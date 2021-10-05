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Вахтёрша барнаульского лицея украла у ученицы кольцо, которое стоит почти 400 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Женщина пыталась уйти от ответственности, но не смогла
Кадр из видео / Mash

Кадр из видео / Mash

Вахтёрша барнаульского лицея украла у школьницы кольцо, в котором было 34 бриллианта. Стоимость ювелирного изделия составляет 370 тысяч рублей, сообщает Mash Siberia.

Десятиклассница сняла кольцо у раковины и забыла его. Когда девушка поняла, что потеряла украшение, она в местных сообществах нашла пост о том, что кольцо унесли на вахту.

Удалось установить, что украшение обнаружил охранник, который передал его вахтёрше. Женщина решила, что ей кольцо нужнее и оставила его себе. Для того чтобы отвести от себя подозрения, она придумала историю о том, что отдала ювелирное изделие "девочке в столовой".

Провернуть трюк не получилось. Семья школьницы пошла в полицию. Тогда вахтёрша попыталась вернуть кольцо тайно, но и это не помогло ей уйти от ответственности.

Женщина получила условный срок.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

5.10.2021 14:48
Лесопатологи бьют в набат

А что значит "вахтёрша попыталась вернуть кольцо тайно"?

5.10.2021 14:50
- гость -

Совесть имейте.
Цена такого кольца 30 тысяч рублей.
Бриллианты - крошка.

5.10.2021 14:52
- гость -

2 мм бриллиант стоит менее 1000 рублей.
34х1000 = 34000.
Плюс золото.
Итого 40000.
Откуда цифра 400т.р.?
10-кратная нацека?

5.10.2021 14:52
- гость -

В школу в кольцах за 400 тысяч, это как надо не уважать учителей, не говоря уж об окружающих. Родители не знают как выпендрится(извините за грубое слово).

5.10.2021 14:54
Гость

Зачем в школу надевать такие вещи? Как обычно, в нищем Барнауле ярмарка тщеславия

5.10.2021 14:55
- гость -

у школьницы с таким колечком на пальчике, должен быть, как минимум личный телохранитель и Lambordghini CENTENARIO на стоянке возле школы

5.10.2021 14:59
- гость -

Ребята, вот кольцо получше с одного из ювелирных магазинов, камни больше, и значит, дороже. Но продается за 39900.

https://i.yapx.ru/OaVDL.jpg

5.10.2021 15:00
гость

В школу в кольцах за 400 тысяч, это как надо не уважать учителей, не говоря уж об окружающих. Родители не знают как выпендрится(извините за грубое слово).

400 тр кольцо,значит в школу ездит на ролссе или майбахе
40 тр - на лексусе
4 тр -пешком. Что тут не понятного?

5.10.2021 15:05
Гость

При кольцах за 400,учителя на дому обучать обязаны.

5.10.2021 15:15
гость

у ученицы кольцо, которое стоит почти 400 тысяч рублей

Че же там на маме и кто папа? И это точно Барнаул, точно у нас средняя зарплата 35 тыс?

5.10.2021 15:19
гость

Раз ее еще не бомбанули на пути из школы папин охранник наверное привозит и увозит

5.10.2021 15:19
- гость -

На другом ресурсе писали что мама директор дорогого ювелирного магазина.

5.10.2021 15:20
- гость -

Я кстати думаю, что ей и правда нужнее.

5.10.2021 15:22
- гость -

Побойтесь Бога, кольцо с фото не стоит 400 тысяч.
Сумму завысили для признания особо крупного ущерба?
А нет ли здесь мошенничества со стороны обвинения?

5.10.2021 15:29
- гость -

Это цена до скидки как в санлайте... 400000...скидка 90% цена=40000

5.10.2021 15:30
- гость -

5.10.2021 15:19
- гость -
На другом ресурсе писали что мама директор дорогого ювелирного магазина.

То есть, это мама чек на 400 тр за это кольцо предоставила?..

