Барнаульский перевозчик купил 10 б/y автобусов с кондиционерами

Транспортная компания "Вега-транс" в августе приобрела 10 автобусов, которые уже вышли на линию по маршруту № 20. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Перевозчик пояснил, что все эти автобусы выпущены в 2005 году, но они находятся в хорошем состоянии, оборудованы кондиционерами, системой отопления и комфортными сиденьями. Кроме того, низкополые транспортные средства удобны для маломобильных граждан.
В мэрии отметили, что в период с 2019 по 2021 год в Барнауле заменено более 30% техники от общего количества ежедневно выпускаемого на линию: закуплен новый транспорт на маршруты № 18, 25, 27, 41, 51, 54, 58, 77, 78, 80 121, 144.
Приобретение автобусов осуществляется только за счёт пассажироперевозящих предприятий.
Комментарии
УАУ!!! В 2021 году автобусы с кондиционерами это новость! А печки там есть?
2005 года выпуска, но хорошие
ну и правильно, нечего автобусы из фольги покупать)
Информатака пошла-показать какие заботливые перевозчики и какие твари горожане,зажали копеечку. Оказывается и транспорт на 30% обновлён,хотя с месяц назад,обосновывая повышение тарифа,верещали-караул,автопарк изношен!!!
Когда на 29 маршрут пустят дополнительные автобусы???? Невозможно уехать на краевые больницы уже с Попова. Автобусы просто не останавливаются, народу битком!!! Новые районы понастроили, а с транспортом вопрос кто решать будет????
- гость -
Когда на 29 маршрут пустят дополнительные автобусы???? Невозможно уехать на краевые больницы уже с Попова. Автобусы просто не останавливаются, народу битком!!! Новые районы понастроили, а с транспортом вопрос кто решать будет????
Автобусы есть, людей нет. Из 10 машин в рейс могут не выйти до 6.
Ей богу стыдно жить с вами сограждане. Мерзко от этой кромешной нищеты, тупости и готовности продолжать терпеть всех этих единоросов, путиных, лавровых... Покупка 16летних списанных где-то автобусов это уже событие для Барнаула. Стыдно, очень стыдно.
В мэрии отметили, что в период с 2019 по 2021 год в Барнауле заменено более 30% техники
Приобретение автобусов осуществляется только за счёт пассажироперевозящих предприятий
А причем тут мэрия вообще????
1.10.2021 16:29
Fkt
Так нам Собянин подарил еще и трамваи, которые на металлолом пора сдать!
На автобусах с кондиционерами кондиционеры никогда не работают. Душегубки.
И че, в ноги теперь ему кланяться? Ну уж за кондиционер не жалко и рублей 50 за проезд отдать, так что ли?