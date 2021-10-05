Вахтёрша барнаульского лицея украла у ученицы кольцо, которое стоит почти 400 тысяч рублей

Вахтёрша барнаульского лицея украла у школьницы кольцо, в котором было 34 бриллианта. Стоимость ювелирного изделия составляет 370 тысяч рублей, сообщает Mash Siberia.

Десятиклассница сняла кольцо у раковины и забыла его. Когда девушка поняла, что потеряла украшение, она в местных сообществах нашла пост о том, что кольцо унесли на вахту.

Удалось установить, что украшение обнаружил охранник, который передал его вахтёрше. Женщина решила, что ей кольцо нужнее и оставила его себе. Для того чтобы отвести от себя подозрения, она придумала историю о том, что отдала ювелирное изделие "девочке в столовой".

Провернуть трюк не получилось. Семья школьницы пошла в полицию. Тогда вахтёрша попыталась вернуть кольцо тайно, но и это не помогло ей уйти от ответственности.

Женщина получила условный срок.