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Три человека пострадали в серьёзной аварии на трассе Барнаул – Новосибирск

, ИА "Амител"
Иномарки буквально смялись от удара
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Серьёзное ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск неподалёку от ЗАТО Сибирский. Согласно видеозаписи с места происшествия, две иномарки буквально смяло от удара.

Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", в аварии пострадали три человека, однако все выжили.

Подробности инцидента и состояние пострадавших уточняется.

Напомним, в Алтайском крае двое человек погибли и двое пострадали при столкновении автомобилей. Авария случилась 28 сентября около 17:00 на 231-м километре трассы А-322. 73-летний водитель LADA Vesta ехал в сторону Рубцовска и при обгоне попутного автомобиля выскочил на "встречку" и врезался в Honda Accord.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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