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Алтайский край отстаёт от половины российских регионов по уровню вакцинации от COVID-19

, ИА "Амител"
Это один из факторов высокой смертности среди населения, считают в региональном Минздраве

14 тысяч жителей Алтайского края, несмотря на пройдённую вакцинацию от COVID-19, всё-таки подхватили инфекцию. В общей сложности это около 2% от всех вакцинировавшихся в крае. Об этом в ходе пресс-конференции 4 октября рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, отвечая на вопрос amic.ru.

По словам Попова, в регионе среди привитых от ковида есть и несколько единичных случаев со смертельным исходом. Как правило, причиной этого становился преклонный возраст или наличие дополнительных заболеваний.

Всего в Алтайском крае по состоянию на 4 октября привито 694 365 человек, или около 55% от взрослого населения. Впрочем, если брать соотношение привитых к общему числу жителей региона, то речь идёт примерно о 30% населения. Пока по темпам вакцинации регион занимает лишь 50-е место из 85 по России, заметно проигрывая и некоторым соседям по Сибирскому федеральному округу. Именно этим фактором обусловлен нынешний высокий уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в крае.

На снижение темпов вакцинации в регионе обратил внимание Дмитрий Попов. Если летом ежесуточно в среднем прививалось по 10 тысяч человек, то сейчас за последнюю неделю набралось только 11 тысяч желающих сделать прививку от ковида. При этом министр ставит задачу охватить прививками уже не 60%, а 80% жителей региона. Сейчас прорабатывается вопрос по вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Предположительно, прививочная кампания среди несовершеннолетних может начаться в 2022 году.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

4.10.2021 16:18
- гость -

Сами дали цифры, что умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Причем тут баня ВРЗ или тратуар в Африке?

4.10.2021 16:21
- гость -

Предположительно, прививочная кампания может начаться в 2022 году.

"Прививочная кампания"? Это что такое? Когда росгвардия будет задерживать всех и у кого нет справки и отправлять или в тюрьму, или в прививочный кабинет?

4.10.2021 16:30
Гость

Зато по количеству душевнобольных мы впереди всех в стране!

4.10.2021 16:30
Лесопатологи бьют в набат

А вторую половину, получается, наоборот опережает?

4.10.2021 16:35
- гость -

А когда все поставят прививки и всё равно будут умирать, то скажут, что иммунитет еще не успел выработаться.
А потом, когда иммунитет выработается и всё равно будут умирать, скажут, что это не от прививки были от старого ковида, от нового они не помогают.

4.10.2021 16:39
- гость -

Если летом ежесуточно в среднем прививалось по 10 тысяч человек, то сейчас за последнюю неделю набралось только 11 тысяч желающих сделать прививку от ковида.

Правильно, тогда еще не знал народ как эти прививки подействуют, а теперь знают. Уже наверно не осталось никого, у кого бы знакомые или родственники не переболели ковидом после вакцинации. Причем не легко как обещали, а в ковидном госпитале отлежали.
А не привитые не болеют совсем.
У нас в подъезде двоих привитых схоронили. Они тоже были ярыми сторонниками вакцинации, умерли в ковиднике.

4.10.2021 16:40
Лжепандемия

Число заболевших сразу стало расти после выборов, конечно, вирус спал и ждал. Радует, что земляки ещё не все привились!!! Посмотрите как выросла заболеваемость в привитых странах как Израиль и вспомните слова Медведева что без вакцинации распространить заболевание будет невозможно. Остановитесь, люди, не ставьте эту непроверенную гадкую дрянь. Сама стала инвалидом после прививки от гриппа. Не делайте эти уколы, читайте, ДУМАЙТЕ!!!!

4.10.2021 16:41
- гость -

Перед прививкой в одном кабинете два терапевта, один ковидника принимает другой осматривает перед вакцинацией, стулья рядом спиной сидели, ноги в руки и домой, две недели прошло вроде здоров, а потом говорят привился и помер через неделю, теперь я понял как это происходит, уже как месяц прошёл всё не собирусь по новой. Следующую попытку буду в химзащите делать после такого, а если серьёзно ОТДЕЛЬНО от приёма больных нужно вакцинировать, вот и привейся.

