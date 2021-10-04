"Видимо, четвёртая волна". Заболеваемость ковидом на Алтае вновь "рванула" вверх

Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае снова начала расти с середины сентября. Об этом во время пресс-конференции 4 октября рассказала замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина. По её словам, ещё в начале сентября ежедневное количество выявленных случаев в регионе начало снижаться. Теперь же оно вновь увеличивается: за последнюю неделю темп прироста заболеваемости составил 5,3%.
По словам Калининой, структура заболеваемости тоже изменилась. Возраст большинства инфицированных – 30-49 лет. Стали чаще болеть и дети.
"Вспомним прошлую осень, когда превалировали пациенты старшего возраста. Теперь наибольший удельный вес – это трудоспособное население в возрасте 30-49 лет, далее – 50-54 года, а уже затем люди старше 60 лет. Количество заболевших детей тоже увеличивается. Если летом это было 7-8% от общего числа больных, то теперь это уже 10-12%", – рассказала Калинина.
Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов, в свою очередь, отметил, что подъём заболеваемости начался, когда регион уже находился на пике: с июля в крае ежедневно выявляли около 250 новых случаев COVID-19.
"Особенности третьей волны в том, что мы (Алтайский край, – прим. ред.) зашли в неё с неким запозданием относительно западной части России. В июне мы начали прирастать, а в середине июля вышли на пик. В конце августа у нас началось постепенное снижение. Но в сентябре на этих высоких пороговых цифрах снова начался рост заболеваемости. Количество вызовов скорой по Барнаулу сейчас порядка 1200 за сутки. В крае – около 1500 вызовов в сутки. Это серьёзная нагрузка, которую опять стали испытывать наши медики", – объяснил Попов.
По его словам, количество обращений в поликлиники и госпитализаций тоже увеличилось. В регионе развёрнуто уже больше четырёх тысяч ковидных коек, 324 из которых появились за прошлую неделю. В краевом Минздраве ежесуточно мониторят, где требуются дополнительные места для больных коронавирусом.
По словам Попова, смертность от COVID-19 сейчас выше, чем осенью 2020 года.
"Особенность третьей и, по-видимому, уже четвёртой волны, что у нас значительно выросла доля тяжёлых пациентов. Увы, за этим показателем тянется и уровень летальности. Смертность от ковида сейчас выше, чем осенью прошлого года", – подчеркнул министр.
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 267 новых заболевших ковидом. При этом выздоровели только 27 человек. По данным регионального оперштаба, за это время от инфекции скончалось 25 пациентов.
Комментарии
А разве после начала вакцинации заболеваемость не должна идти на спад?
Как и обещали и пророчили многие выборы прошли и статистика поползла вверх(((
Куда что рвануло вверх?
Чиновники, посмотрите на официальную статистику, у нас уже 3 месяца ровная "полочка".
Никакого роста нет.
Или вы не верите официальной статистике?
В регионе развернуто уже больше 4 тысяч ковидных коек, 324 из которых появились за прошлую неделю.
Что-то я не вижу новой построенной больницы.
а всего дали бы на пару дней раньше отопление, у нас в школе дети мерзли, чихали и разносили потом
Чиновники, посмотрите на официальную статистику
Официальной статистике может верить только царь дураков.
Меньше нужно было мотаться по курортам. Рост по всей стране из-за возвращающихся, с якобы отрицательными тестами.
Где статистика по заболевшим: кто привит был, кто не привит?
Достаточно посмотерть, что творится в Израиле и в Германии с их практически тотальной вакцинацией и бустерной ревакцинацией по третьему и даже четвёртому разу, чтобы понять, что вакцинация вообще ни от чего не защищает.
А бустерная ревакцинация в Германии лишь привела к гибели более 1200 человек, после чего там было объявлено о раследовании, а затем о ревакцинации перестали писать вообще.
Да тут и без ковида несладко!!!!
Жители Алтайского края больше всех болели в 2020 году
В регионе зафиксировали 229 430 болезней.
24 июля 2021 г., ИА "Амител"
Что происходит? Когда будут сдвиги в лучшую сторону?
Почему у нас не строют ковидную больницу? Понятно же, что это теперь навсегда!
Что происходит? Когда будут сдвиги в лучшую сторону?
А когда у нас будет новый президент?
4.10.2021 14:57
Лесопатологи бьют в набат
Нет. Изначально же говорили, что пока резко массово не привьются минимум 60% ничего не изменится.
То же самое с масками - либо их носят ВСЕ поголовно либо от них смысла нет. Например, я ношу маску весь день, а жена допустим ковиддиссидент и маску не носит. Смысл от моего ношения если в постели я заражусь от жены?
