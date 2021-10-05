Полки будут пустыми. В Алтайском крае запретили торговать "домашним" мясом

С 1 октября в Алтайском крае ветеринарная служба перестала выдавать сопроводительные документы на "домашнее" мясо. Это значит, что на рынках можно будет продавать только мясо животных, забитых на сертифицированных скотобойнях, сообщают "Вести Алтай".
Скот, забитый на подворьях, продавать теперь запрещено, а сертифицированные бойни, по словам фермеров, есть далеко не в каждом районе.
В региональном управлении ветеринарии, в свою очередь, говорят о том, что убой животных на территории края осуществляют 170 предприятий, 70 из которых оказывают давальческие услуги.
Алтайские фермеры отмечают, что правила внутрихозяйственного убоя скота давно упразднил Дмитрий Медведев, когда занимал должность премьер-министра, но в ряде регионов, например в Новосибирске и Омске, местные власти разрешили продажу домашнего мяса. Предприниматели уже позвонили в приёмную губернатора Виктора Томенко, чтобы обсудить возникшую проблему. Им предложили записать обращение и пообещали принять заявление.
Скотоводы уверены, что ситуация продолжит ухудшаться, если в неё не вмешаются местные власти. Уже сейчас есть сообщения о том, что перекупщики скупают домашнее мясо по заниженной цене и вывозят его в другие регионы страны. В это время рынки в Алтайском крае продолжают пустеть.
"На наш рынок из шести районов возили мясо, сейчас вот всё, что осталось, доторговываем остатками, через неделю здесь будет пустой рынок", – рассказала журналистам одна из предпринимательниц.
Комментарии
В это время рынки в Алтайском крае продолжают пустеть.
нуну. в Янтарном на выходные походу было мяса по 3 туши на посетителя- все завалено
У сертифицированных хладобоен начались золотые деньки! Главное,чтобы за справочку много не драли.
Вот так народ лишают более менее здоровой пищи: то что в магазинах в сетях лежит-химическое мясо, куриц, например, выращивают с помощью стимуляторов роста, за
ОДИН месяц!!! Я уже не говорю , про антибиотики и прочую дрянь! Откуда у населения будет здоровье???
Так можно было хоть фермерское мясо покупать, ан нет....
Ох уж эта власть.
Объясняют хоть почему?
Потому-что все идет к монополизму экономики. Оставят населению сапоги чинить, да полы мыть, а всё что несет прибыль - к ручкам избранных прибирают....
5.10.2021 15:15
роберт
Вы всерьез думаете, что фермер для вас будет выращивать как для себя, а не как дешевле?
Ну и ладно! Поехал в село, купил свежего мяса и дешевле чем на рынке. Много лет так делаем.
Каждый раз к обеду за котлетками ездите? Раз в неделю? Или полгода замороженное едите?
5.10.2021 15:30
- гость -
Не про фермеров речь. А Вам еще раз внимательно прочесть статью.
За кого голосовали, то и получите! Алтайскому краю не нужны фермеры и деревня. От них никакой выгоды большому бизнесу и бюджету. Одни расходы.
Точно знаю что фермеры также пичкают свой скот антибиотиками и химией, т.к. на продажу. А потом стоит на рынке и продает как экологически чистое, домашнее, ага.
Хвалился по весне спикер ГД РФ, что в год депутаты принимают порядка 500 законов.
Плодовитые избранники народные.
Вот они (законы) и делают нашу жизнь "лучше и веселей"!
Комментировать нечего. Осеннее обострение. Затем будет - Зимнее, весеннее и летнее. Так 365 дней в году.
5.10.2021 15:39
- гость -
Вообще-то мой комментарий - это ответ на сетования от 15:15 по поводу фермеров. Так что советы быть внимательнее - не по адресу.
5.10.2021 15:37
- гость -
я барана на 12 кг покупал -полгода ел
Да и слава богу. Не надо быть наивными, "фермерское" мясо гораздо опаснее промышленно выращенного. Могу приоткрыть завесу тайны, но человек разумный и сам понимает, что если у фермера сдохла свинья, то это- беда, а если на свиноводческом комплексе сдохла такая же- всего лишь статистика... так кто будет больше хрюшек лекарствами пичкать, тот, у кого на кону 1-2 свиньи, или тот, у кого их 10 тысяч?
