"Алтайская зимовка", несмотря на коронавирус, пройдёт в очном формате на новом месте

Традиционный праздник "Алтайская зимовка" в 2021 году пройдёт в очном формате. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на данные портала госзакупок.

"Алтайтурцентр" объявил о проведении конкурса, для того чтобы определиться с организатором. В этом году праздник состоится не в "Бирюзовой Катуни", а в Белокурихе.

Площадка должна вмещать около пяти тысяч человек. В программу входят несколько мероприятий, среди которых шоу дронов, концерты и гастрономический фестиваль. Завершить праздник планируют фейерверком.

Дата проведения "Алтайской зимовки" – 4 декабря. Начальная сумма контракта составляет 7,1 млн рублей.

Напомним, что в 2020 году от проведения "Алтайской зимовки" отказались из-за распространения коронавируса.