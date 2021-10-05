Целующиеся в эфире телеканала ТНТ мужчины возмутили депутатов Госдумы

Депутаты Госдумы Анатолий Выборный и Михаил Романов заявили о решении обратиться в прокуратуру из-за выпуска шоу "Игра" на ТНТ с поцелуем между двумя мужчинами. Об этом сообщает издание "Подъём".

"Это мерзко. Показ такого ролика нарушает норму действующего законодательства. И, конечно, надо исследовать и принять необходимые меры в отношении тех лиц, которые выпускали данный сюжет, потому что он пропагандирует нетрадиционные ценности", – прокомментировал Романов.

Другой депутат, Анатолий Выборный, отметил, что также рассматривает возможность обратиться в надзорные органы. По его словам, популяризация "этих вещей" вызывает у него беспокойство. Парламентарий уточнил, что отношения двух мужчин – это их личное дело, и добавил, что выступает против того, чтобы они "выпячивали то, что может сформировать у подрастающего поколения неправильную ориентацию".

Накануне в Сети появился фрагмент телешоу "Игра", которое вышло в эфир 3 октября. В новом выпуске юмористической передачи показали, как комик Денис Дорохов поцеловал партнёра по команде.

В соцсетях утверждают, что в оригинале сцена длилась гораздо дольше, однако после монтажа в эфир попала лишь пара секунд. Некоторые зрители сочли такие шутки неуместными на федеральном телеканале и указали, что возрастной рейтинг программы 16+.