Звезду "Ширли-мырли" Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом

Народный артист России Валерий Гаркалин был госпитализирован в Москве с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИТИСа, где преподаёт артист.

2 октября Гаркалина доставили в больницу с положительным тестом на COVID-19. Болезнь артиста развивается на фоне хронических проблем с сердцем.

Состояние 67-летнего актёра оценивается как стабильное. Дочь Гаркалина, Ника, рассказала "Газете.ру", что отец идёт на поправку.

"У папы осложнения – сердечная недостаточность, потому предпочли поехать в больницу. А так как он ранее прививался, поэтому не всё так плохо, как могло быть. Надеюсь, что его скоро выпишут", – сообщила она.

В конце августа Гаркалина госпитализировали из-за травмы головы. Предположительно, причиной повреждения стало падение.

Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он преподаёт на кафедре эстрадного искусства ГИТИСа и руководит художественной мастерской.