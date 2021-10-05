В Барнауле строителя раздавило огромным бетонным кольцом

На рабочего в Барнауле упало бетонное кольцо, сообщает Barnaul22. Инцидент произошёл днём 2 октября на стройке на Павловском тракте, когда двое строителей устанавливали кольцо под канализационный слив.

Груз опускали в яму на кране автопогрузчика, а один из рабочих спустился вниз и руками направлял кольцо. Однако стальной трос не выдержал напряжения, и железобетонный груз обрушился на парня.

От падения стенки ямы обвалились, засыпав рабочего землёй. Напарник вызвал скорую и бросился откапывать товарища. Тот оказался жив, но сильно пострадал. Рабочий госпитализирован с переломом основания черепа и множественными переломами ног.

Ранее сообщалось, что работника барнаульского завода раздавило тисками станка. Его увезли в больницу с перелом таза и повреждением органов малого таза.