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Выносят мусор на своём горбу. Бийчанам приходится ждать мусоровоз под дождём

, ИА "Амител"
Невзирая на погодные условия, горожане ожидают машину, ведь ходит она крайне редко и забирает мусор из определённого места
Фото: 'Инцидент Бийск'

Фото: "Инцидент Бийск"

В бийском микрорайоне Заречье люди вынуждены ждать мусоровоз в определённом месте, собственноручно доставляя туда мешки. Об этом сообщает "Инцидент Бийск".

По словам жителей города, они сначала копят мусор, складируя его дома, а потом на тачках везут в конкретное место и, невзирая на погоду, ждут, пока мусор заберёт машина. Так, 30 сентября толпа бийчан была вынуждена под сильным дождём ожидать приезда машины. 

Горожане возмущены, что мусорный оператор собирает деньги за вывоз независимо от того, пользуются его услугами или нет.

"Имею свой личный мусорный бак, который вывозит частный предприниматель. Но гениальная мысль нашего регионального оператора: "Это не освобождает вас от уплаты за мусор этому самому оператору". Вы серьёзно? Я должна вам платить за неоказанную услугу? Оказывается, должна, и мой долг копится. Жалобы писали и на регионального оператора и в администрацию города, но приходят отписки, что "всё правильно, всё по нормам закона". А вот вы, кто пишет эти отписки, так же ждёте мусорную машину под дождём или, может, ваши родители мокнут так же? Где наши партии? Депутаты? Кто-нибудь уже решит этот вопрос?" – негодует женщина. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

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