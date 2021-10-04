Жители барнаульской многоэтажки страдают от запаха фекалий из подвала

Жители барнаульской пятиэтажки на улице Никитина пожаловались на запах фекалий из подвала. Причиной стали регулярные прорывы труб после начала отопительного сезона, пишет "Толк".

По словам жительницы дома Ольги Ильиных, ранее в подвале прорывало канализацию, а за последние несколько дней подвал трижды заливало горячей водой на полметра в высоту. Аварии стали причиной сырости и запаха размокших экскрементов.

Женщина рассказывает, что трубы в доме не меняли уже 30 лет, хотя жители неоднократно подавали заявки в управляющую компанию. По её словам, запах чувствуется даже на пятом этаже.

На протяжении нескольких дней рядом с проблемным домом велись ремонтные работы. Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, 28 сентября специалисты устранили повреждение на тепловой сети в районе дома. В ночь на 29 сентября в подвале произошло повреждение на внутридомовых коммуникациях.