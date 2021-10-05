Целующиеся в эфире телеканала ТНТ мужчины возмутили депутатов Госдумы

Депутаты Госдумы Анатолий Выборный и Михаил Романов заявили о решении обратиться в прокуратуру из-за выпуска шоу "Игра" на ТНТ с поцелуем между двумя мужчинами. Об этом сообщает издание "Подъём".
"Это мерзко. Показ такого ролика нарушает норму действующего законодательства. И, конечно, надо исследовать и принять необходимые меры в отношении тех лиц, которые выпускали данный сюжет, потому что он пропагандирует нетрадиционные ценности", – прокомментировал Романов.
Другой депутат, Анатолий Выборный, отметил, что также рассматривает возможность обратиться в надзорные органы. По его словам, популяризация "этих вещей" вызывает у него беспокойство. Парламентарий уточнил, что отношения двух мужчин – это их личное дело, и добавил, что выступает против того, чтобы они "выпячивали то, что может сформировать у подрастающего поколения неправильную ориентацию".
Накануне в Сети появился фрагмент телешоу "Игра", которое вышло в эфир 3 октября. В новом выпуске юмористической передачи показали, как комик Денис Дорохов поцеловал партнёра по команде.
В соцсетях утверждают, что в оригинале сцена длилась гораздо дольше, однако после монтажа в эфир попала лишь пара секунд. Некоторые зрители сочли такие шутки неуместными на федеральном телеканале и указали, что возрастной рейтинг программы 16+.
Комментарии
Володин с ними не согласится.
Почему не возмутился Милонов? Понравилось?
Ну а Брежнев целовался со всеми и ничего... Страна наша развивалась.
Брежнего конечно никто не перецелует)))
популяризация "этих вещей" вызывает у него беспокойство
ну посублимирует пару раз на это и отпустит
популяризация "этих вещей" вызывает у него беспокойство
а доступное порно, мат и разврат в интернете его не беспокоит?? Что ты сделал для этого дядя??
Вот бы они так же внимательно смотрели на ютубе ролики про коррупционеров.
Депутаты Госдумы Анатолий Выборный и Михаил Романов - с завистью спросили, а что так можно было?)))))
Так депутаты и есть п.....!
Сразу было понятно что будет давление на "Игру". Данное шоу просто уничтожает КВН на первом канале, который и так уже в целом смотреть невозможно.
судя по коментариям...есть еще люди, смотрящие зомбоящик.
Они пусть ещё фильм "Здравствуйте я ваша тетя" вспомнят, там мужик в мужика влюбился. Дорохов также был переодет в женщину. Это актёрская игра, молодцы парни, было очень весело
5.10.2021 12:23
krash
Напишите 10 отличий зомбоящика от зомбосети?
В Шекспировском театре все роли исполняли мужчины и так натурально.
Вашим телешоу еще расти да расти.(шутка)
убирать с экранов безобразие в стиле Гейропы.
10 отличий зомбоящика от зомбосети?
подожди уже полчаса как гуглит
Неужели для этого мы этих чудаков в думу избирали