 2021 года смертей будет меньше – в материале amic.ru.
"Выстрелили как из пушки"
По словам Дмитрия Попова, до пандемии смертность в Алтайском крае ежегодно снижалась. Более того, 2020 год в ведомстве планировали завершить с самым лучшим результатом за последние 30 лет. Надежд добавило и запоздание, с которым первая волна ковида пришла на Алтай. В мае и июне, когда в западной части страны начала резко расти заболеваемость, в крае всё было спокойно. Но затем все планы рухнули, отметил министр.
"В сентябре 2020 года мы просто выстрелили как из пушки. Полетели вверх и уже к середине октября были на высоких цифрах, в отличие от западной части России. Там регионы в это время только начали прирастать, а на пик вышли к декабрю. Только к весне 2021 года статистика по смертности у нас начала значительно снижаться. Нужно понимать, что статистика смертности быстро не падает. Это не заболеваемость", – рассказал Попов.
Всего за октябрь, ноябрь и декабрь 2020 года в Алтайском крае умерло на 5054 человека больше, чем за эти же месяцы в 2019 году. Настолько колоссальный рост смертности в регионе фиксировали только в послевоенные 40-е годы, подчеркнул министр.
Попов также объяснил, почему Алтай периодически называли в числе худших субъектов РФ по смертности. По его словам, Росстат считает статистику "месяц к месяцу": сравнивает в каждом регионе, например, август 2021 года с августом 2020 года и вычисляет прирост. Из-за этого цифры в разных субъектах РФ заметно отличаются.
Например, в том же августе 2020 года вспышки заболеваемости в Алтайском крае не было. А в 2021 году на последний месяц лета пришёлся разгар очередной ковидной волны: ежедневно в регионе заболевают около 250 человек и умирают больше 20 пациентов. Поэтому август 2021 года на Алтае принёс куда больше смертей, чем август 2020-го. В других же регионах такого роста нет: год назад смертей было не меньше.
Это, по словам министра, и вызвало беспокойство Мурашко. Но в крайздраве объяснили, что по общей смертности Алтайский край находится в середине общероссийского рейтинга: "не хуже, чем у других, но зато получше многих". По словам Попова, уже в ближайшее время статистика "месяц к месяцу" в регионе должна выравняться.
Что потом аукнется
Глава регионального Минздрава не сомневается, что главной причиной высокой смертности и в 2020, и в 2021 году стал ковид. Чтобы это проверить, достаточно сопоставить данные по месяцам со всплесками заболеваемости ковида в Алтайском крае, подчеркнул министр. Кроме того, об этом говорит и структура смертности, которую подсчитали в ведомстве.
По словам Попова, около 85% всех смертей в 2020 году прямо или косвенно вызваны ковидом. В доказательство министр привёл статистику смертей от пневмонии: по сравнению с 2019 годом их стало почти в шесть раз больше. Попов объяснил, что в большинстве случаев это была именно коронавирусная пневмония. Она, кстати, заметно отличается от обычной.
"Это уже не пневмония в чистом виде. По большому счёту это тромбоз мелких сосудов в лёгких. Другими словами, лёгкие заполняются кровью, поэтому человек не может нормально дышать. Пневмония во время пандемии стала пусковым механизмом для развития других заболеваний", – объяснил министр.
Он подчеркнул, что больше всего коронавирус "бьёт" по системе свёртываемости крови организма. В результате количество смертей от инфарктов и инсультов выросло больше чем на тысячу за последний год. Попов также напомнил о "постковиде": риск смерти от тромбоза у переболевшего коронавирусом пациента сохраняется на протяжении как минимум полугода.
А вот ограничение плановой медпомощи, на которое пришлось пойти региональному Минздраву в 2020 году, по словам министра, не могло привести к взрывной "сверхсмертности". Алтай еще столкнётся с последствиями этого решения, отметил Дмитрий Попов, но чуть позже.
