Тарифы на вывоз мусора значительно вырастут для части жителей Алтайского края

Компания "Экосоюз", которая занимается вывозом мусора на территории Барнаульской зоны, произвела пересчёт тарифов. С октября некоторые жители Барнаула, ЗАТО Сибирский, Новоалтайска и семи ближайших районов будут платить за вывоз мусора больше, сообщают "Вести Алтай".

Ранее плата рассчитывалась из тех соображений, что горожане производят гораздо больше мусора, чем сельчане, но новые расчёты показали, что это не всегда так. Значение имеет тип жилья (квартира или частный дом), но и здесь разница небольшая. Один житель квартиры производит 120 литров мусора, а один житель частного дома – 125 литров.

Исходя из этого жители частных домов в Барнаульской зоне теперь будут платить за вывоз мусора примерно по 56 рублей с человека, что больше предыдущего тарифа на 16 рублей.

Жители квартир, в свою очередь, будут платить на пять рублей меньше – примерно 54,50 рубля с человека.