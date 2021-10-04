Понедельник, 4 Октябрь, 20:43

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,92
€ 84,64
6°


6312185 +23508
Обь
14см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Новости

"Видимо, четвёртая волна". Заболеваемость ковидом на Алтае вновь "рванула" вверх

, ИА "Амител"
Служба скорой помощи, поликлиники и ковидные госпитали уже работают "на пределе"
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае снова начала расти с середины сентября. Об этом во время пресс-конференции 4 октября рассказала замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина. По её словам, ещё в начале сентября ежедневное количество выявленных случаев в регионе начало снижаться. Теперь же оно вновь увеличивается: за последнюю неделю темп прироста заболеваемости составил 5,3%.

По словам Калининой, структура заболеваемости тоже изменилась. Возраст большинства инфицированных – 30-49 лет. Стали чаще болеть и дети.

"Вспомним прошлую осень, когда превалировали пациенты старшего возраста. Теперь наибольший удельный вес – это трудоспособное население в возрасте 30-49 лет, далее – 50-54 года, а уже затем люди старше 60 лет. Количество заболевших детей тоже увеличивается. Если летом это было 7-8% от общего числа больных, то теперь это уже 10-12%", – рассказала Калинина.

Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов, в свою очередь, отметил, что подъём заболеваемости начался, когда регион уже находился на пике: с июля в крае ежедневно выявляли около 250 новых случаев COVID-19.

"Особенности третьей волны в том, что мы (Алтайский край, – прим. ред.) зашли в неё с неким запозданием относительно западной части России. В июне мы начали прирастать, а в середине июля вышли на пик. В конце августа у нас началось постепенное снижение. Но в сентябре на этих высоких пороговых цифрах снова начался рост заболеваемости. Количество вызовов скорой по Барнаулу сейчас порядка 1200 за сутки. В крае – около 1500 вызовов в сутки. Это серьёзная нагрузка, которую опять стали испытывать наши медики", – объяснил Попов.

По его словам, количество обращений в поликлиники и госпитализаций тоже увеличилось. В регионе развёрнуто уже больше четырёх тысяч ковидных коек, 324 из которых появились за прошлую неделю. В краевом Минздраве ежесуточно мониторят, где требуются дополнительные места для больных коронавирусом.

По словам Попова, смертность от COVID-19 сейчас выше, чем осенью 2020 года.

"Особенность третьей и, по-видимому, уже четвёртой волны, что у нас значительно выросла доля тяжёлых пациентов. Увы, за этим показателем тянется и уровень летальности. Смертность от ковида сейчас выше, чем осенью прошлого года", – подчеркнул министр.

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 267 новых заболевших ковидом. При этом выздоровели только 27 человек. По данным регионального оперштаба, за это время от инфекции скончалось 25 пациентов.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

4.10.2021 14:57
Лесопатологи бьют в набат

А разве после начала вакцинации заболеваемость не должна идти на спад?

4.10.2021 14:59
гость

Как и обещали и пророчили многие выборы прошли и статистика поползла вверх(((

4.10.2021 14:59
полочка, стабильно

Куда что рвануло вверх?
Чиновники, посмотрите на официальную статистику, у нас уже 3 месяца ровная "полочка".
Никакого роста нет.
Или вы не верите официальной статистике?

4.10.2021 15:01
- гость -

В регионе развернуто уже больше 4 тысяч ковидных коек, 324 из которых появились за прошлую неделю.

Что-то я не вижу новой построенной больницы.

4.10.2021 15:02
- гость -

а всего дали бы на пару дней раньше отопление, у нас в школе дети мерзли, чихали и разносили потом

4.10.2021 15:03
- гость -

Чиновники, посмотрите на официальную статистику

Официальной статистике может верить только царь дураков.

4.10.2021 15:09
- гость -

Меньше нужно было мотаться по курортам. Рост по всей стране из-за возвращающихся, с якобы отрицательными тестами.

4.10.2021 15:10
Вячеслав

Где статистика по заболевшим: кто привит был, кто не привит?

4.10.2021 15:13
- гость -

Достаточно посмотерть, что творится в Израиле и в Германии с их практически тотальной вакцинацией и бустерной ревакцинацией по третьему и даже четвёртому разу, чтобы понять, что вакцинация вообще ни от чего не защищает.
А бустерная ревакцинация в Германии лишь привела к гибели более 1200 человек, после чего там было объявлено о раследовании, а затем о ревакцинации перестали писать вообще.

