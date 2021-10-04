"Выносят коробками": россияне бросились скупать "Доширак" из-за слухов о дефиците

Лапша быстрого приготовления "Доширак" пропала из многих российских магазинов. Причиной стали слухи об остановке производства, сообщает Lenta.ru.
Ранее в Сети появилась информация, что рязанская фабрика "Доширака" приостановила производство, и в ближайшее время поставки будут осуществляться не в полном объёме. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области заявили, что местная фабрика продолжает отгрузку товаров.
"Распространяемая новость о якобы перебоях содержит документы, которые были распространены четыре месяца назад, и за это время перебоев в отгрузке не было. В том, почему продукции нет в регионах за Уралом, будем разбираться, но фактически с производством в Рязани всё нормально", – рассказал представитель министерства Алексей Лавренев.
Ранее о нехватке товаров заявили торговые сети в Красноярске и Волгограде. Они получили уведомления от производителя о приостановке завода в Рязани и снижении объёма поставок.
Когда новости об этом распространились, жители Волгограда и Красноярска начали активно скупать "Доширак". Очевидцы сообщают, что покупатели выносят товары из магазинов коробками, а склады магазинов пустеют. Аналогичные сообщения приходят и из Москвы, пишет "Москва 24".
Некоторые россияне уже продают лапшу по завышенной цене. Житель Магадана за одну упаковку "Доширака" со вкусом говядины просит пять тысяч рублей, когда стандартная цена – 50 рублей.
Комментарии
Бегом за дошиком. 5-10 пачек всегда должно быть как нз
мдя... сроду ЭТО не ели... можете мою то же скупить
4.10.2021 16:53
- гость -
Что миллиардер забыл на сайте нищебродов?
"Житель Магадана за одну упаковку "Доширака" со вкусом говядины просит пять тысяч рублей, когда стандартная цена – 50 рублей."
Ну когда какую-то инфу выкладываешь на сайте,хоть немного-то в смысл вникай.За 5000 можно и в Магадане килограмм 5 мяса купить.
У меня валяется где-то коробка этого г.... Кому надо, продам задорого
Амик, спасибо за самую главную новость дня!
Вы провели журналистское расследование?
Журналист вернулся из магазина или его затоптали?
Как жить-то дальше?
А что - это вкусно? Никогда не пробовали...
Господи, тоже мне продует перврй необходимости
Дурят людей, всякую чушь сюда сваливают.
Ажиотаж создать пытаетесь голубчики?
Макароны фирмы: Алмак предпочитаем.
Щебекенские очень вкусные.
Надеюсь наши производители нас не обделят полезными продуктом.
4.10.2021 16:59
Гость
Хоть не мне писали, но я отвечу. Причем тут миллиардеры, просто я не ем такое. считаю, что еду нужно все-же готовить самим. И безопаснее, и вкуснее.
лучше взять сейчас дешево, чем потом придется брать в разы дороже. и непонятно, кто над кем будет смеяться
Да вообще-то Доширак - еда для миллиардеров. Пачка 90гр стоит 40 рублей. Т.е. киллограм этого непонятного месива типа лапши - 450 рублей!
4.10.2021 17:38
гiсть
Беги скорее!!!
можно и в Магадане килограмм 5 мяса купить.
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Мясо не всегда можно в Магадане купить, да и закупают дошик не только магаданцы, но и вахтовики и прочие.