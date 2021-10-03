Сильный холод, дожди и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 3 октября

Холодная погода установится в Алтайском крае в воскресенье, 3 октября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю дневная температура составит от +2 до +7 градусов. На большей части территории ожидаются дожди, утром – с мокрым снегом, в отдельных районах гололёдные явления. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле термометры покажут +3 до +5 градусов. Временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Скорость ветра в краевой столице не должна превышать 8 м/с.