"Многие говорили, что к такой смертности привела остановка плановой медпомощи. Мол, в числе умерших много пациентов с недовыявленными онкопатологиями или непролеченными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но такого быть не может. Эти заболевания имеют отсроченный, а не пикообразный характер. Это будет долгий, измеряемый годами процесс. Но надо понимать, что с этим прогнозом мы обязательно столкнёмся. И нужно работать, чтобы приостановку плановой медпомощи компенсировать", – отметил глава минздрава.
В доказательство своих слов министр привёл статистику по онкозаболеваниям. По итогам 2020 года, от рака на Алтае умерло меньше людей (на 104 случая), чем по итогам 2019 года. Но дальше, по его словам, могут быть проблемы. Например, если у пациента не выявили онкозаболевание на первой или второй стадии, через время её диагностируют на третьей-четвёртой стадии. И это будет уже другой, куда менее оптимистичный прогноз.
"Больше привьём – больше спасём"
Осень 2021 года не должна стать настолько катастрофической (как осень 2020 года) по уровню смертности, надеется Попов. Он объяснил, что дать отпор пандемии ковида должна вакцинация. Если люди не перестанут прививаться, то заболеваемость должна снижаться от месяца к месяцу.
"Тут всё просто. Чем больше мы привьём, тем меньше люди будут умирать от этой инфекции. И ежемесячная динамика будет положительной", – рассказал чиновник.
Он также признал, что вакцинированные тоже попадают в ковидные госпитали. Более того, среди привитых есть и летальные случаи. Но они, по словам Попова, исчисляются "сотыми процента". И в этом, по его словам, нет ничего удивительного: вакцина, пусть и снижает риск тяжёлого течения ковида, стопроцентной защиты не даёт.
"Нужно же понимать, что мы прививать стараемся всех. В том числе и пожилых. И у человека к моменту ковида может быть накоплен очень большой багаж хронических заболеваний. Всё это сказывается", – объяснил министр.
В ближайшее время на Алтае намерены начать и вакцинацию для детей. Партию "Спутника", одобренного для несовершеннолетних, ждали уже в конце сентября, но пока она не поступила. Попов надеется, что это тоже поможет снизить смертность. Дети пусть и болеют в лёгкой форме, но являются источниками инфекции для своих родителей, бабушек и дедушек.
Главная цель алтайского Минздрава, отметил его руководитель, – вернуться к "доковидным" показателям 2019 года, на которые ведомство выходило долго и кропотливо.
Комментарии
остановка плановой медпомощи не при чём
Надо признать, шутки попова веселее чем Задорнова и Жванецкого.
Тоесть даже не скрывает, что плановая медецина Развалена!! И что жители пачками начнут отваливаться
Партию "Спутника", одобренного для несовершеннолетних, ждали уже в конце сентября, но пока она не поступила.
Одобренного кем? Поповым, а может Путиным? Когда уже в крае появятся выкцины прошедшие испытания и имеющие международные сертификаты?
Тоесть даже не скрывает, что плановая медецина Развалена!!
Скрыть можно гнилые советские ядерные ракеты, а вот отсутствие врачей в поликлиники нет.
Попов, хватит уже придумывать идиотские оправдания! Народ не слепой!!! А свою статистику засуньте себе в одно место! Все знают как она у вас пишется!
Попов, хватит уже придумывать идиотские оправдания! Народ не слепой!!! А свою статистику засуньте себе в одно место! Все знают как она у вас пишется!
"Но такого быть не может", как это не может? У меня очень много знакомых умерло от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Все потому, что им в наглую отказали в медицинской помощи и отменили плановые операции!!! Может он прямо в глаза родственникам умерших это скажет? Да его порвут на лоскутки!
"Эти заболевания имеют отсроченный, а не пикообразный характер", а вообще Попов имеет медицинское образование? Вот почему то я уверен, что либо он диплом получил по знакомству или купил. Я далек от медицины и то понимаю, если вовремя не оказать медицинскую помощь людям с опасными или хроническими заболеваниями, то они умрут и это будет как раз всплеском смертности. А больницы были закрыты одновременно, вот вам и всплеск смертности!
вообще Попов имеет медицинское образование?
Вообще Попов - Кандидат медицинских наук с 2003 года. Впрочем в стране где Кадыров - почётный академик...
