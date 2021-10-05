"Вирус становится злее". В Кремле объяснили рекордную смертность от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал рекорды по суточной смертности от COVID-19 с недостаточным уровнем вакцинации. По словам представителя Кремля, количество летальных исходов "вызывает обеспокоенность".

"Вирус становится злее, а уровень вакцинации у нас недостаточен. Как правило, тяжело болеют и умирают те, кто не сделал прививку", – цитирует ТАСС Пескова.

По словам пресс-секретаря, в такой ситуации необходимы меры по поднятию интереса к прививке среди населения. Песков подчеркнул, что "без этого мы не сможем продвинуться".

Напомним, 5 октября в России был зафиксирован новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки – 895 пациентов.