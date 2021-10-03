Болеют всё чаще. В Алтайском крае ждут вакцинацию от ковида для детей

Регистрацию и первую поставку "детского" варианта российской вакцины "Спутник V" ждут в Алтайском крае. Об этом 30 сентября на встрече с представителями СМИ заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, предварительно вакцину ждали ещё в конце сентября, но пока не дождались.
Речь идёт о вакцине "ГамКовиВак-М", которую институт имени Гамалеи в настоящее время регистрирует в Минздраве России. По составу препарат ничем не отличается от "Спутник V", но концентрация действующего вещества там в разы меньше. Предполагается, что новой вакциной будут прививать подростков от 12 до 17 лет. I и II фаза (из трёх) испытаний уже завершены, и никакого вреда для несовершеннолетних учёные не выявили.
По словам Дмитрия Попова, изначально в федеральном Минздраве краевому ведомству пообещали, что поставки начнутся уже в сентябре. Но этого пока не случилось, так что вакцину теперь ждут на Алтае в самое ближайшее время.
"В первую очередь, мы ждём вакцину для детей. Подростков обязательно нужно прививать", – считает глава крайздрава.
По его словам, ковид с каждой новой волной молодеет, а среди заболевших выявляют всё больше несовершеннолетних. И то, что коронавирусом они чаще всего пока болеют в лёгкой форме, не должно стать аргументом против "детской" вакцинации, убеждён Попов.
"Да, сами дети болеют ковидом легче. Но проблема в том, что эту инфекцию они потом несут в свои семьи. Причём знаю семьи, где заболевших детей отдают на время к бабушкам и дедушкам, чтобы те о них заботились. Ну молодцы, что сказать. Пожилые – это же основная группа риска. Поэтому вакцинация детей – это способ в первую очередь защитить родителей, бабушек и дедушек", – пояснил руководитель алтайского Минздрава.
Попов также признал, что некоторые привитые также попадают в ковидные госпитали. Более того, среди вакцинированных есть и случаи ковида с летальным исходом. Но это, по словам министра, "сотые доли процента" от общего числа привитых. Глава крайздрава рассказал, что это объяснимо: вакцина пусть и минимизирует риск осложнений, стопроцентной защиты не даёт. А среди привитых есть пожилые люди с хроническими заболеваниями, для которых даже с прививкой коронавирус остаётся страшной угрозой.
Кстати, Попов также согласился, что и среди алтайских медиков есть антипрививочники. Министр раскрыл, какие аргументы помогают их переубедить: противникам вакцинации из числа врачей Попов предлагает отправиться работать в ковидный госпиталь. Пока, по его словам, ни один из антипрививочников на это не согласился.
Комментарии
Оставтьте детей в покое!
проблема в том, что эту инфекцию они потом несут в свои семьи.
У попова как всегда проблемы с логикой. Он птиц переносящих птичий грип или энцефалитных клещей не желает привить? Они же заразу разносят
Если кто-то боиться ковида, то может хоть два раза в день колоться, носить маску по дугнски или вовсе сидеть в бункере!
I и II фаза (из трёх) испытаний уже завершены
Фаза 3
Затем вакцина вводится тысячам добровольцев, и проводится сравнение с аналогичной группой людей, которые не получали вакцину, но получали продукт сравнения, с целью определить, эффективна ли вакцина против болезни, для защиты от которой она предназначается, и изучить ее безопасность среди гораздо большего числа людей. Большую часть времени испытания на этом этапе проводятся в разных странах и в разных местах внутри стран, с тем чтобы удостовериться в том, что полученные результаты в отношении эффективности вакцины применимы к разным группам населения.
Кто готов рискнуть здоровьем своих детей иначать колоть, то что в должной степени не испытано?
Нет. Просто жесткое нет. Будут настаивать - получат реакцию.
Шипуново. Принудили на работе поставить прививку. Жена после второй дозы сразу заболела ковидом, я через 5 дней. До этого напрямую общались с больными ковид и не болели. Поэтому сыну ствить не будем. Пусть руководители себе ставят эти прививки. Уберите свои руки от наших детей.
Более того, среди вакцинированных есть и случаи ковида с летальным исходом. Но это, по словам министра, "сотые доли процента" от общего числа привитых.
Ну конечно, мы же словам попова верим!
Каково содержание графена в детском варианте прививки?
Руки прочь от детей!
Ну, ну... Когда разработали талидомид, тоже говорилось, что не имеет побочных эффектов, был очень популярен и продавался во многих странах Европы. Как таковых испытаний он тоже не проходил. Его считали лучшим средством для беременных, т.к. он подавлял тошноту. Талидомид очень широко рекламировали и люди считали его чудо-таблетками!
Рождение детей - мутантов вначале никак не связывали с применением этого лекарства, тем более, что ученые убеждали, что это не возможно. Вот только талидомид плевал на ученых и творил свое злое дело! Только через ПЯТЬ лет выяснилась эта взаимосвязь.
