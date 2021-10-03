Виктор Томенко поучаствовал в открытии филиала футбольной академии "Динамо"

Фото: Антон Червяков / altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил торжественное открытие первого в Сибири филиала футбольной академии им. Льва Яшина, которое состоялось 3 октября на стадионе "Динамо" в Барнауле. Глава региона поздравил с этим событием юных спортсменов, их родителей и наставников, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Томенко выразил уверенность, что открытие таких центров, которые занимаются развитием детско-юношеского спорта и воспитанием молодёжи, дадут свои результаты.

"В Сибири пока это первый филиал, я очень рад, что мы открываем его в Барнауле, в Алтайском крае. Потому что есть футбольные традиции и футбольная история нашей спортивной школы "Динамо". У нас эти традиции сохраняют, помнят всех воспитанников, которые играли и продолжают выступать за национальную сборную, играли за рубежом, прославляя и край, и нашу страну. Ребятам есть на кого равняться", – сказал губернатор.

Он добавил, что на Алтае будет создана "конкурентная, очень профессиональная среда, где воспитанники смогут повышать своё мастерство и двигаться в своих успехах дальше", а также стать "здоровыми, целеустремлёнными и патриотически настроенными молодыми людьми".

Помимо губернатора, мероприятие посетили председатель Алтайской краевой общественной организации Общества "Динамо" Юрий Мороз, а также заместитель директора ФК "Динамо-Москва" Сергей Жданкин.

В пресс-службе добавили, что в 2020-2021 годах филиалы академии "Динамо" также начали работать в Махачкале, Воронеже и Владивостоке. Выдающиеся воспитанники из регионов получат возможность продолжить занятия в Центральной академии "Динамо", а в дальнейшем и стать частью основной команды "бело-голубых".