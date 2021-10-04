"Алтайская зимовка", несмотря на коронавирус, пройдёт в очном формате на новом месте

Традиционный праздник "Алтайская зимовка" в 2021 году пройдёт в очном формате. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на данные портала госзакупок.
"Алтайтурцентр" объявил о проведении конкурса, для того чтобы определиться с организатором. В этом году праздник состоится не в "Бирюзовой Катуни", а в Белокурихе.
Площадка должна вмещать около пяти тысяч человек. В программу входят несколько мероприятий, среди которых шоу дронов, концерты и гастрономический фестиваль. Завершить праздник планируют фейерверком.
Дата проведения "Алтайской зимовки" – 4 декабря. Начальная сумма контракта составляет 7,1 млн рублей.
Напомним, что в 2020 году от проведения "Алтайской зимовки" отказались из-за распространения коронавируса.
Комментарии
Вот на какие дикости идут наши налоги!
Закон как хотим так и крутим. Массовое скопление запрещено. Полицаонеры не разгонят. Власть дырявая