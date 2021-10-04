Алтайская медсестра рассказала о невыплате премий, без которых зарплата меньше МРОТ

Медсестра Любовь Скворцова из краевой психиатрической больницы в Камне-на-Оби обратилась в прокуратуру из-за невыплаты премий некоторым медработникам. Без них зарплата падает ниже МРОТ, сообщает "Банкфакс".

Медсестра заявила, что в августе-сентябре 2021 года премиальные выплаты поступили только "привилегированным" работникам, а обычный персонал остался без них.

По словам Скворцовой, в психбольнице Камня-на-Оби премия составляет основную часть в структуре заработной платы. При этом она нужна не для дополнительного поощрения, а чтобы дотянуть размер зарплаты до уровня МРОТ. Сотрудники учреждения, оставшись без премии, могут за месяц получить 4-5 тыс. рублей.

Например, уборщик помещений при 120 рабочих часах получает в общей сложности 14,8 тыс. рублей. Премия в структуре его заработной платы занимает большую часть – 9 тыс. рублей. У другого сотрудника премия составляла 13 тыс. рублей из общей суммы 15 тыс. рублей за 176 часов. При этом, согласно статье 133 ТК РФ, заработная плата сотрудника за месяц не может быть ниже МРОТ.

Чтобы добиться премии, Скворцова потребовала копию положения о выплате премиальных у и.о. главврача Юрия Кабанова. 30 сентября она написала ему обращение, однако на данный момент ответ не получила. Медсестра обратилась в прокуратуру и попросила провести проверку. Ещё одну жалобу она подала лично, так как отсутствие премиальных выплат коснулось и её.