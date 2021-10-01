Три человека пострадали в серьёзной аварии на трассе Барнаул – Новосибирск

Серьёзное ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск неподалёку от ЗАТО Сибирский. Согласно видеозаписи с места происшествия, две иномарки буквально смяло от удара.

Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", в аварии пострадали три человека, однако все выжили.

Подробности инцидента и состояние пострадавших уточняется.

Напомним, в Алтайском крае двое человек погибли и двое пострадали при столкновении автомобилей. Авария случилась 28 сентября около 17:00 на 231-м километре трассы А-322. 73-летний водитель LADA Vesta ехал в сторону Рубцовска и при обгоне попутного автомобиля выскочил на "встречку" и врезался в Honda Accord.