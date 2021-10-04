Медведь полакомился виноградом и яблоками у дома в Горном Алтае

Житель Горного Алтая снял на видео медведя, который ел виноград и яблоки возле его дома, сообщает Barnaul22. В паблике предположили, что это один из трёх медвежат-сирот, которых выпустили в дикую природу из Алтайского заповедника.

Как пишут "Новости Горного Алтая", в мае 2021 года жители Алтайского края попросили заповедник принять на содержание медвежат-сирот: Мишку, Машку и Тепу. Они быстро набрали вес и приобрели черты поведения, характерные для медведей в дикой природе. Это оборонительное и маркировочное поведение, интерес к рытью ямок и кедровым шишкам.

К сентябрю подопечные приюта по своему поведению и темпераменту стали настоящими дикими зверями. Для безопасности их выпустили в природу на берегу Телецкого озера, удалённого от населённых пунктов.

Ранее возле деревни в Республике Алтай заметили медведицу с медвежатами. Их удалось спугнуть криками местных жителей и лаем собак.