какие всё-таки алтайские СМИ заказные, продажные. Сколько денег получили за пропаганду? Прямо так уж и ждут вакцинацию детей....
Предлагаю вакцинировать сразу яйцеклетки и сперматозоиды )))
Дети болеют легко, но переносят... Так везде пишут, что и привитые взрослые так же - и в чем тогда смысл?
Московских врачей будут поощрять деньгами за привлечение к вакцинации от коронавируса. За каждого человека до 60 лет, привитого сверх плана, они получат 200 рублей, за каждого пожилого пациента — 400 рублей.
Врачи Иркутской области, которые проводят вакцинацию от коронавируса, получат доплату в сумме 200 рублей за каждого вакцинированного. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Ничего личного, просто чей-то бизнес!
ты своих привей, а до чужих руки не тяни.
Где логика? Главный аргумент - подростки тащат в семьи, но пожилых настойчиво прививали уже давно. Таким образом они типа застрахованы от тяжелого течения. От заражения же процедура не защищает - в чем смысл? (кроме того, о котором уже всем известно)
Гореть вам в аду, Попов!!!!! Сколько взрослых угробили, теперь за детей решили взяться? Руки прочь от детей
Пусть халда соут своих прививает
Ребятки что вы делаете? Куда вы все потом бежать будете? Не ужели вы думаете вас и ваши семьи народ в живых осавит если с детьми что нибудь случится из-за этого укола. Почему вакцина не прошла все стадии испытаний?
3.10.2021 11:57
- гость -
Гореть вам в аду, Попов!!!!! Сколько взрослых угробили, теперь за детей решили взяться? Руки прочь от детей
В новом дивном мире не должно остаться лишних, это не понравится мoшиаху.
3.10.2021 12:14
Алтаец
Да ничего не будет, поплачут и всё.
3.10.2021 12:31
- гость -
Ну тогда своего и прививайте, поплачете потом и ВСЁ... Вы же ничего не могли сделать, судьба такая. Этим и будете себя оправдывать до конца дней своих...
Нормальная вакцина, сколько можно строчить в инетах, прививайтесь и живите
3.10.2021 12:31
- гость -
3.10.2021 12:14
Алтаец
Да ничего не будет, поплачут и всё.
На этот раз думаю люди на улицу точно выдут. Как раз после того когда плачь по детям подымется. Тогда многим особенно у кого один ребёнок терять будет уже нечего.
Люди, вы сумасшедшие?
3.10.2021 12:48
- гость -
А вы уверены, что кто привился будет жить нормально?
Вот у меня другая статистика на моих друзьях и знакомых. Почему то умирали после прививки на второй - третий месяц или попадали в больницу через такой же срок, хотя пока не прививались и не болели! Совпадение?
Сегодняшняя статья в Berliner Zeitung:
Viel mehr Kinder als üblich mit Atemwegsinfekten (Всё больше детей, чем прежде, с инфекционными поражениями лёгких).
А ведь там вакцинируют всех поголовно, и взрослых, и детей.
Причём некоторых уже ударными (бустерными) дозами по третьему и даже четвёртому разу.
Может для начала стоит вернуть медицинские кабинеты в школы?
У нас в школе в советское время даже зубной кабинет при школе был.
Был стол для диетического питания.
Медик проводила какие-то лекции,рассказывала,как защититься от ОРВИ и гриппа.
Да много чего было полезного!
Больше всего смешат тупые люди и их много: мне поставили прививку и я после нее заболел и жену заразил... Вы блин серьезно? Заразились вакциной с убитым вирусом?! "Ну тупыыыые (с). Задорнов".
Ой, сколько паникёров среди комментаторов. Разорались "Уберите руки!".
Никто ваших детей силком прививать не будет. Не хотите, можете вообще от всех прививок отказаться. Лучше, конечно, пусть переболеют туберкулезом и свинкой, полиомиелитом и краснухой. Всё же это на пользу детскому организму.
3.10.2021 13:45
Барнаулец
Больше всего смешат тупые люди и их много: мне поставили прививку и я после нее заболел и жену заразил... Вы блин серьезно? Заразились вакциной с убитым вирусом?! "Ну тупыыыые (с). Задорнов".
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Задорнов смеялся на американцами. Но русский народ в своей массе тоже реально тупой.
Почитаешь, что многие пишут, волосы дыбом встают. Такое впечатление, что и в школе не учились, и вместо мозгов жидкая кашица в голове.
Как и при лечении СПИДа, тут результат один: залечивание насмерть.
3.10.2021 14:10
- гость -
Как и при лечении СПИДа, тут результат один: залечивание насмерть.
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Тебе кто мешает, не обращаться к врачам, если заболеешь? Лечись сам, дома. Так нет же, первыми бежите к врачам, еще и ножкой топаете, если что не так.
В Германии, между прочим, когда начались бустерные прививки по третьему и четвёртому разу, у них от этого более 1200 человек скончались. Они даже расследование проводили.