4.10.2021 15:13
- гость -

Да тут и без ковида несладко!!!!

Жители Алтайского края больше всех болели в 2020 году
В регионе зафиксировали 229 430 болезней.
24 июля 2021 г., ИА "Амител"

Что происходит? Когда будут сдвиги в лучшую сторону?

4.10.2021 15:15
- гость -

Почему у нас не строют ковидную больницу? Понятно же, что это теперь навсегда!

4.10.2021 15:17
- гость -

Что происходит? Когда будут сдвиги в лучшую сторону?

А когда у нас будет новый президент?

4.10.2021 15:21
- гость -

4.10.2021 14:57
Лесопатологи бьют в набат

Нет. Изначально же говорили, что пока резко массово не привьются минимум 60% ничего не изменится.

То же самое с масками - либо их носят ВСЕ поголовно либо от них смысла нет. Например, я ношу маску весь день, а жена допустим ковиддиссидент и маску не носит. Смысл от моего ношения если в постели я заражусь от жены?

4.10.2021 15:22
- гость -

4.10.2021 15:15
- гость -

Пробовали модернизировать "Посуда Центр".
И?

4.10.2021 15:24
- гость -


4.10.2021 15:21
- гость -
Ну тогда Вам надо отправлять жену спать к соседу! Шутка. Прошу не обижаться!

4.10.2021 15:33
- гость -

Вы и в правду верите в защиту масок? Если бы маска защищала, то носители масок не болели бы!

4.10.2021 15:33
Жоржик

4.10.2021 15:21
- гость -

Жена должна беспрекословно слушаться своего мужа, другого я вообще не понимаю. Моя бы жена так начала выделываться, хотя это в принципе невозможно. Она у меня очень умная и для нее мое слово закон - даже если оно неправильное в корне, но я - мужчина, если я так решил, значит есть на то причины. Сказал - в маске, значит должна быть в маске. Или оба одна семья или это не семья, а убожество и смысла ее сохранять нет никакого.

4.10.2021 15:36
Жоржик

4.10.2021 15:33
- гость -

Для тупых вам подобных - маска должна быть на зараженном, чтобы от него его зараженные сопли не летели и не заражали остальных. Если излучатель ковидных соплей без маски, то здоровому, даже в маске, прилетит достаточно вируса.

4.10.2021 15:47
- гость -


4.10.2021 15:33
- гость -
вот скажите, хирург, когда аппендицит оперирует, он в маске это типа чтобы аппендицитом не заразиться?

4.10.2021 15:52
- гость -



4.10.2021 15:36
Жоржик
А может за своим иммунитетом лучше следить? Вместо пивка, сигаретки и сидения на диване уткнувшись в телефон, пойти погулять по улице?
Не обращали внимание, что некоторые не носят масок, не истерят по поводу вируса и не болеют? А другие, наоборот, носят маски, соблюдают дистанцию, слушают новости про вирус, едят горстями разные таблетки, вакцинируются и все равно болеют!
Я не беру в расчет людей с хроническими заболеваниями.

4.10.2021 15:54
- гость -

Скоро маски хирургам будут не нужны. Последняя придумка министра лечит по телефону всех

4.10.2021 15:55
- гость -

ПРИНЦИП ДОМИНО(((
Низкая заработная плата,дорогие продукты, инфляция в Алтайском крае съедает все крошечные надбавки к зарплате.
В крае много людей с ожирением,психическими заболеваниями....
А много ли людей могут пройти обследование в частной клинике,поправить здоровье, скажем,в Белокурихе,на юге?

А теперь скажите,почему Алтайский край оказался самым "больным" регионом?

4.10.2021 15:57
- гость -


4.10.2021 15:47
- гость -
Там открытая полость и даже пыль в воздухе попав в рану вызовет воспаление.
Не надо равнять одно с другим.
Почитайте, почему у человека должны быть свободные дыхательные пути!
Вы очень удивитесь, что врачи (те же хирурги) получают заболевания по причине применения масок!

4.10.2021 15:58
- гость -

4.10.2021 15:33
- гость -
Вы и в правду верите в защиту масок? Если бы маска защищала, то носители масок не болели бы!

