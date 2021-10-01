Расходится по швам. Родители алтайских дошкольников возмутились состоянием детсада

Фото: "ЧП Бийск"

Жители села Верх-Катунское Бийского района сообщили о критической ситуации со зданием детского сада – по периметру строения поползли трещины, а кирпичная кладка начала рассыпаться. Согласно сообщению в группе "ЧП Бийск", администрация района на жалобы родителей должным образом не реагирует, а такое безразличие чиновников может завершиться травмами у малышей.

"Детский сад в нашем селе находится в очень аварийном состоянии, по стенам идут трещины, задняя стена здания обрушилась, и сейчас её экстренно замазывают, но это не решение проблемы! Администрация Бийского района бездействует, различные комиссии разводят руками и говорят: "Да ещё простоит". В смысле, простоит?! Это дети, а если случится самое страшное, что тогда будут говорить чиновники?" – возмущаются родители.

Отдельно жители села обратили внимание на позицию органов власти при приёмке здания в текущем году.

"Они не видели, что стены рушатся, что трещины по всему зданию? Почему одни закрывают глаза, другие разводят руками?" – пишут родители, подчеркнув, что руководитель комитета по образованию и делам молодёжи Бийского района и вовсе не отвечает на звонки.

При этом указанный детский сад уже попадал в скандальную историю в начале года. Как сообщает "Банкфакс", тогда родители жаловались, что здание промерзает из-за отсутствия отопления. Журналисты газеты "Моя земля" выяснили, что детсад построен в 1972 году и с тех пор капитально не ремонтировался – внешнее утепление отсутствует, а деревянные оконные рамы уже давно выработали свой срок и требуют замены.