Болеют всё чаще. В Алтайском крае ждут вакцинацию от ковида для детей

Регистрацию и первую поставку "детского" варианта российской вакцины "Спутник V" ждут в Алтайском крае. Об этом 30 сентября на встрече с представителями СМИ заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, предварительно вакцину ждали ещё в конце сентября, но пока не дождались.

Речь идёт о вакцине "ГамКовиВак-М", которую институт имени Гамалеи в настоящее время регистрирует в Минздраве России. По составу препарат ничем не отличается от "Спутник V", но концентрация действующего вещества там в разы меньше. Предполагается, что новой вакциной будут прививать подростков от 12 до 17 лет. I и II фаза (из трёх) испытаний уже завершены, и никакого вреда для несовершеннолетних учёные не выявили.

По словам Дмитрия Попова, изначально в федеральном Минздраве краевому ведомству пообещали, что поставки начнутся уже в сентябре. Но этого пока не случилось, так что вакцину теперь ждут на Алтае в самое ближайшее время.

"В первую очередь, мы ждём вакцину для детей. Подростков обязательно нужно прививать", – считает глава крайздрава.

По его словам, ковид с каждой новой волной молодеет, а среди заболевших выявляют всё больше несовершеннолетних. И то, что коронавирусом они чаще всего пока болеют в лёгкой форме, не должно стать аргументом против "детской" вакцинации, убеждён Попов.

"Да, сами дети болеют ковидом легче. Но проблема в том, что эту инфекцию они потом несут в свои семьи. Причём знаю семьи, где заболевших детей отдают на время к бабушкам и дедушкам, чтобы те о них заботились. Ну молодцы, что сказать. Пожилые – это же основная группа риска. Поэтому вакцинация детей – это способ в первую очередь защитить родителей, бабушек и дедушек", – пояснил руководитель алтайского Минздрава.

Попов также признал, что некоторые привитые также попадают в ковидные госпитали. Более того, среди вакцинированных есть и случаи ковида с летальным исходом. Но это, по словам министра, "сотые доли процента" от общего числа привитых. Глава крайздрава рассказал, что это объяснимо: вакцина пусть и минимизирует риск осложнений, стопроцентной защиты не даёт. А среди привитых есть пожилые люди с хроническими заболеваниями, для которых даже с прививкой коронавирус остаётся страшной угрозой.

Кстати, Попов также согласился, что и среди алтайских медиков есть антипрививочники. Министр раскрыл, какие аргументы помогают их переубедить: противникам вакцинации из числа врачей Попов предлагает отправиться работать в ковидный госпиталь. Пока, по его словам, ни один из антипрививочников на это не согласился.