Почему в Нью-Йорке носят маски даже на улицах?

4.10.2021 16:07
Сосед

4.10.2021 15:24
- гость -


Я с ней днем сплю.

4.10.2021 16:10
- гость -

4.10.2021 15:58
- гость -

Там и негров линчуют, нам-то что?

4.10.2021 16:20
- гость -

4.10.2021 15:21
- гость -
Уж лучше ходите спать к соседке. Всяко лучше от соседки венерическим чем от жены ковидом. Там хоть точно лечится. А соседу привет передавайте.

4.10.2021 16:27
Гость

4.10.2021 15:52
- гость -
Давай,плавно переходи к гомеопатии и уринотерапии-твой конёк.

4.10.2021 16:39
- гость -

Может быть стоит убрать Попова с поста министра и назначить туда человека, который реально знает что надо делать. А то этот клоун только гробит всю медицину в АК

4.10.2021 16:50
- гость -

4.10.2021 14:57
Лесопатологи бьют в набат
А разве после начала вакцинации заболеваемость не должна идти на спад?
---------------
После того, как большинство будут привиты, тогда должна идти на спад. А иначе, если один из тысячи привит, о каком спаде может идти речь?

4.10.2021 16:51
- гость -

4.10.2021 15:09
- гость -
Меньше нужно было мотаться по курортам. Рост по всей стране из-за возвращающихся, с якобы отрицательными тестами.
--------------
Да прям. Маски надо чаще надевать и прививаться. Мы отдохнули в Турции, привиты. Уехали здоровыми, вернулись здоровыми. Отлично провели время.

4.10.2021 16:53
- гость -

4.10.2021 15:33
- гость -
Вы и в правду верите в защиту масок? Если бы маска защищала, то носители масок не болели бы!
---------
А мы и не болеем. Но маски надо носить не на шее, а как положено. И менять раз в два часа на чистую. А не на ту, что в кармане болтается по полгода, грязь собирает.

4.10.2021 17:15
St

Раньше в основном умирали старики. Уже от ковида умирают зрелые и молодые. кто будет кормить страну, заботится о детях, если взрослые умирают? Одни малыши останутся

4.10.2021 17:39
- гость -

Вы очень удивитесь, что врачи (те же хирурги) получают заболевания по причине применения масок!

—————
А хирурги-то об этом знают? )))

