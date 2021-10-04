"Пока вплавь". Барнаульцы пожаловались на огромные ямы во дворе многоэтажки

Барнаульцы пожаловались на огромные ямы во дворе дома по адресу Георгия Исакова, 270. О своей проблеме люди рассказали в сообществе Barnaul22.

"Во дворе дома по улице Георгия Исакова, 270, третий год обещают положить асфальт. А пока вплавь..." – написала местная жительница.

Огромные ямы местами растягиваются на всю ширину дороги. После дождей они превращаются в опасные лужи.

В комментариях под постом пользователи отметили, что жителям дома нужно следить не только за состоянием дороги, но и за своим поведением. Барнаульцев возмутило то, что водители оставляют свои автомобили на траве между деревьев.