Кое кто пролоббировал интересы крупных производителей и устранил конкурентов.
5.10.2021 15:15
роберт
то что в магазинах в сетях лежит-химическое мясо, куриц, например, выращивают с помощью стимуляторов роста, за
ОДИН месяц!!!
Вам никто не мешает покупать старых куриц. Только варить вы их будете по пол дня.
Кто не хочет покупать мясо у фермеров - не покупайте.
Я хочу здоровую конкуренцию
Это очень подло устранять конкурентов таким способом.
Власть обязана отреагировать и защитить права фермеров
Все по плану цянь2
5.10.2021 15:57
Митенька ржевский
Да и слава богу. Не надо быть наивными, "фермерское" мясо гораздо опаснее промышленно выращенного.
Согласна с вами. И домашних куриц жевать тоже на любителя.
Точно знаю что фермеры также пичкают свой скот антибиотиками и химией, т.к. на продажу.
Да тиха Вы!!! щас набегут дачники с ором что у фермеров, как и у них,все без химии и ГМО!
и запинают вас
Власть обязана отреагировать
Что-что? обязана??
5.10.2021 15:45
- гость -
я барана на 12 кг покупал -полгода ел
Не надо ля-ля... Ни один хозяин такого барана не продаст. Скотина либо больная, либо хозяин идиот не может подождать месяцок. Молодой баран по осени весит не менее 17-18 кг. А уж растягивать такое "удовольствие" на полгода... - это уже клиника!
5.10.2021 16:02
- гость -
Кто не хочет покупать мясо у фермеров - не покупайте.
Я хочу здоровую конкуренцию
И как определить на том же рынке или в мясном, фермерское оно или не фермерское?
На нём же ничего не написано.
Пенсионерам, которые жалуются на нехватку денег на еду, предложили пойти подрабатывать. Такой совет дал председатель президиума Союза пенсионеров России и зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в интервью NEWS.ru.
15.57.
Митенька, не лезь куда не знаешь.Был хоть раз на свиноферме с безподстилочным содержанием животных? Видел в каких условиях их выращивают и чем кормят?
Увидев можно запросто стать вегетарианцем. В большом бизнесе и не думают, что это будут есть, а делают деньги.
Увидев можно запросто стать вегетарианцем
фигня скажу я вам, в детстве спецом бегали на свиноферму пялиться на поросят... свинину обожаю
я барана на 12 кг покупал -полгода ел
По праздникам?
Баранина - фуууу.
уморить голодом хотят гады
Кто нибудь скажет, по чем кислород в феврале будет?
А не запретить ли нам продавать домашние огурцы и помидоры. Да, и картошку обязательно!
5.10.2021 15:42
Жоржик
Точно знаю что фермеры также пичкают свой скот антибиотиками и химией, т.к. на продажу.
Не только фермеры,но и частники. Знаю точно .
Фиг с ними, с баранами. Просто это ведёт только к одному - к удорожанию. + Мелкие хозяйства разорятся, в города уедут. Уровень жизни населения опять упадет. Можно, конечно, крыльцо администраций всяческих завалить свинными головами. Может, тогда заметят
5.10.2021 17:04
- гость -
А вы думаете сейчас это мясо людям с частных подворий, фермерам прибыль приносит?
У нас в деревне люди отказываются держать скот. Не выгодно!!!!!!
Браво внтслужба! Следующий шаг запрет на разведение КРС и свиней в личном подсобном хозяйстве? Совсем там сбрендил что-ли. Да на ваших так называемых сертифицированных бойнях с учётом день и ночного "контроля" со стороны ветврачей, которые на многое глаза закрывают, проще занести заразу чем в домашних условиях.
А не много ли у нас запретов стало? Птицу на садовом участке нельзя, ветки жечь нельзя, в магазин без тряпки на лице не зайти, с депутатом увидеться нельзя.
Все по плану