Цена на газ в Европе и Азии вновь побила рекорд. Как с этим связан "Газпром"?

Цена на газ в Европе и Азии вторую неделю бьёт рекорды. В ходе торгов 4 октября она первые превысила 1200 долларов за 1 тыс. куб. м и составила 1200,36 доллара, или 99,99 евро за Мвт·ч, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE. На прошлой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила 1000 долларов за 1 тыс. куб. м, а затем и 1100 долларов. В результате цены на газ в Европе выросли в четыре раза с начала года, пишет "Коммерсантъ".

Почему растёт цена на газ?

В Европе запасы газа находятся на исторически низком уровне. Следуя экологической политике, многие страны перешли с газовых электростанций на ветряные. Это привело минувшим летом к кризису: из-за слабого ветра энергии вырабатывалось мало. В итоге страны снова вернулись к использованию газовых и угольных котельных. Из-за резко выросшего спроса и дефицита газа и возник рекордный рост цен.

Как на рост цены повлиял "Газпром"?

"Газпром" с 1 октября снизил поставку газа по газопроводу Ямал – Европа: в течение года компания прокачивала до 3,5 млн кубометров газа в сутки, но на октябрь "Газпром" забронировал лишь 1,3 млн кубометров.

"Коммерсантъ" связывает изменения с перенаправлением потоков газа после продолжения "Турецкого потока". С 1 октября через него идут поставки для Венгрии и Хорватии, тогда как прежде частично шли через Украину. Поскольку "Газпром" уже оплатил мощности транзита через Украину в размере 40 млрд кубометров в год, то снижать поставки по данному маршруту невыгодно. Вместо этого компания изменила планы на маршрут Ямал – Европа.

Как рост цен на газ повлиял на экономику Европы?

За последние несколько недель четыре британские компании объявили о банкротстве из-за высоких цен на газ, сообщает "Радио Sputnik". Трудности испытывают все предприятия, использующие природный газ, например, цементные заводы и производители алюминия.

После кризиса европейцы обратили внимание на уголь, однако и здесь они находятся в ограниченном положении. Как отмечает аналитик консультационной группы Wood Mackenzie Наташа Тюрина, если все европейские предприятия перейдут на уголь, это приведёт к огромному спросу, который не смогут компенсировать поставки ни из России, ни из США.