Вахтёрша барнаульского лицея украла у ученицы кольцо, которое стоит почти 400 тысяч рублей

Вахтёрша барнаульского лицея украла у школьницы кольцо, в котором было 34 бриллианта. Стоимость ювелирного изделия составляет 370 тысяч рублей, сообщает Mash Siberia.
Десятиклассница сняла кольцо у раковины и забыла его. Когда девушка поняла, что потеряла украшение, она в местных сообществах нашла пост о том, что кольцо унесли на вахту.
Удалось установить, что украшение обнаружил охранник, который передал его вахтёрше. Женщина решила, что ей кольцо нужнее и оставила его себе. Для того чтобы отвести от себя подозрения, она придумала историю о том, что отдала ювелирное изделие "девочке в столовой".
Провернуть трюк не получилось. Семья школьницы пошла в полицию. Тогда вахтёрша попыталась вернуть кольцо тайно, но и это не помогло ей уйти от ответственности.
Женщина получила условный срок.
Комментарии
А что значит "вахтёрша попыталась вернуть кольцо тайно"?
Совесть имейте.
Цена такого кольца 30 тысяч рублей.
Бриллианты - крошка.
2 мм бриллиант стоит менее 1000 рублей.
34х1000 = 34000.
Плюс золото.
Итого 40000.
Откуда цифра 400т.р.?
10-кратная нацека?
В школу в кольцах за 400 тысяч, это как надо не уважать учителей, не говоря уж об окружающих. Родители не знают как выпендрится(извините за грубое слово).
Зачем в школу надевать такие вещи? Как обычно, в нищем Барнауле ярмарка тщеславия
у школьницы с таким колечком на пальчике, должен быть, как минимум личный телохранитель и Lambordghini CENTENARIO на стоянке возле школы
Ребята, вот кольцо получше с одного из ювелирных магазинов, камни больше, и значит, дороже. Но продается за 39900.
В школу в кольцах за 400 тысяч, это как надо не уважать учителей, не говоря уж об окружающих. Родители не знают как выпендрится(извините за грубое слово).
400 тр кольцо,значит в школу ездит на ролссе или майбахе
40 тр - на лексусе
4 тр -пешком. Что тут не понятного?
При кольцах за 400,учителя на дому обучать обязаны.
у ученицы кольцо, которое стоит почти 400 тысяч рублей
Че же там на маме и кто папа? И это точно Барнаул, точно у нас средняя зарплата 35 тыс?
Раз ее еще не бомбанули на пути из школы папин охранник наверное привозит и увозит
На другом ресурсе писали что мама директор дорогого ювелирного магазина.
Я кстати думаю, что ей и правда нужнее.
Побойтесь Бога, кольцо с фото не стоит 400 тысяч.
Сумму завысили для признания особо крупного ущерба?
А нет ли здесь мошенничества со стороны обвинения?
Это цена до скидки как в санлайте... 400000...скидка 90% цена=40000
5.10.2021 15:19
- гость -
На другом ресурсе писали что мама директор дорогого ювелирного магазина.
То есть, это мама чек на 400 тр за это кольцо предоставила?..
Давно пора вернуть советские правила, ну или ввести те, которые сейчас существуют в большинстве элитных учебных заведений Великобритании - в школу только в форме, без макияжа и украшений. А ярмарки тщеславия устривайте за пределами школы. Какого же уровня должен быть интеллект нуворишей, устраивающих подобные понты? Они реально не понимают, что губят этим собственных детей?
Да не существует таких цен, особенно в этом крае, че за сказки. А если и правда, то я бы ее родителей отправил бы под следствие пока не разуберутся где деньги взяли.
Они должны были как то доказать стоимость ювелирки..со слов стоимость можно и 1 лярд придумать
В комментариях процветает нищебродство.
И таких колец не бывает, и ценник на кольцо придумали…
Вы привыкли ходить в дешманские магазины типа 595 или санлайт, где продают осколки от камней. А вы зайдите в норм магазы или с сайта Картье закажите. Там кольцо за 4 тысячи евро - это обычное дело.
И сразу пустились в догадки - а откуда деньги… не ваши деньги - не ваше дело.
5.10.2021 16:00
- гость -
А вы зайдите в норм магазы или с сайта Картье закажите. Там кольцо за 4 тысячи евро - это обычное дело.
Это кольцо не представляет из себя ничего особого, обычная "дорожка".
Которые делает каждый
второйпервый производитель.
Смысл переплачить в 10 раз покупая Картье? Где дизайн? Где изюминка?
Покупать Жигули по цене Ламборгини? Смысл?
5.10.2021 16:00
- гость -
...с сайта Картье закажите...
У Cartier нет такой модели
16:05 и 16:20
Вы по стоп-кадру мутного качества из телеги определили что это за кольцо?
А 16:20 так и вовсе порадовал знанием продуктовой линейки колец Картье) Как же вы с таким счастьем, и в Барнауле живете?)))
Ну, хооошо, не Картье, так Тиффани, не Тиффани, так Ван Арпельс… мало ли ювелирных фирм на свете? И 4 кило в евро - вообще не цифра для их продукции.
5.10.2021 16:36
- гость -
А 16:20 так и вовсе порадовал знанием продуктовой линейки колец Картье)
Я знаю что у них "гвозди" и "болтики" есть, все не знаю, конечно. Знакомый печатку делал у ювелира, по образцу картинки с сайта Картье... Я открыл сайт и посмотрел за 2 минуты все модели в ленте. Хотел цену глянуть как посоветовал эксперт выше, но такой модели не увидел.
Ну вообще очень похоже на De Beers Jewellers. Но если помню у них такое где то 150. А так достаточно распространенная сейчас модель, у Shopard есть похожие, но погрубее и пожестче углы. Поэтому я бы по такому фото не говорила уверенно о стоимости в 5 копеек) Особенно повеселило - камни побольше, а значит дороже)
В комментариях процветает нищебродство.
Маман подтянулась?
5.10.2021 17:04
Гость
Особенно повеселило - камни побольше, а значит дороже)
Значит вы совсем не в теме.
Бриллиант 0.50 ct будет стоить в несколько раз дороже чем 10 камней по 0.05ct (общим весом в те же 0.50ct). При тех же цвете и чистоте. Там экспоненциальный рост цены в зависимости от размера.
5.10.2021 17:18
- гость -
Аххха) Я рассматриваю только утверждение в чистом виде: "камни побольше, значит подороже"
Что же Вы тут же уточняете про цвет и чистоту?))) А если еще огранку посмотреть?)))
И я даже не учитываю максимально забавную ситуацию с большим камнем от фианита до циркона.