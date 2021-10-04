В Китае предупредили о появлении опасного для человечества вируса X

Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу заявил, что в будущем мир столкнётся с так называемым вирусом Х. Его характеристики пока никому неизвестны, сообщает РИА Новости.

По мнению Гао Фу, из-за пандемии коронавируса мир столкнулся также с инфодемией. Это ситуация, когда настоящая и лживая информация переплетаются, рождая множество слухов.

Как заявил специалист, современные учёные не знают время и место возникновения гипотетического вируса. Он предложил меры, которые помогут человечеству подготовиться к потенциальной угрозе.

"Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю "принцип четырёх C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)", – подчеркнул Гао Фу.