4.10.2021 07:33
таких вакцин пока нету, еще ни одна не прошла все испытания, и файзер в том числе тоже только экспериментальная вакцина.
Еще пять лет назад, когда только вся эта компания во все утюги вещала что продолжительность жизни выросла и нужно увеличивать пенсионный выход,
мы здесь отмечали что сделано это за счет фармы и врачей. И если убрать фарму и врачей, то смертность будет высокой. Так и произошло. Отложеными здесь могут быть только последствия ковида , а неоказание помощи оно мгновенное.
Дак конечно в 14 поликлиннике терапевты увольняются и запись к врачу за 2 недели , а за 2 недели можно кони двинуть .
Если Попов понимает, что остановка медицинской помощи увеличит смертность и плохо скажется на здоровье людей, то почему он это допустил? Почему были закрыты больницы? Почему люди были обречены на смерть? В моем понимании это убийство!
Чем в таком разе наша власть отличается от фашизма? А вот тут есть отличие и сильное! Фашисты уничтожали население захваченных территорий, а наша власть уничтожает свое население!
4.10.2021 08:28
- гость -
Так на это у власти и расчет! Кто то сам выздоровеет, а кто то умрет.
Умер - спишут на ковид и все!
В мае и июне, когда в западной части страны начала резко расти заболеваемость, в крае всё было спокойно
Ага, и поэтому с апреля закрыли практически всю сферу обслуживания, поставив бизнес на грань выживания. И поставили кордоны на въезд в Алтайский край.
Мне видится, правды в этом интервью стало значительно больше чем год назад. Это уже прогресс и шаг в правильном направлении. Главное, хоть признал, что в 4 квартале 2020 года у нас тут творился мрак и ужас. Раньше это отрицали
в крае всё было спокойно
Обследовать на ПЦР надо было больше. Типа ОРВИ, а потом бац! и антител полно!
Почему у нас массовые мероприятия идут с такой интенсивностью, как будто пандемии нет?
Концерты, гастроли, спектакли, театральные фестивали, спортивные соревнования, на днях даже цирк-шапито у ТЦ видел...
о причинах "сверхсмертности" на Алтае и том, когда она закончится
Закончится тогда, когда Попов уйдет в отставку. Потому что медицину разваливает на раз-два
Это просто сказочное объяснение! Попов на себе испытывает любовь и терпенье жителей края. За такой короткий срок и так убить медицину!
Поразительная наглость. Мерзавец, разваливший систему медицинской помощи, просто обязан заткнуть свою пасть, и молча готовиться ответить за содеянное
Пока его *опова не посадят , ситуация явно не изменится.
Так получилось, что попал в больницу, с травмой. Сейчас она больница скорой помощи называется. Ранее первая городская.
УЖАС!!!!
Тараканы ходят толпами, на этаже один туалет для мужчин и женщин, это при том что подовина больных с тяжелымт травмами.
Про питание и отношение медперсонала я вообще молчу.
Кстати у нас уже Узбеки во всю ставят уколы , ужасно ставят надо сказать. Зато дешево...
Зачем банановой республике балласт из пенсионеров (чтобы выращивать пшеницу и овощи на экспорт много населения не надо, промышленности тут почти по нулям)? Повысить пенсионный возраст, отменить плановую медпомощь, упустить врачей в более привлекательные регионы, развалить промышленность (ту что еще осталась) - все к этому и идет... Китайцы уже, наверное, посматривают в сторону нашего региона...
Бюджет 2022 - пушки вместо масла
Хочешь узнать истинные намерения правительства и президента — не слушай слова, следи за деньгами.
Что планирует правительство в будущие 3 года (аккурат до новых президентских выборов)? Ответ дает внесенный им бюджет. Вот истинные приоритеты российской власти.
1️⃣ Увеличение расходов на силовой блок (оборона и нацбезопасность). Они большей частью секретные, закрытые от публики и внешнего контроля. Доля секретных расходов бюджета все время увеличивается — с 15,5% всех расходов в 2022 году до 18,3% в 2024. Без малого пятая часть.
