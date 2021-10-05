Бьют и насилуют. Правозащитники опубликовали запись пыток заключённых в российской тюрьме

ФСИН начала служебную проверку после сообщений о пытках в тюремной туберкулёзной больнице в Саратовской области. Видеозапись, на которой показаны издевательства над заключённым, опубликовали правозащитники проекта Gulagu.net.
Судя по видеоролику (публиковать мы его не можем по этическим соображениям), одного из заключённых привязали к кровати. Мужчина, стоящий рядом, насиловал его палкой, похожей на ручку от швабры, и не останавливался, несмотря на крики и сопротивление со стороны жертвы.
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин ранее заявлял, что организация получила более 1000 видеозаписей, сделанных сотрудниками ФСИН, которые подтверждают факты пыток и изнасилований в российских тюрьмах.
"В сети Интернет была опубликована видеозапись с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины. Автор публикации утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН России Александром Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России", – цитирует пресс-службу ведомства "Интерфакс".
Комментарии
Мужчина, стоящий рядом, насиловал его палкой, похожей на ручку от швабры и не останавливался, несмотря на крики и сопротивление со стороны жертвы.
Это же классика жанра. Традиционные русские скрепы.
Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН России Александром Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России
Фсиновцев будут проверять фсиновцы? Да 146% что они ничего не найдут!
Ни хотели честно жить, получайте
А почему бы и нет? То есть им можно, а их нельзя? ... не справедливо!
Ни хотели честно жить, получайте
Согласен! Надо законадательно разрешить традицонные русские забавы в тюрьмах и армии
А почему бы и нет?
Если серьезно, то после подобного из тюрем будут выходить вовсе не белые и пушистые зайчики, а люди для которых насилие это норма. Угадайте чем они займутся?
- гость -
А почему бы и нет? То есть им можно, а их нельзя? ... не справедливо!
Народный мститель, Вы вкурсе зачем и кто это делает? Это не способ наказания насильников, а попытка отжать имущество. И не в пользу малоимущих и обворованных, а в пользу заказчиков. Поощряете?
начинал смотреть оригинал этого видео, больше пары секунд не смог
На счет выше отписавшихся, мол так им и надо. Знаете, сейчас по любому поводу можно заехать в тюрьму, от "экстремизма" до алиментов
даже к зк не должно применяться это, или вы становитесь на один уровень с ними
5.10.2021 17:36
Партия зелёных
это не мститель, а тролль, только тролль оправдывает любое дерьмо в этой жизни