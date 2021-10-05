Бьют и насилуют. Правозащитники опубликовали запись пыток заключённых в российской тюрьме

ФСИН начала служебную проверку после сообщений о пытках в тюремной туберкулёзной больнице в Саратовской области. Видеозапись, на которой показаны издевательства над заключённым, опубликовали правозащитники проекта Gulagu.net.

Судя по видеоролику (публиковать мы его не можем по этическим соображениям), одного из заключённых привязали к кровати. Мужчина, стоящий рядом, насиловал его палкой, похожей на ручку от швабры, и не останавливался, несмотря на крики и сопротивление со стороны жертвы.

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин ранее заявлял, что организация получила более 1000 видеозаписей, сделанных сотрудниками ФСИН, которые подтверждают факты пыток и изнасилований в российских тюрьмах.

"В сети Интернет была опубликована видеозапись с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины. Автор публикации утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН России Александром Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России", – цитирует пресс-службу ведомства "Интерфакс".