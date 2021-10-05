Байден заявил, что конфликт в конгрессе США угрожает статусу доллара как мировой валюте

Президент США Джо Байден заявил, что конфликт в конгрессе страны может угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты, сообщает РБК.
Конфликт между демократами и республиканцами возник из-за разногласий по готовящейся налоговой реформе. Демократы десять лет работают над масштабным бюджетным проектом, который подразумевает повышение налогов для состоятельных американцев. Он противоречит налоговой реформе, принятой республиканцами во главе с Дональдом Трампом в 2017 году.
В качестве протеста реформы республиканцы отказались согласовать увеличение максимального размера госдолга США. По мнению Байдена, это решение навредит американской экономике.
"Неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже приняли на себя, а не новые. Это подорвёт надежность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты", – заявил президент.
Комментарии
Чтобы американской экономике ничего не навредило,надо республиканцам десять лет поработать над масштабным бюджетным проектом, который подразумевает понижение налогов для состоятельных американцев.Чтоб впоследствии действующий на тот момент американский президент принял новую налоговую реформу.Тогда сомнения исчезнут и ничто уже не сможет подорвать надежность ценных бумаг Минфина, а также не будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты.
повышение налогов для состоятельных американцев
Призрак социализма дошел до США
Кабзда доллару. Скоро опять по 67 копеек будет. Я себе сразу круизер куплю, пинжак с отливом и в Ялту. На год.
5.10.2021 11:48
- гость -
Крузак должен быть с магнитофоном.
Нефть уже по 82 доллара. В бюджет заложена по 50
5.10.2021 11:21
гость
повышение налогов для состоятельных американцев
Призрак социализма дошел до США
они к нам рванут, у нас налоги для бедных, прибыли - богатым.