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20:27
Внимание всем! 6 октября в Алтайском крае пройдёт проверка систем оповещения населения 0
19:45
В России впервые испытали гиперзвуковую ракету "Циркон". Что о ней известно 0
19:20
"Семерка" протаранила Lexus перед пешеходным переходом в Барнауле 0
18:35
Роспотребнадзор отменил массовые мероприятия по всей России из-за коронавируса 2
18:12
Сертификат, конфеты, духи. Какие подарки запрещено дарить учителям по закону? 0
17:48
Алтайская медсестра рассказала о невыплате премий, без которых зарплата меньше МРОТ 0
17:31
Сколько домов в Барнауле получили отопление и как энергетики подготовились к зиме 0
17:15
В Алтайском крае занято более 90% мест в ковидных госпиталях – Минздрав 2
17:08
Tele2 запустила услугу страхования накопленных минут и гигабайтов 0
16:51
"Выносят коробками": россияне бросились скупать "Доширак" из-за слухов о дефиците 14
16:47
Учёные: сибиряки могут пострадать от взрывов подземного газа 0
16:21
Зимние шины в России подорожали на четверть ещё до начала сезона 5
16:10
Алтайский край отстаёт от половины российских регионов по уровню вакцинации от COVID-19 19
15:58
Сбербанк прокомментировал уголовное дело в отношении вице-президента Марины Раковой 4
15:42
"Алтайская зимовка", несмотря на коронавирус, пройдёт в очном формате на новом месте 2
15:23
Москвичи не ищут люкс: как изменился интерес россиян к премиальным товарам в 2021 году 2
15:16
267 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки 13
15:05
Запасай лопаты. Какую зиму прогнозируют синоптики в Сибири и где будет больше всего снега? 1
14:51
"Видимо, четвёртая волна". Заболеваемость ковидом на Алтае вновь "рванула" вверх 34
14:39
СМИ: в барнаульской школе ввели карантин из-за гепатита А у ребёнка 3
14:25
Что за опасный вирус Х, с которым Китай предлагает бороться всем миром? 6
14:15
Аномально снежно. Синоптики рассказали о том, какой будет зима в России 17
14:06
Лавочки, скульптуры и мусорные баки отправляют на зимовку в Барнауле 6
13:49
Индонезиец женился на рисоварке, но развёлся с ней из-за того, что она готовит только рис 7
13:44
Более 120 миллионов рублей направят на восстановление лесов в Алтайском крае 9
13:22
Долгострой у налоговой в центре Барнаула заменят на новое здание 6
13:09
Изнасиловал, зарезал и поджёг квартиру. Всё, что известно о тройном убийстве в городке Гай 11
12:57
Свинина в России подорожала на 13% из-за африканской чумы 11
12:46
"Пока вплавь". Барнаульцы пожаловались на огромные ямы во дворе многоэтажки 3
12:21
Объяснять на пальцах: онкопсихолог рассказала, как отвечать на страшный вопрос ребёнка 2
12:09
Группа "Тату воссоединилась, но не сможет исполнять свои хиты даже на английском 13
11:54
В Китае предупредили о появлении опасного для человечества вируса X 4
11:44
"У него Дума, у меня партия". Прилепин об отказе стать депутатом и губернаторских амбициях 23
11:21
115 миллионов рублей выделили на покупку дорожной техники в Барнауле 5
11:09
Минэкономразвития прогнозирует сильный рост зарплат в Алтайском крае 14
10:55
Умер алтайский политик и заслуженный тренер Валерий Каланов 0
10:45
"Я мог пить на записях программ". Гордон вылечился от алкоголизма и вернулся к работе 11
10:18
Кто такие иноагенты и за что можно получить такой статус? 10
10:01
Апгрейд карьеры: как повысить свою востребованность на рынке труда 0
09:59
Жители барнаульской новостройки пять часов очищали дом после прорыва трубы 8
09:45
Журналисты опубликовали список офшорных операций президентов и чиновников 22
09:30
Жители барнаульской многоэтажки страдают от запаха фекалий из подвала 12
09:11
Барнаулец Александр Соболев принёс победу московскому "Спартаку" 1
08:45
Удивлять нечем. Почему туристы обходят алтайскую столицу стороной 61
08:18
В России не планируют массово закрывать школы из-за пандемии 2
08:02
Мясников предупредил об опасности низкого гемоглобина в крови 4
07:45
Военные на пять часов перекроют трассу в Алтайском крае 15
07:23
Как после войны. Попов о причинах "сверхсмертности" на Алтае и том, когда она закончится 42
07:01
Мудрым и чутким. Поздравления ко Дню учителя 5
06:18
Кот-модель и нежданный гость на обеде. Самые смешные фото домашних животных 2021 года 1
06:01
Дожди с мокрым снегом и холод до +4 градусов. Прогноз погоды в Алтайском крае на 4 октября 0
23:15
Такой день. Возобновление водоснабжения в Барнауле и вакцинация детей от ковида 0
22:15
Соцсети: фельдшер погибла на алтайской трассе, помогая пострадавшим в ДТП 13
21:17
Жителям Барнаула раньше срока вернули воду 13
20:54
Названы лучшие школы в Алтайском крае 0
