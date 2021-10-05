Полки будут пустыми. В Алтайском крае запретили торговать "домашним" мясом

С 1 октября в Алтайском крае ветеринарная служба перестала выдавать сопроводительные документы на "домашнее" мясо. Это значит, что на рынках можно будет продавать только мясо животных, забитых на сертифицированных скотобойнях, сообщают "Вести Алтай".

Скот, забитый на подворьях, продавать теперь запрещено, а сертифицированные бойни, по словам фермеров, есть далеко не в каждом районе.

В региональном управлении ветеринарии, в свою очередь, говорят о том, что убой животных на территории края осуществляют 170 предприятий, 70 из которых оказывают давальческие услуги.

Алтайские фермеры отмечают, что правила внутрихозяйственного убоя скота давно упразднил Дмитрий Медведев, когда занимал должность премьер-министра, но в ряде регионов, например в Новосибирске и Омске, местные власти разрешили продажу домашнего мяса. Предприниматели уже позвонили в приёмную губернатора Виктора Томенко, чтобы обсудить возникшую проблему. Им предложили записать обращение и пообещали принять заявление.

Скотоводы уверены, что ситуация продолжит ухудшаться, если в неё не вмешаются местные власти. Уже сейчас есть сообщения о том, что перекупщики скупают домашнее мясо по заниженной цене и вывозят его в другие регионы страны. В это время рынки в Алтайском крае продолжают пустеть.

"На наш рынок из шести районов возили мясо, сейчас вот всё, что осталось, доторговываем остатками, через неделю здесь будет пустой рынок", – рассказала журналистам одна из предпринимательниц.