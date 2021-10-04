Сколько домов в Барнауле получили отопление и как энергетики подготовились к зиме

Две недели назад в Барнауле началась повсеместная подача отопления. О том, как начался отопительный сезон и насколько подготовились энергетики к зиме, обсудили в мэрии Барнаула.

1 Сколько домов уже получили отопление в Барнауле? В мэрии рапортуют о том, что все жилые дома и социальные учреждения в Барнауле подключены к теплу.

2 Кому отопление дали раньше? До официального начала отопительного сезона подачу ресурса организовали в 34 детских сада, три школы, одно учреждение дополнительного образования и шесть медицинских учреждений. Они подали заявки на подключение к теплу и власти их одобрили.

Но уже в первые дни после старта отопительного сезона ресурс получили все школы и медицинские учреждения города.

3 Всё прошло гладко? Не совсем. С начала отопительного сезона в Барнауле уже произошло 51 повреждение, влияющее на отопление, и 17 повреждений, влияющих на подачу горячей воды. Энергетики устранили все неполадки.



Всего перед началом отопительного сезона властям необходимо было подготовить 2875 домов, за исключением тех, которые считаются аварийными, сообщил председатель комитета ЖКХ города Денис Ращепкин. Акты технической готовности к отопительному периоду получили 90,5% из них, или 2602 дома. Из 97 управляющих компаний паспорта готовности к отопительному сезону выдали 75 организациям (77%). Остальным вручили акты проверки с замечаниями, которые нужно устранить до 15 октября.

4 Кто нас греет? Подачу тепла в Барнауле осуществляют две ТЭЦ, а также 46 котельных (35 муниципальных и 11 ведомственных, которые обеспечивают ресурсом жилые дома и объекты социальной сферы).