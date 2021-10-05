Тарифы на вывоз мусора значительно вырастут для части жителей Алтайского края

Компания "Экосоюз", которая занимается вывозом мусора на территории Барнаульской зоны, произвела пересчёт тарифов. С октября некоторые жители Барнаула, ЗАТО Сибирский, Новоалтайска и семи ближайших районов будут платить за вывоз мусора больше, сообщают "Вести Алтай".
Ранее плата рассчитывалась из тех соображений, что горожане производят гораздо больше мусора, чем сельчане, но новые расчёты показали, что это не всегда так. Значение имеет тип жилья (квартира или частный дом), но и здесь разница небольшая. Один житель квартиры производит 120 литров мусора, а один житель частного дома – 125 литров.
Исходя из этого жители частных домов в Барнаульской зоне теперь будут платить за вывоз мусора примерно по 56 рублей с человека, что больше предыдущего тарифа на 16 рублей.
Жители квартир, в свою очередь, будут платить на пять рублей меньше – примерно 54,50 рубля с человека.
Комментарии
новые расчёты показали
Оригинально обоснование очередного повышения!
вообще платить перестанут
Саша, газ отключат
Когда сядут за фальшивый тендер ??? Почему на этот позорный тендер по выбору рег оператора нет уголовного дела?
В Республике Алтай отказываются вообще от услуг по сбору мусора целыми деревнями и селами, типа переходим на раздельный сбор мусора, нафик платить такие деньжищи. Все вроде красиво и взаправду разделяют, и сдают, но, вечером из каждого двора тянется вонючий дымок из бочки для сжигания мусора, да и когда надоест разделять, просто валят в баки в соседнем районном центре, когда едут туда за продуктами
у нас каждые 3 года мусорщик меняется и каждый раз с повышением тарифа,
ну прямо закономерность
А что можно еще ждать от такой власти, которую возглавляет партия "Единая Россия"?
Очередных поборов и грабежа.
Хорошее решение, своевременное! Народ поддерживает!
А правительство не хочет ответить за свои слова о мусорной реформе и обещания, что повышение стоимости приведет к улучшению обслуживания (регулярному вывозу мусора)? Что мы видим оп факту? А по факту мы видим очередное вранье правительства! Где мусорная реформа? Где хорошая работа операторов?
Денег и так достаточно! Просто власть в очередной раз показала народу, что плевать она хотела на народ!
Это они еще не посчитали мусор, который частный сектор регулярно в контейнеры многоквартирных домов выбрасывает