2️⃣ Сокращение социальных расходов и трат на человеческий капитал (здравоохранение, образование и др.). Для этого и проводилась пенсионная реформа, и своей цели она достигла. Вынужденный скачок соцрасходов в 2020 году в связи с пандемией и локдауном останется в прошлом. В будущем — их новая «оптимизация»
Господин Попов! Ваша плановая медицинская помощь, в первую очередь в поликлиниках, де-факто остановлена давно. Мне за последние НЕСКОЛЬКО лет (три или четыре) только один раз удалось попасть к хирургу, остальные три - это только к терапевту и только через кабинет неотложной помощи. То есть только при ОРВИ-ОРЗ. Для следующих приемов терапевту самому приходилось давать талон к себе, причем, кроме одного раза, это были нулевые. Т.е. терапевт всегда работает с перегрузкой. И это было уже за несколько лет до ковида! Сидя в очереди по талонам вижу, что людей по нулевым талонам приходит едва ли не больше, чем по времени. И это было уже до ковида! Если же терапевт дал направление на анализы, узи или иное обследование, то он не может дать талон на будущее, так не знает, когда обследование будет возможно пройти (крове общих анализов крови или мочи), везде большие очереди. И это тоже было уже до ковида! А взять талон самому можно только на период не раннее чем через две недели. В результате решение несложных случаев, которые заняли бы в худшем случае неделю-две, затягивается на месяцы. Сейчас даже де-факто пропало понятие срока действия результата обследования, потому как собрать их вместе в положенное время стало невозможно. Такого не было даже в 90-е, а в 2010-е и по сей день это норма.
"В региональном ведомстве уверены, что в этом вопросе край смотрится ничуть не хуже (а местами и лучше) других субъектов РФ."
Считаю уровень смертности в % от заболевших ковидом
(https://yandex.ru/covid19/stat?utm_source=main_graph&utm_source=main_notif&geoId=225)
по миру - 1,66%, по России - 3,44%, по Алтайскому краю - 7,46%.
Дмитрий Попов - вы господин соврамши.
Результат очень долгого (более десяти лет минимум) де-факто отсутствия плановой помощи таков, что сейчас поголовно все население имеет хронические заболевания. Так как в таких условиях ни о какой профилактике или своевременном лечении на начальных этапах речь идти не может. По заверению знакомых педиатров (их у меня трое), это уже касается даже детей.
Господин Попов, перечислять доказательства вашей либо лжи в отчетах и выводах, либо полной некомпетентности (а скорее и того и другого) можно дальше. Я же свои слова могу подтвердить и документами, и на полиграфе. Если вы хоть маленько имеете совесть, уйдите из здравоохранения самостоятельно!
Господин Томенко! Убедительно прошу, заменить господина Попова и его команду на тех, кто будет сам честно и если не талантливо, то хотя бы добросовестно выполнять свои обязанности. Необходимо, что бы они были способны сломать систему подачи "красивых" отчетов, а так же изменить учет талонов с тем, что бы в статистике учитывались и те, кто получил нулевой талон, и те, кто при попытке записи смог получить его только на день "через две недели", и те, кто отказался ожидать долго и вынужден либо обратиться в платные лечебные учреждения, либо просто уйти. Что бы был мониторинг того, запись к каким врачам и из скольки доступна на госуслугах (там вечно невозможно записаться). Вот тогда станет виден весь масштаб катастрофы нашего "бесплатного" здравоохранения, а все те достижения, которые есть (я имею ввиду ремонт поликлиник, ФАПов и т.д.), несмотря на их количество и качество, будут казаться каплей в море.
09:42
- гость -
Именно об этом речь! Люди годами не могут пройти банального обследования, уже назначенного терапевтом. О какой эффективности лечения в таких условиях может идти речь? Именно от этого растёт тяжесть хронических заболеваний, и в результате растёт смертность. Коронавирус здесь - только удобная причина для наглых оправданий
Увы 4.10.2021 09:54
- гость -
он не заинтересован в замене команды (с красивыми отчетами) на работающую по одной простой причине, сам так же действует, потому что не ассоциирует себя с краем и не видит себя здесь в будущем (просто отбывает срок для подъема в мск)
Этот *опов, по-ходу если даже на заседаниях мере Губером, героин а ложке греть будет, его не уволят.
