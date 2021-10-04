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Новости

У Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл массовый сбой

, ИА "Амител"
Сервисы не доступны уже около часа по всему миру
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл массовый сбой. Согласно данным портала Downdetector, пользователи испытывают проблемы с доступом как к мобильным, так и к десктопным версиям сайтов.

Проблемы с сервисами начались в 22:30. Причины сбоя пока не ясны, однако и Facebook, и WhatsApp, и Instagram принадлежат компании Facebook Inc, а потому сбой сервисов связан между собой.

Всего, по состоянию на 23:00, на сбой в работе Facebook пожаловались более 60 тыс. пользователей по всему миру. О проблемах с Instagram сообщили 55 тыс. человек, с WhatsApp – почти 15 тыс. При этом жалобы поступают как из России, так и из зарубежья – Канады, США, Нидерландов, Германии и других стран.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

5.10.2021 01:11
- гость -

Циркон достиг цели? )))

5.10.2021 07:26
- гость -

Путин,прекрати.

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