Жители барнаульской многоэтажки страдают от запаха фекалий из подвала

Жители барнаульской пятиэтажки на улице Никитина пожаловались на запах фекалий из подвала. Причиной стали регулярные прорывы труб после начала отопительного сезона, пишет "Толк".
По словам жительницы дома Ольги Ильиных, ранее в подвале прорывало канализацию, а за последние несколько дней подвал трижды заливало горячей водой на полметра в высоту. Аварии стали причиной сырости и запаха размокших экскрементов.
Женщина рассказывает, что трубы в доме не меняли уже 30 лет, хотя жители неоднократно подавали заявки в управляющую компанию. По её словам, запах чувствуется даже на пятом этаже.
На протяжении нескольких дней рядом с проблемным домом велись ремонтные работы. Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, 28 сентября специалисты устранили повреждение на тепловой сети в районе дома. В ночь на 29 сентября в подвале произошло повреждение на внутридомовых коммуникациях.
Комментарии
Самое интересное и неоднократные жалобы в прокуратуру и администрацию уже несколько лет ни к чему не приводят, пока в этом году наконец что то там назрело и отопление не было подано вовремя, только во время раскопок вокруг дома был найден порыв, до 30 сентября спали в одежде! То что подвал, фундамент в воде прекрасно все знали, однако никто никаких действий не принимал, ремонт также не делался воообще никакой 30 лет, и это дом в центре рядом с администрацией, зимой из подвала валил пар, что блокировал входную дверь в подъезд, домофон просто перемерзал и выходил из строя
Ну хоть так может обратят внимание на наш дом, который несколько лет стоит в воде, пока что то не случится серьёзное внимание никто не обратит
Комсомольский 79, тоже самое, в неделю по 2-3 раза топит подвал, приезжают, откачивают и снова топит. Ответов по поводу ремонта никаких не дают. Куда обращаться уже не знаем.
Прошлую зиму с прорывами еженедельными думали не переживём, что этой зимой будет не понятно. Запах в подъезде и квартирах ужасный.
Может глава администрации обратит на это внимание, прежнему писали, но без толку
Мы сколько лет пишем по этому дому Никитина 58, вода стоит не первый год уже, чтобы что то сдвинулось с места наверно надо чтобы какое то ЧП уже произошло? Фундамент в воде стоит это нормально?
Чего ноете? Это же центр! Рухнет ваша хибара, на ее месте эффективный застройщик 25-этажечку вкорячит!
25 этажки сейчас быстрее рушатся
Там выше новость о том как заливает новостройки, поэтому какой дом надёжнее это спорный вопрос, просто вовремя надо реагировать, а не ждать пока реально из года в год вода в подвале разрушит дом, сколько надо было жаловаться ещё?
Нада чота делать... или нет?
А не нужно страдать - нужно наслаждаться!