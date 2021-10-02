12 километров ям и ухабов: на Алтае приводят в порядок дорогу, которой ужасались водители

12-километровый участок дороги от Алейска до Смоленского больше не будет приводить в ужас водителей и пассажиров: уже вскоре рабочие закончат ремонт трассы, ухабы на которой были таковы, что машины ломались по пути. Причём сдать объект собираются раньше намеченного срока. И этому не помешала ни плохая погода, ни резкий скачок цен на щебень и песок.

Почему решили отремонтировать дорогу?

Участок региональной дороги из Алейска до Смоленского является проблемным уже много лет. В последние годы автомобильное сообщение между населёнными пунктами стало интенсивнее и ситуация ухудшилась. Водители постоянно жаловались, что по трассе невозможно было ездить из-за огромных ям и ухабов. Средняя скорость на участке составляла около 30 километров в час, а после поездки из одного села в другое водителям приходилось ремонтировать свой автомобиль.

"Много ям, скорость движения низкая. Были случаи, когда здесь происходили аварии", – рассказывает начальник Южного ДСУ Сергей Разумов о состоянии дороги на участке Алейск – Петропавловское – Смоленское. В 2021 году власти решили привести дорогу в порядок в рамках национального проекта "БКАД". На эти цели из краевого и федерального бюджетов выделили 250 миллионов рублей.

Руководитель Южного ДСУ Сергей Разумов подчёркивает, что строящаяся дорога очень нужна для развития Усть-Пристанского и Петропавловского районов. Подрядчик работает с опережением графика: уже выполнен ремонт 12 километров дорожного покрытия, также проведены работы на двухкилометровом участке на подъезде к селу Усть-Пристань.

Сейчас дорожники приступили к работам, запланированным на 2022 год. Причём планам Южного ДСУ не помешали ни дожди, ни резкий скачок цен на песок и щебень летом 2021 года. А все материалы подорожали примерно на 30-35%, сказал специалист.

"Несмотря на эти трудности, мы смогли опередить темпы строительства. Мы были готовы к росту цен, поэтому заранее закупили строительные материалы. Наше ДСУ расположено в предгорной зоне. У нас четыре песчаных карьера, поэтому материалом можем обеспечить себя сами, не завышая цену, как другие поставщики. Это нам позволило не выйти из сметы и сэкономить бюджетные средства", – пояснил Сергей Разумов.

Как ремонтируют дорогу?

Сейчас на участке идут работы по укреплению щебня технологией холодного ресайклинга, которая позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого асфальтобетонного покрытия как компонента нового. По словам заместителя начальника отдела технического надзора "Алтайавтодора" Армана Жумабаева, новый слой трассы положен по всем правилам и нормам. Уже установлена рама весового контроля, оснащённая цифровым оборудованием и видеокамерами. В двух местах трассы проложены водопропускные трубы, сделаны съезды и установлено около 50 дорожных знаков.

По словам Армана Жумабаева, в последние годы в регионе вообще стали чаще использовать технологию ресайклинга, когда в старое покрытие добавляют новый цемент и щебень. Эта технология позволяет сделать дорогу более прочной и она может прослужить много лет.

Отметим, что в последние годы дорожной инфраструктуре в Смоленском районе уделяют большое внимание. Так, в 2020-м возвели новый мост на участке региональной дороги Алейск – Петропавловское – Смоленское через реку Песчаную. На объект из краевого бюджета выделили около 350 миллионов рублей. Длина моста составила 170 метров, а ширина проезжей части – 10 метров. Строители также выполнили обустройство тротуаров, барьерного ограждения, освещения, подходов к мосту.

Сколько дорог отремонтировали на Алтае в 2021 году?

122 участка общей протяженностью более 800 километров. На эти цели из краевого и федерального бюджетов ушло более 5,8 миллиарда рублей. В настоящее время на 91% объектах работы уже выполнены. Дорожникам осталось установить знаки и нанести горизонтальную разметку. Кроме того, благодаря реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" на территории Алтайского края в 2021 году в нормативное состояние планируют привести 321,39 км. Это 273,77 км региональных трасс и магистралей и 47,62 км дорог местного значения. Из федерального бюджета на работы выделили 1,1 миллиарда рублей.