5.10.2021 15:34
- гость -

Давно пора вернуть советские правила, ну или ввести те, которые сейчас существуют в большинстве элитных учебных заведений Великобритании - в школу только в форме, без макияжа и украшений. А ярмарки тщеславия устривайте за пределами школы. Какого же уровня должен быть интеллект нуворишей, устраивающих подобные понты? Они реально не понимают, что губят этим собственных детей?

5.10.2021 15:42
- гость -

Да не существует таких цен, особенно в этом крае, че за сказки. А если и правда, то я бы ее родителей отправил бы под следствие пока не разуберутся где деньги взяли.

5.10.2021 15:59
Гостья

Они должны были как то доказать стоимость ювелирки..со слов стоимость можно и 1 лярд придумать

5.10.2021 16:00
- гость -

В комментариях процветает нищебродство.
И таких колец не бывает, и ценник на кольцо придумали…
Вы привыкли ходить в дешманские магазины типа 595 или санлайт, где продают осколки от камней. А вы зайдите в норм магазы или с сайта Картье закажите. Там кольцо за 4 тысячи евро - это обычное дело.
И сразу пустились в догадки - а откуда деньги… не ваши деньги - не ваше дело.

5.10.2021 16:05
- гость -

5.10.2021 16:00
- гость -
А вы зайдите в норм магазы или с сайта Картье закажите. Там кольцо за 4 тысячи евро - это обычное дело.

Это кольцо не представляет из себя ничего особого, обычная "дорожка".
Которые делает каждый второй первый производитель.
Смысл переплачить в 10 раз покупая Картье? Где дизайн? Где изюминка?
Покупать Жигули по цене Ламборгини? Смысл?

5.10.2021 16:20
- гость -

5.10.2021 16:00
- гость -
...с сайта Картье закажите...

У Cartier нет такой модели

5.10.2021 16:36
- гость -

16:05 и 16:20
Вы по стоп-кадру мутного качества из телеги определили что это за кольцо?
А 16:20 так и вовсе порадовал знанием продуктовой линейки колец Картье) Как же вы с таким счастьем, и в Барнауле живете?)))
Ну, хооошо, не Картье, так Тиффани, не Тиффани, так Ван Арпельс… мало ли ювелирных фирм на свете? И 4 кило в евро - вообще не цифра для их продукции.

5.10.2021 16:45
- гость -

5.10.2021 16:36
- гость -
А 16:20 так и вовсе порадовал знанием продуктовой линейки колец Картье)

Я знаю что у них "гвозди" и "болтики" есть, все не знаю, конечно. Знакомый печатку делал у ювелира, по образцу картинки с сайта Картье... Я открыл сайт и посмотрел за 2 минуты все модели в ленте. Хотел цену глянуть как посоветовал эксперт выше, но такой модели не увидел.

5.10.2021 17:04
Гость

Ну вообще очень похоже на De Beers Jewellers. Но если помню у них такое где то 150. А так достаточно распространенная сейчас модель, у Shopard есть похожие, но погрубее и пожестче углы. Поэтому я бы по такому фото не говорила уверенно о стоимости в 5 копеек) Особенно повеселило - камни побольше, а значит дороже)

5.10.2021 17:09
Гость

В комментариях процветает нищебродство.

Маман подтянулась?

5.10.2021 17:18
- гость -

5.10.2021 17:04
Гость
Особенно повеселило - камни побольше, а значит дороже)

Значит вы совсем не в теме.
Бриллиант 0.50 ct будет стоить в несколько раз дороже чем 10 камней по 0.05ct (общим весом в те же 0.50ct). При тех же цвете и чистоте. Там экспоненциальный рост цены в зависимости от размера.

5.10.2021 17:54
Гость

5.10.2021 17:18
- гость -

Аххха) Я рассматриваю только утверждение в чистом виде: "камни побольше, значит подороже"
Что же Вы тут же уточняете про цвет и чистоту?))) А если еще огранку посмотреть?)))
И я даже не учитываю максимально забавную ситуацию с большим камнем от фианита до циркона.

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