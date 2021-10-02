Овощи и фрукты подешевели в Алтайском крае

За неделю с 20 по 26 сентября в Алтайском крае зафиксировали снижение средних цен на 12 из 24 социально значимых продуктов питания, сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития.

Сильнее всего за этот период подешевели яблоки (на 5,9%, или на 6,96 руб. за кг), лук репчатый (на 4,4%, или на 1,23 руб. за кг) и морковь (на 4,3%, или на 1,53 руб. за кг). Также средние цены снизились на свинину, молоко, муку пшеничную, хлеб и хлебобулочные изделия, капусту белокочанную – и это при том, что в среднем по Сибири эти продукты дорожают.

"С начала сентября снизились розничные цены на социально значимые продукты питания, в том числе на морковь (на 36,6%), капусту (на 19,8%), яблоки (на 15,7%), лук репчатый (на 15,4%), рыбу мороженную (на 2,3%), муку пшеничную (на 1,9%) и крупу гречневую ядрицу (на 1,1%)", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что из 24 социально значимых продуктов питания на 22 товара цены ниже, чем в среднем по Сибири и на 21 товар – ниже среднероссийского уровня.