Более 120 миллионов рублей направят на восстановление лесов в Алтайском крае

В рамках реализации национального проекта "Экология" на восстановление лесов в Алтайском крае в 2022-2023 годах направят более 120 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минприроды.

"В связи с окончанием лесовосстановления в юго-западной части ленточных боров посадки лесных культур будут осуществляться в предгорьях, салаирских лесах. Затраты на лесовосстановление в этих зонах в разы превышают затраты на восстановление в ленточных борах", – сказано в сообщении.

В 2022 году на восстановление лесов выделят 60 миллионов рублей, в 2023-м – ещё 62 миллиона.

Из федерального бюджета выделят 40% от общей суммы.