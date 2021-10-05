Байден заявил, что конфликт в конгрессе США угрожает статусу доллара как мировой валюте

Президент США Джо Байден заявил, что конфликт в конгрессе страны может угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты, сообщает РБК.

Конфликт между демократами и республиканцами возник из-за разногласий по готовящейся налоговой реформе. Демократы десять лет работают над масштабным бюджетным проектом, который подразумевает повышение налогов для состоятельных американцев. Он противоречит налоговой реформе, принятой республиканцами во главе с Дональдом Трампом в 2017 году.

В качестве протеста реформы республиканцы отказались согласовать увеличение максимального размера госдолга США. По мнению Байдена, это решение навредит американской экономике.

"Неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже приняли на себя, а не новые. Это подорвёт надежность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты", – заявил президент.