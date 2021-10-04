Более 120 миллионов рублей направят на восстановление лесов в Алтайском крае

В рамках реализации национального проекта "Экология" на восстановление лесов в Алтайском крае в 2022-2023 годах направят более 120 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минприроды.
"В связи с окончанием лесовосстановления в юго-западной части ленточных боров посадки лесных культур будут осуществляться в предгорьях, салаирских лесах. Затраты на лесовосстановление в этих зонах в разы превышают затраты на восстановление в ленточных борах", – сказано в сообщении.
В 2022 году на восстановление лесов выделят 60 миллионов рублей, в 2023-м – ещё 62 миллиона.
Из федерального бюджета выделят 40% от общей суммы.
Комментарии
Рубят лес частные компании, а восстанавливаем мы его за счёт бюджета. Гениально!
Только не забываем , что все саженцы автоматически посчитаны и учтены! Все будет сверятся и проверяться - ВОРОВАТЬ не советую! Я мзду не беру, посажу надолго всех, кто сворует!
Надеюсь высаживать будут не те же люди, которые в Барнауле озеленением занимаются?
"Рубят лес частные компании, а восстанавливаем мы его за счёт бюджета. Гениально!"
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Дык это основная схема путинизма. Приватизация доходов и национализация расходов.
13:50 - гость - "Рубят лес частные компании, а восстанавливаем мы его за счёт бюджета"
Это называется капитализм, об этом в учебниках прописано, а нас это, как ни странно, удивляет...
14:05 Павсекакий "Дык это основная схема путинизма",
Дык, это основная схема капитализма. Будет другая фамилия президента, а суть останется та же, приватизация доходов и национализация расходов...
А потом эти восстановленные пойдут в КИТАЙ....
И что, китайцы всего 120 млн потеряли????
А потом эти восстановленные пойдут в КИТАЙ
Пока они вырастут, Китай уже будет тут.