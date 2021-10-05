Барнаульским школьникам задают "домашку" по невыданным учебникам

В одной из барнаульских школ не хватает учебников на всех школьников. При этом ученикам задают домашнюю работу по этим книгам, сообщает Barnaul22.
По словам горожан, в седьмом классе школы № 134 Барнаула ученикам не выдали пособия по географии и биологии даже спустя месяц после начала учебного года. Родители отметили, что готовы купить книги самостоятельно, но не могут найти издания даже в интернете.
В Минобрнауки Алтайского края сообщили, что в школе № 134 число учеников увеличилось на 100 человек по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост произошёл в седьмых классах, число которых выросло до четырёх в параллели.
В фонде нужных книг оказалось недостаточно, а подготовиться к этому не успели. В июле школа заказала недостающие учебники, но поставка задержалась. По предварительным оценкам, подрядчик привезёт учебные материалы в октябре.
Барнаульцы в комментариях сообщили, что проблемы с нехваткой учебников случаются и в других школах города, причём для разных классов. Некоторые педагоги выходят из ситуации, выдавая распечатки.
Также подписчики рассказали, что в школе № 134 нет регулярного расписания. Ученики получают порядок уроков вечером перед учебным днём в родительских чатах. Та же проблема была замечена в школах № 120 и № 137. Чиновники объяснили постоянные коррективы расписания высокой заболеваемостью среди учителей.
Комментарии
В 86-й тоже по половине предметов учебников нет, а те что выдали - на состояние без слез не взглянешь
В 126 школе по ОБЖ задают домашку по учебникам, которых нет!!!
Такая же проблема в школе №122 в 7 классе нет учебников по информатике.
Город на эти цели не выделил деньги, в этом вся причина
Так надо было деньги на учебники сдавать, и на шторы. Государство вам ничего не должно.
нет учебников - нет сделанной работы
в чем проблема?
поставили 2? пишите жалобу в комитет образования
Мы в свое время каждый год сдавали по тысяче, слава богу школа закончилась вместе с поборами - это просто жуть какая то!
5.10.2021 16:23
- гость -
Мы в свое время каждый год сдавали по тысяче
Пропивал за день больше.
те что выдали - на состояние без слез не взглянешь
Я в свое время (25 лет назад) сыну тоже половину учебников покупала - из библиотеки были грязные и вонючие.
Пропивал за день больше.
кто? завуч? трудовик?
5.10.2021 16:19
- гость -
Город на эти цели не выделил деньги, в этом вся причина.
Опять город
Проверять нужно все районы Алтайского края!