И сейчас что-то не видно, чтобы писали про бустерные ревакцинции.
3.10.2021 13:43
- гость -
Может для начала стоит вернуть медицинские кабинеты в школы?
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В нашей школе и сейчас есть медицинский кабинет. Периодически медик через учителя передаёт приглашения на проведение манту или прививки от гриппа. А если ученик почувствовал недомогание, может обратиться в этот кабинет.
попову нужно бежать из края с низкого старта, попробуй только прикоснись к ребёнку
3.10.2021 14:17
гость
попову нужно бежать из края с низкого старта, попробуй только прикоснись к ребёнку
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Все такие борзые на словах. Как же, нужно же показать, какой я борзый родитель. Да никому твой ребенок не нужен, без твоего согласия никто его прививать не будет.
Да никому твой ребенок не нужен, без твоего согласия никто его прививать не будет.
в детдомах наверняка привьют, за этих детей некому заступиться
3.10.2021 14:17
гость
попову нужно бежать из края с низкого старта, попробуй только прикоснись к ребёнку
ты сам-то жопу от дивана оторвешь?
бот подтянулся - хамло
Больше всего смешат тупые люди и их много: мне поставили прививку и я после нее заболел и жену заразил... Вы блин серьезно? Заразились вакциной с убитым вирусом?! "Ну тупыыыые (с). Задорнов".
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С чего это вирусу быть убитому, если цель вакцинации - образование коллективного иммунитета? Говоря простым языком, вакцинированный заражает остальных.
3.10.2021 14:39
гость
С чего это вирусу быть убитому, если цель вакцинации - образование коллективного иммунитета? Говоря простым языком, вакцинированный заражает остальных.
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Ни одна из российских вакцин не содержит живого коронавируса. Для того, чтобы сформировался иммунитет, нет необходимости вводить живой вирус. Достаточно ввести убитый вирус или даже фрагменты вируса (кусочки убитого вируса).
Из живых же вакцин самая известная - это живая вакцина от полиомиелита, когда ребенку дают выпить жидкость, содержащую ослабленные вирусы полиомиелита. В этом случае да, ребенок после прививки какое-то время может выделять вирус полиомиелита в малых дозах. И ослабленный человек, тесно контактирующий с таким ребенком, может заразиться полиомиелитом от него.
С чего это вирусу быть убитому, если цель вакцинации - образование коллективного иммунитета? Говоря простым языком, вакцинированный заражает остальных.
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А вообще, конечно, такие безграмотные высказывания показывают, насколько плохо понимает обыватель смысл вакцинации и действие вакцин.
Коллективный иммунитет формируется благодаря коллективной вакцинации (привито подавляющее большинство). А не благодаря тому, что привитый человек якобы заражает остальных и все массово болеют, приобретая иммунитет (среди тех, кто выживет).
3.10.2021 13:45
Барнаулец
Больше всего смешат тупые люди и их много: мне поставили прививку и я после нее заболел и жену заразил... Вы блин серьезно? Заразились вакциной с убитым вирусом?! "Ну тупыыыые (с). Задорнов".
А ты мил человек в курсе что может случится такая штука - как антителозависимое усиление вируса?
3.10.2021 14:04
- гость - Не хотите, можете вообще от всех прививок отказаться. Лучше, конечно, пусть переболеют туберкулезом и свинкой, полиомиелитом и краснухой. Всё же это на пользу детскому организму.
Вы опять путаете. Прививку от короновируса следует сравнивать с прививкой от гриппа. Это оба вируса из ОРВИ, т.е постоянно мутирующих инфекций. Если ставите своему ребенку от гриппа, то и от ковида ставьте.
А так вы сравниваете мягкое с теплым.
3.10.2021 10:00
Гость
А вы что думали - укололись и все - иммунитет сразу появился? Нет, надо три недели после второй прививки, чтобы прошло. Только тогда иммунитет полностью сформируется, а до этого соблюдать все санитарные меры нужно, а не общаться с ковидными, как вы делали. Вот и результат. И уж точно в том, что вы заболели, не прививка виновата, а вы сами!
3.10.2021 13:24
- гость -
А вот у меня все знакомые и друзья после прививки и не только в больницы не попали, но и НЕ заболели! Не надо тут пургу гнать!
3.10.2021 12:49
Гость
Люди, вы сумасшедшие?
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Конечно! Только сумасшедшие могут так яростно НЕ желать здоровья себе и своим близким и противиться вакцинации!
3.10.2021 14:29
гость
Убожество свое зачем ТАК демонстрировать??? УМНЫЕ родители заботятся о своих детях и обязательно защитят их от этой заразы, а не от вакцинации! Включите, наконец, мозги!
3.10.2021 16:03: "УМНЫЕ родители заботятся о своих детях и обязательно защитят их от этой заразы, а не от вакцинации!" - и как они это сделают?