Составлен рейтинг городов России по уровню зарплат. Барнаул – ближе к концу

Барнаул занял 75-е место из ста в рейтинге городов России по уровню зарплат. Как сообщает РИА Новости, среднемесячная чистая зарплата в первой половине 2021 года увеличилась до 37,4 тысячи рублей, а рост по сравнению с прошлым годом составил 9,8%.

Согласно аналитике, на одну среднюю зарплату житель краевой столицы мог приобрести 2,3 фиксированного потребительского набора – по этому показателю Барнаул занимает 72-е место в рейтинге.

Наибольшая зарплата оказалась у жителей Анадыря (129,2 тыс. рублей), Москвы (113 тыс.) и Салехарда (106,4 тыс.). Худшая ситуация – у жителей Владикавказа (31,2 тыс.), Нальчика (31,6 тыс.) и Элисты (31,7 тыс.).

По соотношению зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора в лидерах оказались Салехард (4,99), Южно-Сахалинск (4,76) и Москва (4,61).