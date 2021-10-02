Овощи и фрукты подешевели в Алтайском крае

За неделю с 20 по 26 сентября в Алтайском крае зафиксировали снижение средних цен на 12 из 24 социально значимых продуктов питания, сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития.
Сильнее всего за этот период подешевели яблоки (на 5,9%, или на 6,96 руб. за кг), лук репчатый (на 4,4%, или на 1,23 руб. за кг) и морковь (на 4,3%, или на 1,53 руб. за кг). Также средние цены снизились на свинину, молоко, муку пшеничную, хлеб и хлебобулочные изделия, капусту белокочанную – и это при том, что в среднем по Сибири эти продукты дорожают.
"С начала сентября снизились розничные цены на социально значимые продукты питания, в том числе на морковь (на 36,6%), капусту (на 19,8%), яблоки (на 15,7%), лук репчатый (на 15,4%), рыбу мороженную (на 2,3%), муку пшеничную (на 1,9%) и крупу гречневую ядрицу (на 1,1%)", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что из 24 социально значимых продуктов питания на 22 товара цены ниже, чем в среднем по Сибири и на 21 товар – ниже среднероссийского уровня.
Комментарии
интересно кто из этого ведомства на рынок ходил? социально значимая картошка уже выше 30 торгуется.
очень подешевел картофель с 13 руб. в прошлом году до 30 в этом. Ноу-хау путинской экономики - отрицательный рост
у нас сдавали картошку люди в деревне по 8 рублей за кг.
А цены в магазине такие,что хватает только на хлеб! Власти края знают,какая средняя зарплата в селах?
Сейчас заходила в светофор за порошком, так там яблоки по 59 рублей, Краснодарские, крупненькие и покупатели сказали, что сладкие и вкусные и лук там тоже был, по 19 рублей, это много за лук или мало? Просто у нас лук с дачи и картошка оттуда же ))))))
Картошка в Марии Ра утром была по 18 рублей, крупная. Сосед купил много. Я пока добежал, всю расхватали. Побежал во вторую, тоже не успел. Кассиры улыбаются. Что это за акция? Это специально делают? Маркетинговый ход? Взвинтили цены, чтобы потом по 18 рублей улетала?
Это специально делают? Маркетинговый ход? Взвинтили цены, чтобы потом по 18 рублей улетала?
скорее всего есть долгосрочный договор на поставку машке картошки рублей по 10. Как сроки договора выйдут, будет как у всех
2.10.2021 13:30
Зануда
А мы про "Светофор" только слышали. Не маленькое село. Райцентр.
А Вы в курсе,что в Алтайском крае почти половина населения- жители села?
Когда сельские жители читают про замечательные дороги, которые ежедневно ремонтируют, автобусы с кондиционерами, 3D кинотеатры, подешевевшие продукты и рост заработной платы в крае...и т. д. думают,что это в другом регионе, не иначе как.
Когда сельские жители читают про замечательные дороги, которые ежедневно ремонтируют, автобусы с кондиционерами, 3D кинотеатры, подешевевшие продукты и рост заработной платы в крае...и т. д. думают,что это в другом регионе, не иначе как.
Поверьте, большинство барнаульцев тоже так думают
Складывается мнение, что это не новостная лента, а информ.канал с нужной для властей информацией которая устраивала б чинуш всех чинов и рангов. Людям "ссать в глаза". Люди ж магазины и на рынки не ходят!? Если врёте, врите так чтобы Все ...!