19:55
Футболистка из Алтайского края выиграла Кубок России 2
18:59
Ещё 31 случай коронавируса выявили в Горном Алтае 0
18:30
Людей эвакуировали из барнаульского супермаркета из-за короткого замыкания 0
17:59
Барнаульский оппозиционер Виктор Рау покинул Россию и "окольными путями" приехал в Грузию 52
17:31
Барнаулец ограбил ювелирный магазин на 700 тысяч рублей при помощи игрушечного пистолета 1
16:55
В России установлен новый рекорд по смертности от коронавируса 20
16:21
Виктор Томенко поучаствовал в открытии филиала футбольной академии "Динамо" 3
15:45
Житель Рубцовска попытался зарезать соседа из-за места на парковке 7
15:14
Конкурс amic.ru. Ура! Голосуем за любимого учителя 20
14:59
Автомобиль такси попал под камнепад в горах Алтая 1
14:30
В Алтайском крае за сутки выявили 268 случаев COVID-19 11
13:59
Юные акробатки из Барнаула выступили в шоу "Лучше всех" на Первом канале 0
13:29
Барнаульцам могут дать воду раньше, чем планировалось 4
12:59
Снегопад обрушился на трассу Барнаул – Бийск в Алтайском крае 0
12:24
Три крупных пожара потушили в Алтайском крае минувшей ночью 0
11:51
Умер создатель первого алтайского сыра с плесенью Александр Кокорин 0
11:19
12 человек пострадали при опрокидывании автобуса на российской трассе 1
10:47
Американские учёные выяснили новую цель мутации COVID-19 5
10:15
В Барнауле выявили фальшивую купюру номиналом 5 тысяч рублей 3
09:42
Муж скрывшейся от следствия Марины Раковой назвал дело против неё заказным 27
09:05
Болеют всё чаще. В Алтайском крае ждут вакцинацию от ковида для детей 60
08:35
Фура и кроссовер столкнулись на трассе Барнаул – Новосибирск 6
08:05
Как правильно ухаживать за одеждой, чтобы она выглядела как новая. Советы в инфографике 3
07:36
Доктор Мясников опроверг миф о пользе "эликсира молодости" с перекисью водорода 1
07:05
Народные приметы 3 октября. Что категорически нельзя делать на Астафия Ветряка 0
06:35
Осень – время для милого свитера. Коты – не исключение 0
06:03
Сильный холод, дожди и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 3 октября 0
23:55
Такой день. Дешевеющие продукты на Алтае и отключение воды в Барнауле 2
22:59
В Алтайском крае поймали подозреваемого в поджоге полицейского автомобиля 2
21:54
Алтай оказался в числе регионов, которые не выполняют норму по охвату тестированием 0
20:56
Плакали и вставали на колени. Подельники Раковой устроили истерику в суде 8
19:55
Власти Швейцарии заплатят гражданам за привитых от коронавируса друзей 9
18:59
Алтайский край вошёл в список самых популярных регионов для путешествий в ноябре 0
17:59
Молодой водитель на иномарке врезался в ограждение в Рубцовске 0
17:32
Более 25 тысяч случаев ковида выявили в России за сутки 2
16:59
Названы победители Шукшинского кинофестиваля 1
16:32
Первые лебеди прилетели на Алтай 2
15:59
В Барнауле спасатели помогли застрявшему в заборе псу 1
15:30
Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае превысило 78 тысяч человек 19
14:58
Воду отключат в Барнауле с 3 по 4 октября 15
14:25
В Барнауле завершили асфальтирование дворов в рамках нацпроекта 0
13:52
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Нижнем Новгороде 3
13:20
38 случаев COVID-19 выявили за сутки в Горном Алтае 0
12:50
Овощи и фрукты подешевели в Алтайском крае 8
12:16
Лукашенко пригрозил Западу военным союзом с Россией в случае внешней агрессии 13
11:41
"Welcome в ковидный". Попов рассказал, как переубеждает врачей-антипрививочников 56
11:17
На Алтае мужчина угнал "Оку", чтобы проверить навыки вождения 0
10:45
Экс-президент Грузии Саакашвили объявил голодовку после задержания 10
10:15
В Барнауле мужчина поджёг автомобиль перед подъездом жилого дома 11
09:45
В Бийском районе признали необходимость капитального ремонта "разваливающегося" детсада 1
09:05
12 километров ям и ухабов: на Алтае приводят в порядок дорогу, которой ужасались водители 5
08:31
"Веном-2", "Империя хищников" и рыцарский турнир. Куда сходить в первые выходные октября 0
08:02
Три единоросса из Барнаульской гордумы "по-тихому" расстались с депутатскими корочками 2
07:31
Ку-ку, мой котик. Самые странные места, где люди находили своих питомцев 0
07:02
Новый ведущий "Битвы экстрасенсов" на ТНТ Ларионов – о Рубцовске, мистике и хайпе на шоу 1
06:31
Народные приметы. Что нельзя делать 2 октября, чтобы не остаться без денег и любви 3
06:02
Дождь с мокрым снегом. О погоде в Алтайском крае 2 октября 0
00:26
Грузинский телеканал опубликовал видео задержания экс-президента Саакашвили 19

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.