В крайнем случае другое министерство дадут
Если на фамилию этого человека смотреть , не с точки зрения религии, а с точки зрения физиологи. Все встает на свои места....
Все через неё...
Думаю, что и ковид пойдет на спад, если мы увидим статью с фотографией героя в наручниках и пожизненным запретом занимать руководящие должности. Спросите у главврачей, может, кто его и возьмёт гардеробщиком
Ситуация пущена на самотек. Любой серьезный объект ведется при полном контроле. Если горят сроки то и по 2 раза в день проходят планерки, со всеми вытекающими, в плоть до того что ты сделал сегодня, не считая общей стратегии. Как выражается министр спорта Перфильев там "дерут". А у нас спроса даже никакого нет. Эта команда не работает, или дружеские отношения такие близкие или никогда так не работали. И все остальные молчат, и даже главный единорос Романенко и тот как будто в бункер залез, ничего не вижу ничего не слышу, меня не касается, авось пронесет.
Что вы докопались по интервьируемого персонажа? Он человек системы. Система так работает:
- есть выделенный бюджет, он лимитирован, больше не дают, хоть тресни;
- есть задача уложиться в этот бюджет любой ценой, если нужно кого-то где-то подсократить или например заменить ставки младших медсестер на ставки уборщиц, но с функциями мл. медсестер неофициально, это делается, ибо иначе в нужные цифры не втиснешься, но говорить об этом открыто не принято. И таких мелких фокусов не мало, жонглирование цифрами средней зп - из той же оперы
- отчеты. здесь все подается так как нужно чтобы Москва видела приемлемую картинку. никто не будет делать плохой отчет, последуют оргвыводы, поэтому рисуют правильные отчеты.
Интервьируемый по сути вообще не при чем, придет другой, будет делать то же самое.
4.10.2021 11:06
Возможно и так, но этот пусть идёт в свою фамилию
4.10.2021 11:06
-гость-
и куда это всеобщее вранье страну заведет?
Ещё в 70-е годы прошлого века на западе было расчитано, что для экономики трубы и лесоповала для колониально-капиталистической россии достаточно 15 миллионов человек.
Вот к этому нас и ведут.
А современная медицина - очень эффективный инструмент гибридной массовой депопуляции!
И никаких воин не надо!
4.10.2021 12:21
- гость -
Ещё в 70-е годы прошлого века на западе было расчитано, что для экономики трубы и лесоповала для колониально-капиталистической россии достаточно 15 миллионов человек.
---------------------------------------------
во-первых, не в 70х, а в 80х - то ли М.Тэтчер, то ли М.Олбрайт такое ляпнула, но потом сказала, что ее не так поняли. В то время не было интернета и фиксить сложно было, кто там за каким обедом что сказал.
И речь шла тогда не от 15 млн., а о 30 млн. чел.
В любом случае, это очень мало и нельзя допускать этого антиславянского англосаксонского сценария.
История не знает сослагательного наклонения, но все же, если бы русские и русскоязычные правильно все делали в ХХ веке, а именно, избежали бы участия в 1-й мировой войне, не устраивали бы революций, гражданских войн, без 1-й мировой не было бы и 2-й мировой войны как мы знаем, тихо бы мирно развивались бы 100 лет, нас было бы сейчас уже 400-500 млн. чел. Это неофициальные подсчеты, но есть такая гипотеза
Каких только идиотов во власть не берут, хоспаде.
4.10.2021 12:36 если бы не революция и победа в гражданской ты сейчас бы работал 18 часов в поле на барина, а не сидел бы в интернитике.
Уходит пусть Попов.
Когда совесть проснется у этого чиновника.
Только констатировать смертность, отсутствие мед. специалистов,стац.учреждений...
Всё кроме почтой обязанности.
Больше года длится пандемия и всё на том же месте топчется.
4.10.2021 12:56
- гость -
ты сейчас бы работал 18 часов в поле на барина, а не сидел бы в интернитике.
Техники бы без революции не было? Куда бы она делась?