У Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл массовый сбой

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл массовый сбой. Согласно данным портала Downdetector, пользователи испытывают проблемы с доступом как к мобильным, так и к десктопным версиям сайтов.

Проблемы с сервисами начались в 22:30. Причины сбоя пока не ясны, однако и Facebook, и WhatsApp, и Instagram принадлежат компании Facebook Inc, а потому сбой сервисов связан между собой.

Всего, по состоянию на 23:00, на сбой в работе Facebook пожаловались более 60 тыс. пользователей по всему миру. О проблемах с Instagram сообщили 55 тыс. человек, с WhatsApp – почти 15 тыс. При этом жалобы поступают как из России, так и из зарубежья – Канады, США, Нидерландов, Германии и других стран.