14 тысяч жителей Алтайского края, несмотря на пройдённую вакцинацию от COVID-19, всё-таки подхватили инфекцию. В общей сложности это около 2% от всех вакцинировавшихся в крае. Об этом в ходе пресс-конференции 4 октября рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, отвечая на вопрос amic.ru.

По словам Попова, в регионе среди привитых от ковида есть и несколько единичных случаев со смертельным исходом. Как правило, причиной этого становился преклонный возраст или наличие дополнительных заболеваний.

Всего в Алтайском крае по состоянию на 4 октября привито 694 365 человек, или около 55% от взрослого населения. Впрочем, если брать соотношение привитых к общему числу жителей региона, то речь идёт примерно о 30% населения. Пока по темпам вакцинации регион занимает лишь 50-е место из 85 по России, заметно проигрывая и некоторым соседям по Сибирскому федеральному округу. Именно этим фактором обусловлен нынешний высокий уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в крае.

На снижение темпов вакцинации в регионе обратил внимание Дмитрий Попов. Если летом ежесуточно в среднем прививалось по 10 тысяч человек, то сейчас за последнюю неделю набралось только 11 тысяч желающих сделать прививку от ковида. При этом министр ставит задачу охватить прививками уже не 60%, а 80% жителей региона. Сейчас прорабатывается вопрос по вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Предположительно, прививочная кампания среди несовершеннолетних может начаться в 2022 году.