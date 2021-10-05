Барнаульским школьникам задают "домашку" по невыданным учебникам

В одной из барнаульских школ не хватает учебников на всех школьников. При этом ученикам задают домашнюю работу по этим книгам, сообщает Barnaul22.

По словам горожан, в седьмом классе школы № 134 Барнаула ученикам не выдали пособия по географии и биологии даже спустя месяц после начала учебного года. Родители отметили, что готовы купить книги самостоятельно, но не могут найти издания даже в интернете.

В Минобрнауки Алтайского края сообщили, что в школе № 134 число учеников увеличилось на 100 человек по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост произошёл в седьмых классах, число которых выросло до четырёх в параллели.

В фонде нужных книг оказалось недостаточно, а подготовиться к этому не успели. В июле школа заказала недостающие учебники, но поставка задержалась. По предварительным оценкам, подрядчик привезёт учебные материалы в октябре.

Барнаульцы в комментариях сообщили, что проблемы с нехваткой учебников случаются и в других школах города, причём для разных классов. Некоторые педагоги выходят из ситуации, выдавая распечатки.

Также подписчики рассказали, что в школе № 134 нет регулярного расписания. Ученики получают порядок уроков вечером перед учебным днём в родительских чатах. Та же проблема была замечена в школах № 120 и № 137. Чиновники объяснили постоянные коррективы расписания высокой заболеваемостью среди учителей.