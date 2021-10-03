В Барнауле выявили фальшивую купюру номиналом 5 тысяч рублей

Фальшивую банкноту изъяли из оборота в Барнауле. Подделку обнаружила заведующая одного из местных банков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Купюра попала в финансовое учреждение в инкассаторском пакете с выручкой из продуктового магазина. Полицейские изъяли сомнительный денежный билет и направили его на экспертизу.

Она показала, что фальшивку напечатали на струйном принтере, степени защиты на ней отсутствовали. Уголовное дело возбудили по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

Ранее amic.ru рассказал, какие купюры подделывают чаще всего и что будет, если рассчитаться подделкой в магазине.