Накануне, 4 октября, в России произошли сразу две губернаторские отставки. Главы регионов сменились в Тамбовской и Владимирской областях. Перемены не стали сюрпризом для экспертов. Более того, политологи считают, что до конца октября произойдёт ещё пять-семь перестановок среди высших должностных лиц субъектов федерации. Подробнее – в материале amic.ru.

Почему ушёл в отставку Александр Никитин

Временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области президент назначил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максима Егорова. В указе президента сказано, что руководящий регионом Александр Никитин ранее написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Никитин занимал должность губернатора Тамбовской области с 2015 года. В июне прошлого года он обратился к Путину за поддержкой в выдвижении на выборы и в итоге в сентябре 2020-го победил, набрав более 79% голосов.

"Губернатор Тамбовской области мог лишиться должности после сорванного конкурса на должность градоначальника региональной столицы", – считает политолог Илья Гращенков. По его словам, Александр Никитин на протяжении последних пары лет не раз вызывал недовольство у представителей федеральной власти. Его критиковали, в том числе за срыв сроков строительства социальных объектов, упоминалось его имя и в связи со скандалами вокруг предприятий пищевой промышленности. Рассказывалось и о том, что на фоне пандемии, вызвавшей экономический и финансовый кризис, правительство области выделило на гранты для СМИ почти 60 млн рублей, в то время как медработники региона жаловались на задержки доплат за работу с "коронавирусными" пациентами.

То есть предпосылки для отставки существовали, неожиданно лишь, что всё произошло спустя год после переизбрания Никитина на очередной губернаторский срок, делает вывод политолог.

"Интересным нюансом в этой истории стало то, что на выборах в Тамбовскую городскую думу, проходивших одновременно с губернаторскими, победу одержала партия "Родина", получив в местном парламенте 26 мандатов из 36. Консолидации местных элит перед непростыми выборами 2021 года это не способствовало ни в малейшей степени", – подчёркивает Гращенков.

Госдума как "спасение" от губернаторства

Другая отставка губернатора – во Владимирской области – стала одной из самых предсказуемых, уверен Илья Гращенков. О том, что владимирский губернатор Владимир Сипягин написал заявление об отставке и намерен уйти в Госдуму, пресс-служба администрации региона сообщила ещё 29 сентября. При этом уход губернатора, во многом неожиданно выигравшего выборы в 2018 году, был предопределён уже давно.

Во Владимирской области из-за несостоятельности губернатора практически ввели внешнее управление, но вопрос о замене постоянно откладывался, отмечает Гращенков. Выборы в Госдуму как раз стали идеальным моментом, чтобы "уйти по-хорошему".

"Сипягин, как и глава Хакасии Валентин Коновалов, постоянно входил во всевозможные антирейтинги. Со своими обязанностями как губернатор он явно не справлялся. Сам его приход на должность – результат протестного голосования, Сипягин не готовился и не собирался возглавлять регион", – констатирует эксперт.

Новым врио губернатора Владимирской области Путин назначил депутата Госдумы от "Единой России" Александра Авдеева. У него есть определённый управленческий опыт: Авдеев был мэром Обнинска, затем – вице-губернатором Калужской области, окончил "Школу губернаторов".

Кто ещё из губернаторов может уйти досрочно

О том, что ротация губернаторов может начаться в России сразу после выборов, эксперты говорили заранее. В ближайшее время не исключён ещё ряд отставок – причём в основном среди тех глав, чьи полномочия заканчиваются в 2022 году.

Так, один из кандидатов "на вылет" – губернатор Валерий Радаев из Саратовской области. Кроме того, не исключена отставка губернатора Томской области Сергея Жвачкина. В этом же списке – глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Все трое возглавляют регионы на протяжении 10 лет.

Возможна также замена главы Бурятии Алексея Цыденова, чьи рейтинги поддержки сильно просели за первый срок. Аналогичная ситуация у главы Карелии Артура Парфенчикова. Его позиции изначально были довольно шаткими, считает Гращенков.

Вернуться в федеральную политику могут главы: Калининградской области Антон Алиханов, Удмуртии Александр Бречалов, Ярославской области Дмитрий Миронов, Кировской области Игорь Васильев. А вот губернатор Рязанской области Николай Любимов и глава Марий Эл Александр Евстифеев с большой долей вероятности останутся на посту, заключает политолог.