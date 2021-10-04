"Видимо, четвёртая волна". Заболеваемость ковидом на Алтае вновь "рванула" вверх

Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае снова начала расти с середины сентября. Об этом во время пресс-конференции 4 октября рассказала замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина. По её словам, ещё в начале сентября ежедневное количество выявленных случаев в регионе начало снижаться. Теперь же оно вновь увеличивается: за последнюю неделю темп прироста заболеваемости составил 5,3%.

По словам Калининой, структура заболеваемости тоже изменилась. Возраст большинства инфицированных – 30-49 лет. Стали чаще болеть и дети.

"Вспомним прошлую осень, когда превалировали пациенты старшего возраста. Теперь наибольший удельный вес – это трудоспособное население в возрасте 30-49 лет, далее – 50-54 года, а уже затем люди старше 60 лет. Количество заболевших детей тоже увеличивается. Если летом это было 7-8% от общего числа больных, то теперь это уже 10-12%", – рассказала Калинина.

Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов, в свою очередь, отметил, что подъём заболеваемости начался, когда регион уже находился на пике: с июля в крае ежедневно выявляли около 250 новых случаев COVID-19.

"Особенности третьей волны в том, что мы (Алтайский край, – прим. ред.) зашли в неё с неким запозданием относительно западной части России. В июне мы начали прирастать, а в середине июля вышли на пик. В конце августа у нас началось постепенное снижение. Но в сентябре на этих высоких пороговых цифрах снова начался рост заболеваемости. Количество вызовов скорой по Барнаулу сейчас порядка 1200 за сутки. В крае – около 1500 вызовов в сутки. Это серьёзная нагрузка, которую опять стали испытывать наши медики", – объяснил Попов.

По его словам, количество обращений в поликлиники и госпитализаций тоже увеличилось. В регионе развёрнуто уже больше четырёх тысяч ковидных коек, 324 из которых появились за прошлую неделю. В краевом Минздраве ежесуточно мониторят, где требуются дополнительные места для больных коронавирусом.

По словам Попова, смертность от COVID-19 сейчас выше, чем осенью 2020 года.

"Особенность третьей и, по-видимому, уже четвёртой волны, что у нас значительно выросла доля тяжёлых пациентов. Увы, за этим показателем тянется и уровень летальности. Смертность от ковида сейчас выше, чем осенью прошлого года", – подчеркнул министр.

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 267 новых заболевших ковидом. При этом выздоровели только 27 человек. По данным регионального оперштаба, за это время от инфекции скончалось 25 пациентов.