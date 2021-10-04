"Выносят коробками": россияне бросились скупать "Доширак" из-за слухов о дефиците

Лапша быстрого приготовления "Доширак" пропала из многих российских магазинов. Причиной стали слухи об остановке производства, сообщает Lenta.ru.

Ранее в Сети появилась информация, что рязанская фабрика "Доширака" приостановила производство, и в ближайшее время поставки будут осуществляться не в полном объёме. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области заявили, что местная фабрика продолжает отгрузку товаров.

"Распространяемая новость о якобы перебоях содержит документы, которые были распространены четыре месяца назад, и за это время перебоев в отгрузке не было. В том, почему продукции нет в регионах за Уралом, будем разбираться, но фактически с производством в Рязани всё нормально", – рассказал представитель министерства Алексей Лавренев.

Ранее о нехватке товаров заявили торговые сети в Красноярске и Волгограде. Они получили уведомления от производителя о приостановке завода в Рязани и снижении объёма поставок.

Когда новости об этом распространились, жители Волгограда и Красноярска начали активно скупать "Доширак". Очевидцы сообщают, что покупатели выносят товары из магазинов коробками, а склады магазинов пустеют. Аналогичные сообщения приходят и из Москвы, пишет "Москва 24".

Некоторые россияне уже продают лапшу по завышенной цене. Житель Магадана за одну упаковку "Доширака" со вкусом говядины просит пять тысяч рублей, когда стандартная цена – 50 рублей.