4.10.2021 16:45
Гость

4.10.2021 16:41
- гость -
В Геомаркете ковидников принимают? Ну чудило!

4.10.2021 16:49
- гость -


4.10.2021 16:41
- гость -
А Вы уверены, что прививка Вам нужна? Может поэтому и не болеете, что организм справляется с вирусом сам! Поверьте, если заболеть, то уже давно бы заболели!
Лучше добавьте в питание фруктов, овощей и разнообразьте питание. Это будет способствовать разнообразию природных витаминов.

4.10.2021 16:56
- гость -

4.10.2021 16:30
Гость
Зато по количеству душевнобольных мы впереди всех в стране!
----------
Так оно взаимосвязано. Много душевнобольных и слабоумных -> малая доля разумных людей, которые заботятся о здоровье и прививаются -> высокая смертность от ковида.

4.10.2021 16:58
- гость -

4.10.2021 16:39
- гость -

Есть обратный пример. Мой привитый батя не заразился от племянницы которой помогал делать ремонт. Сейчас пошел ревакцинировался. под 70 лет уже и с давлением траблы. после ревакцинации даже темпы небыло

4.10.2021 16:58
Жоржик

4.10.2021 16:39
- гость -

Не свисти, не знаю ни одного, кто бы даже заболел после вакцинации. На работе из 300 человек 70% привитых - никто не заболел, из непривитых регулярно один за одним на больничный уходят, кто-то легко, кто-то в ковидном загорает, родственники привиты весной - никто не заболел.
За такой твой вброс тебя точно нагибать нужно, крыса засланная...

4.10.2021 16:58
- гость -

4.10.2021 16:39
- гость -

Правильно, тогда еще не знал народ как эти прививки подействуют, а теперь знают. Уже наверно не осталось никого, у кого бы знакомые или родственники не переболели ковидом после вакцинации.
-------------
У нас НИКТО из родственников не переболел после вакцинации. Первые еще прошлой зимой привились, сейчас уже ревакцинировались дружно.

4.10.2021 17:01
- гость -

4.10.2021 16:58
Жоржик

Не свисти, не знаю ни одного, кто бы даже заболел после вакцинации. На работе из 300 человек 70% привитых - никто не заболел, из непривитых регулярно один за одним на больничный уходят, кто-то легко, кто-то в ковидном загорает, родственники привиты весной - никто не заболел.
За такой твой вброс тебя точно нагибать нужно, крыса засланная...
-----------
Аналогично. На работе коллеги весной стали прививаться. Кто привился, тот летом и в Крым съездил, и в Турцию, и в Сочи (кто куда). Все здоровы, ни дня больничного. А кто не прививался - то один на больничный уходит, то другой. Кому что нравится.

4.10.2021 17:16
- гость -

Меня тетка на работе заставляла от гриппа привиться. Я отписался. Она привилась, заболела гриппом, потом раком. Рак конечно не причем, а вдруг.

4.10.2021 17:17
- гость -

4.10.2021 17:01
А кто прививался от гриппа - то один на больничный уходит, то другой.

4.10.2021 17:36
- гость -

2% от привитых заболели,
4% от непривитых заболели (~80 тыс из 2 млн жителей - по официальным данным)
какие выводы? эффективность вакцины 50%?

4.10.2021 20:05
Пионер

Ставил себе шмурдяк от вектора - абсолютно никаких отрицательных эффектов. Месяца через полтора семейно переболели кашлем, у супруги пропадало обоняние на пару дней. На работе добровольцам ставили гамалеевский шмурдяк - люди уходили дома отлежаться, т.к. температура зашкаливала - но это три дня максимум и процентов 5 от ширнувшихся. Сейчас на больничный вываливаются те, кто шмурдяк не колол. Для себя сделал вывод, что поставить шмурдяк все же легче переносится, чем заболеть без него. Насильное шмурдякование населения не одобряю, считаю правильным платно на рынок запустить шмурдяк иностранного производства.

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