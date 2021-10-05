Телефонные мошенники научились "разводить" россиян при помощи роботов

Телефонные мошенники в России научились выманивать деньги у жертв при помощи роботов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что потенциальной жертве с незнакомого номера поступает звонок, а голос в трубке предлагает при помощи горячих клавиш провести какую-либо операцию. При нажатии ряда кнопок якобы телефон будет заблокирован.

Специалисты отметили, что заблокировать телефон таким образом невозможно, но подобный трюк мошенники могут использовать, чтобы убедить жертву в реальности происходящего.

Истории о взломанных или заблокированных при помощи тонального набора телефонах общественники назвали "городскими страшилками".