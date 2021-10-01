Барнаульский перевозчик купил 10 б/y автобусов с кондиционерами

Транспортная компания "Вега-транс" в августе приобрела 10 автобусов, которые уже вышли на линию по маршруту № 20. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Перевозчик пояснил, что все эти автобусы выпущены в 2005 году, но они находятся в хорошем состоянии, оборудованы кондиционерами, системой отопления и комфортными сиденьями. Кроме того, низкополые транспортные средства удобны для маломобильных граждан.

В мэрии отметили, что в период с 2019 по 2021 год в Барнауле заменено более 30% техники от общего количества ежедневно выпускаемого на линию: закуплен новый транспорт на маршруты № 18, 25, 27, 41, 51, 54, 58, 77, 78, 80 121, 144.

Приобретение автобусов осуществляется только за счёт пассажироперевозящих предприятий.