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В Барнауле выявили фальшивую купюру номиналом 5 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Банкнота попала в финансовое учреждение в инкассаторском пакете
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Фальшивую банкноту изъяли из оборота в Барнауле. Подделку обнаружила заведующая одного из местных банков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Купюра попала в финансовое учреждение в инкассаторском пакете с выручкой из продуктового магазина. Полицейские изъяли сомнительный денежный билет и направили его на экспертизу.

Она показала, что фальшивку напечатали на струйном принтере, степени защиты на ней отсутствовали. Уголовное дело возбудили по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

Ранее amic.ru рассказал, какие купюры подделывают чаще всего и что будет, если рассчитаться подделкой в магазине.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.10.2021 10:34
- гость -

"в инкассаторском пакете", но вот и понятно кто ее изготовил - инкассатор!

3.10.2021 14:25
гость

Умник они опечатанные сумки мешки принимают на обьекте и сдают в банке.

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