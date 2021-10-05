Составлен рейтинг городов России по уровню зарплат. Барнаул – ближе к концу

Барнаул занял 75-е место из ста в рейтинге городов России по уровню зарплат. Как сообщает РИА Новости, среднемесячная чистая зарплата в первой половине 2021 года увеличилась до 37,4 тысячи рублей, а рост по сравнению с прошлым годом составил 9,8%.
Согласно аналитике, на одну среднюю зарплату житель краевой столицы мог приобрести 2,3 фиксированного потребительского набора – по этому показателю Барнаул занимает 72-е место в рейтинге.
Наибольшая зарплата оказалась у жителей Анадыря (129,2 тыс. рублей), Москвы (113 тыс.) и Салехарда (106,4 тыс.). Худшая ситуация – у жителей Владикавказа (31,2 тыс.), Нальчика (31,6 тыс.) и Элисты (31,7 тыс.).
По соотношению зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора в лидерах оказались Салехард (4,99), Южно-Сахалинск (4,76) и Москва (4,61).
Комментарии
Да где? Где рабы выносят в кармане 37 рублей? Странно, что Барнаул ,не вывалился из рейтинга вообще
Какая позитивная и новая новость.
Ещё и наврали про з/п 37тыс.
Максимум средняя зп сейчас 27-30.
Соответственно, мы в самой ж@пе? господа))
Местная власть, как гири, тянет рейтинг на самое дно...