4.10.2021 15:15
- гость -
Пробовали модернизировать "Посуда Центр".
И?
4.10.2021 15:21
- гость -
Ну тогда Вам надо отправлять жену спать к соседу! Шутка. Прошу не обижаться!
Вы и в правду верите в защиту масок? Если бы маска защищала, то носители масок не болели бы!
4.10.2021 15:21
- гость -
Жена должна беспрекословно слушаться своего мужа, другого я вообще не понимаю. Моя бы жена так начала выделываться, хотя это в принципе невозможно. Она у меня очень умная и для нее мое слово закон - даже если оно неправильное в корне, но я - мужчина, если я так решил, значит есть на то причины. Сказал - в маске, значит должна быть в маске. Или оба одна семья или это не семья, а убожество и смысла ее сохранять нет никакого.
4.10.2021 15:33
- гость -
Для тупых вам подобных - маска должна быть на зараженном, чтобы от него его зараженные сопли не летели и не заражали остальных. Если излучатель ковидных соплей без маски, то здоровому, даже в маске, прилетит достаточно вируса.
4.10.2021 15:33
- гость -
вот скажите, хирург, когда аппендицит оперирует, он в маске это типа чтобы аппендицитом не заразиться?
4.10.2021 15:36
Жоржик
А может за своим иммунитетом лучше следить? Вместо пивка, сигаретки и сидения на диване уткнувшись в телефон, пойти погулять по улице?
Не обращали внимание, что некоторые не носят масок, не истерят по поводу вируса и не болеют? А другие, наоборот, носят маски, соблюдают дистанцию, слушают новости про вирус, едят горстями разные таблетки, вакцинируются и все равно болеют!
Я не беру в расчет людей с хроническими заболеваниями.
Скоро маски хирургам будут не нужны. Последняя придумка министра лечит по телефону всех
ПРИНЦИП ДОМИНО(((
Низкая заработная плата,дорогие продукты, инфляция в Алтайском крае съедает все крошечные надбавки к зарплате.
В крае много людей с ожирением,психическими заболеваниями....
А много ли людей могут пройти обследование в частной клинике,поправить здоровье, скажем,в Белокурихе,на юге?
А теперь скажите,почему Алтайский край оказался самым "больным" регионом?
4.10.2021 15:47
- гость -
Там открытая полость и даже пыль в воздухе попав в рану вызовет воспаление.
Не надо равнять одно с другим.
Почитайте, почему у человека должны быть свободные дыхательные пути!
Вы очень удивитесь, что врачи (те же хирурги) получают заболевания по причине применения масок!
4.10.2021 15:33
- гость -
Вы и в правду верите в защиту масок? Если бы маска защищала, то носители масок не болели бы!
Почему в Нью-Йорке носят маски даже на улицах?
4.10.2021 15:24
- гость -
Я с ней днем сплю.
4.10.2021 15:58
- гость -
Там и негров линчуют, нам-то что?
4.10.2021 15:21
- гость -
Уж лучше ходите спать к соседке. Всяко лучше от соседки венерическим чем от жены ковидом. Там хоть точно лечится. А соседу привет передавайте.
4.10.2021 15:52
- гость -
Давай,плавно переходи к гомеопатии и уринотерапии-твой конёк.
Может быть стоит убрать Попова с поста министра и назначить туда человека, который реально знает что надо делать. А то этот клоун только гробит всю медицину в АК
4.10.2021 14:57
Лесопатологи бьют в набат
А разве после начала вакцинации заболеваемость не должна идти на спад?
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После того, как большинство будут привиты, тогда должна идти на спад. А иначе, если один из тысячи привит, о каком спаде может идти речь?
4.10.2021 15:09
- гость -
Меньше нужно было мотаться по курортам. Рост по всей стране из-за возвращающихся, с якобы отрицательными тестами.
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Да прям. Маски надо чаще надевать и прививаться. Мы отдохнули в Турции, привиты. Уехали здоровыми, вернулись здоровыми. Отлично провели время.
4.10.2021 15:33
- гость -
Вы и в правду верите в защиту масок? Если бы маска защищала, то носители масок не болели бы!
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А мы и не болеем. Но маски надо носить не на шее, а как положено. И менять раз в два часа на чистую. А не на ту, что в кармане болтается по полгода, грязь собирает.
Раньше в основном умирали старики. Уже от ковида умирают зрелые и молодые. кто будет кормить страну, заботится о детях, если взрослые умирают? Одни малыши останутся
Вы очень удивитесь, что врачи (те же хирурги) получают заболевания по причине применения масок!
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А хирурги-то об этом знают? )))